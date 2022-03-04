Фейки о спецоперации на Украине на 4 марта: атомная и финансовая безопасность

Наш проект продолжается. Напомним, что в его рамках мы раскрываем фейки, которые появляются в СМИ и соцсетях в связи со спецоперацией российских войск на Украине.

С каждым днем подозрительной информации становится все больше, теперь она касается и экономической безопасности. После второго раунда переговоров между России и Украиной в четверг, 3 марта, фейки повернули в сторону от стрельбы и взрывов.

Но и, конечно, не обошли стороной все новостные сайты пожар на Запорожской АЭС.

Фабула фейка. Операция по взятию Запорожской АЭС породила массу фейков. В соцсетях заявлялось, что один снаряд попал в энергоблок и теперь ядерная безопасность нарушена.

Что его выдает. Горел не энергоблок, а пятиэтажное здание учебно-тренировочного комплекса, пожар уже потушили. Энергоблокам ничего не угрожает, а радиационный фон из-за пожара не изменился. Об этом сообщает администрация Запорожской области.

В данный момент паблик, распространяющий фейковую информацию, уже заблокирован.

Фабула фейка. Россия больше не требует денацификации Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, главное требование российской стороны — неразмещение в Украине отдельных видов наступательного вооружения.

Что его выдает. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это заявление. Россия на переговорах не отказывалась от идеи денацификации Украины. Денацификация - одна из основных целей специальной операции. «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии» - сообщал Песков.

Фабула фейка. Оператор проекта «Северный поток 2» Nord Stream 2 AG подал заявления о банкротстве, сообщали СМИ со ссылкой на швейцарский телеканал SRF.

Что его выдает. Nord Stream 2 AG опроверг подачу заявления о банкротстве. Уточняется, что компания была вынуждена закрыть свой сайт из-за «серьезных и непрерывных атак извне». Сейчас сайт и линии телекоммуникационной связи Nord Stream 2 AG недоступны.

Nord Stream 2 AG вел проект газопровода, проложенного от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток 2» полностью завершен в сентябре 2021 года, но его сертификация остановлена 22 февраля.

Фабула фейка. Приложение «Сбербанк Онлайн» автоматически списывает деньги с пользователей, есть случаи несанкционированных списаний.

Что его выдает. Этот фейк опровергает сам «Сбербанк» в своем официальном телеграм-канале. Банк сообщает, что взломов не было и мобильное приложение защищено. Также напоминается о том, что пользователи могут сами настроить разрешения на списания по картам и даже установить полный запрет на покупки через интернет. «Сбербанк» регулярно публикует опровержения недостоверной информации о своей работе в рубрике «Вместе против фейков».

МНЕНИЕ

Александр Кривовичев - Директор Калужского областного драматического театра

- Долгое время наша некогда дружественная и братская республика, ставшая страной, вдруг по подсказке некоего дяди решила, что мы ей враги, и она начала активно нас ненавидеть. Причём даже тот народ, который ещё вчера считал нас братьями решил, что мы исчадье ада. А далее дяди стали финансировать эту ненависть. И понеслось... Майдан, «Кто не скачет, тот москаль», «Москаляку на гиляку».



И стало расти поколение «нациков», которые решили сделать эту деятельность делом своей жизни. Они больше ничего не умели и не создавали. А идеологический подогрев извне придавал их действиям мнимую масштабность и значимость. Ну и пошло...



Наконец, скопилось так много энергетического негатива, что его нужно было куда-то направить. И если бы не наш упреждающий удар, то эта энергия прилетела бы на нашу территорию.



Не за Украину американцы, а против России! Этого не видит только слепой! И задача их поставить на колени и ослабить мою Родину и заставить меня извиняться перед всеми, что я русский. Мне не в чем ни перед кем извиняться! Я горжусь тем, что я россиянин и благодарен своей Родине, что она меня воспитала, дала образование и любимую работу.



Хотят ли русские войны? Нет, конечно! Но мы многого не знаем. Видимо, уже нельзя было по-другому! Сколько можно было отдавать «нацикам» наших русских людей Донбаса и Луганска?



И вообще я всегда был сторонником профессионалов. Политики должны хорошо заниматься политикой, военные должны хорошо воевать, а мы должны хорошо делать своё дело: печь хлеб, играть в кино, на сцене, варить сталь и меньше советовать профессионалам, как им делать своё дело. Это я считал всегда лучшим лекарством от всех невзгод. Каждый должен хорошо возделывать порученный ему сад!!!

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!