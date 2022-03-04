Итоги снежной зимы в Калуге: план перевыполнен на 210 процентов

В этом году зима была настоящей, снежной и морозной, красивой.

Сильных оттепелей не было, как и аномальных холодов. Сугробы не таяли, снег хрустел под ногами. Все, как раньше, в детсве.

Но это - наши впечатление, у метеорологов по поводу погоды есть точные цифры. Какие рекорды были за последние три месяца, рассказала метеоролог Татьяна ИНКИНА.

Устремился арктический воздух

- Зима в нашем регионе удивительным образом «включилась» строго по календарю – 1 декабря, - говорит метеоролог Татьяна ИНКИНА. - По итогам двух декад декабря средняя температура воздуха отклонялась в сторону тепла почти на один градус.

Но 21 декабря, начиная с зимнего солнцестояния, с астрономической точностью пришли Никольские морозы. К нам устремился арктический воздух.

Столбики термометров опустились до отметок -22...-23 градусов. Стояла аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха была ниже климатических значений на 10-12 градусов. В итоге декабрь вошел в число месяцев с отрицательной аномалией температуры воздуха.

В первый день зимы высота снежного покрова в Калуге составляла 2 см. К концу месяца снежный покров по территории области распределился очень неравномерно: на севере - около 28 см, на остальной части - от 13 до 17 см.

Осадков в декабре выпало почти на 30% больше средних многолетних значений.

Самая низкая температура воздуха в Калуге зарегистрирована 22 декабря и составила -22 градуса. Самая высокая наблюдалась 17 декабря – +1,5 градуса.

Снег шёл каждый день

- Морозы и оттепели, сильные снегопады – так начинался новый год. Первая декада января оказалась теплее нормы. Температура воздуха более чем на один градус отклонялась в сторону тепла.

За это время в Калуге выпало около 90% от месячной нормы осадков. Сильные снегопады обрушивались на областной центр 5, 10 и 18 января.

Таких сугробов, как этой зимой, мы уже не видели давно.

В последние годы снежные зимы зачастили. Много снега в январе регистрировалось в прошлом, 2021 году, и в 2019-м.

Уже в начале второй декады января высота снежного покрова в Калуге подросла 41 см. По климату такая толщина снега соответствовала середине февраля. Погодная «лихорадка» продолжилась до конца месяца.

Нестабильность погоды обеспечивали северо-атлантические циклоны и их активные атмосферные фронты. Снег проседал и уплотнялся, но почти не таял.

В конце января высота сугробов в Калуге составила 48 см. Это в два раза выше нормы! Сумма январских осадков оказалась небывалой: в Калуге выпало 210 % от январской нормы.

Высота сугробов превышала средние значения более, чем в два раза и 1 февраля составила по области от 40 до 53. И по количеству осадков январь тоже выбивается в лидеры. С 1981 года большего количество осадков в Калуге не регистрировалось.

Метеорологи отмечали снег разной интенсивности почти ежедневно. Иногда осадки выпадали в виде легких кристаллов из почти невидимых высокослоистых облаков. За весь январь метеорологи только двое суток не регистрировали снег.

Средняя месячная температура воздуха оказалась почти на один градус теплее климата. Самая низкая температура воздуха в Калуге зарегистрирована 13 января: - 21оС. Самая высокая наблюдалась 6 января: + 1 градус.

С плюсовой температурой

- Февраль проявил своенравный характер. Древнерусское название февраля – лютень, снежень. Но природа распорядилась по-своему.

В отличие от снежных и морозных декабря и января, он оказался по-весеннему теплым. Средняя температура превысила норму почти на 5 градусов. Февраль стал четвертым самым теплым за последние 20 лет.

По осадкам последний месяц зимы не добрал, был самым сухим и малоснежным в ходе зимы. Если в начале месяца высота снежного покрова достигала самого высокого значения в сезоне – 47 см, то к концу месяца этот показатель уменьшился до 19 см.

Самая низкая температура воздуха в Калуге зарегистрирована 5 февраля – всего -13 градусов.

Самая высокая наблюдалась 22 февраля: + 5.

В итоге, зима прошла без климатических рекордов. Декабрь был морозным, январь - снежным. Подвел лишь февраль.

Но, с другой стороны, мы так «нахлебались» всяких неудобств в первые месяцы зимы, что нам хватило снежных фокусов «выше крыши» и можно сказать, что погода в конце зимы нас пощадила и отпустила.

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