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Фейки о спецоперации на Украине на 3 марта: старые кадры и кино вместо реальности

Опубликовано: 03.03.2022 20:00 12 560

Мы продолжаем наш проект. В его рамках раскрываем фейки, которые появляются в СМИ и соцсетях в связи со спецоперацией российских войск на Украине.

При этом стараемся обходить стороной подозрительную информацию. Только явные фейки. А их с каждым днем становится все больше.

Ведь в первую очередь сейчас ставится цель заполонить просторы соцсетей безумным количеством сфабрикованного контента. А о качестве подделок мастера обработки массового сознания зачастую забывают.

Фабула фейка. В Сургуте подготовили сотни могил для похорон солдат, якобы погибших во время спецоперации в Украине. «Сургут готовится к 200ым» - такой ролик выложил на своем канале в YouTube украинский блогер.

  • Что его выдает. Эти кадры были сняты осенью 2021 года. Администрация кладбища тогда пояснила: каждый год могилы заготавливают с осени заблаговременно, потому что зимой копать мерзлую землю очень сложно. Кстати, украинского блогера ничуть не смутило, что на видео отсутствует снег. В то время как сейчас в Сургуте все еще полноценная зима.

Фабула фейка. В твиттере распространяется видеозапись, как украинская девочка кричит на российских военных, призывая их уйти. Публикация уже набрала 469 ретвитов, 1724 твита с ее цитатой, более 1,5 тысяч лайков.

  • Что его выдает. Видео, которое вы посмотрели принадлежит событиям Палестино-Израильского конфликта 9-летней давности. Эту запись можно найти на ютубе, дата ее публикации — 24 декабря 2012 года.

Фабула фейка. В твиттере и телеграме опубликовали посты об украинцах, которые спасаются бегством в городе от наступления российских военных.

  • Что его выдает. Самое интересное, что первыми разоблачили этот фейк западные пользователи. Они первыми написали, что кадры, которые изображают обстановку на Украине - это съёмки фильма «Калейдоскоп».

МНЕНИЕ

Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова 

- Никакие Минские соглашения Украина исполнять не будет ни сегодня, ни в будущем. Сегодня это мнение абсолютного большинства. Жителям Донбасса, а это – наши соотечественники, русскоязычные граждане, многие – граждане России, просто не на кого больше надеяться.

Избавление России от военных угроз, которые НАТО последовательно создавали и наращивали у наших границ - это не операция против мирного населения. Это операция по спасению жизней людей на Донбассе и предотвращению нападения на Россию.

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Опубликовано: 03.03.2022 20:00 12 560
Тэги: область донбасс украина
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