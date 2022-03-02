Жители региона готовы протянуть руку помощи

Не так давно мы писали о том, что калужане зарегистрировали первые квартиры на карте помощи жителям Донбасса.

Количество людей, готовых протянуть руку помощи тому, кто в этом нуждается, растет и дальше.

Нам удалось взять комментарии у нескольких жителей нашего города и узнать, что их сподвигло на принятие такого решения?

Неравнодушные

Ольга Каташук

— О Карте помощи жителям Донбасса узнала от мужа, он, в свою очередь, нашел информацию в интернете. В нашей семье это было совместное решение. Долго не обсуждали, не раздумывали. Я предложила – муж поддержал. У мужа в собственности есть 1/2 квартиры, в которой мы не проживаем. Решили помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Хочется, чтобы все поскорее закончилось и люди смогли вернуться в свои дома и спокойно жить.

Николай Александрович, пенсионер

— Услышал об этом по телевизору, попросил сына найти этот сайт.

Я сам предложил разместить объявление и предоставить временное жилье для нуждающихся беженцев с ДНР и ЛНР. Квартира находится в моей собственности, но я сейчас проживаю в деревне, поэтому временно ею не пользуюсь. Поскольку квартира пока свободна, то и решил, что могу оказать помощь.

Я проходил службу в армии с ребятами из донецкой области, у меня остались теплые воспоминания. Думаю, что в текущей ситуации люди должны объединиться и помогать друг другу, если есть такая возможность.

Еще один мужчина пожелал дать комментарий анонимно.

— О «Карте помощи» я узнал в ВК («ВКонтакте», социальная сеть – прим. авт.). Я же и принял решение участвовать. Разве можно в такое время остаться в стороне, не помочь людям в трудную минуту? Я думаю, что все разрешится и в конце концов установится мир.

Официально

Комментарий пресс-службы МЧС России по Калужской области.

— Мы ожидали колонну беженцев на этих выходных, но она не сформировалась. По нашим данным прибыло пять человек, среди них трое детей, но прибывали они самостоятельно.

Конечно, мы в полной ежедневной готовности, ожидаем, встречаем на Калуге-1.

Для размещения прибывающих подготовлены детские оздоровительные лагеря «Витязь», «Звездный» и «Галактика».

Благотворительность

В связи с потоком беженцев на территорию России одна из благотворительных организаций открыла пункты приема товарных пожертвований в Калуге и Малоярославце. Беженцам – матерям с детьми – мы предлагаем вступить в программу «Сохрани семью» и получить товарную помощь и сопровождение специалистов центра.

Поддержать жителей Донбасса (стариков, женщин, детей) продуктами и предметами первой необходимости можно через пункты в Калуге:

«Арена КТЗ», ул. Московская, 212, 23 кабинет, 2 этаж (вход с ул. Билибина через зеленые ворота, направо).

Телефон: 89005754262 (Алексей Викторович). Пн-пт 16.00-19.00

Телефон: 89005754262 (Алексей Викторович). Пн-пт 16.00-19.00 Центр развития и социализации детей «Путевка в жизнь», ул. Дубрава, 9, 1 этаж.

89005750308 (Татьяна Григорьевна)

Пн-пт 14.00-19.00

Сб: 10.00-14.00.

89005750308 (Татьяна Григорьевна) Пн-пт 14.00-19.00 Сб: 10.00-14.00. Магазин «Филиппок», ул. Ленина, 77, цокольный этаж (вход в стеклянный тамбур с Ленина). Принимаем одежду, обувь, канцтовары, игры, СИЗы и средства гигиены.

Пн-пт 10.00-18.00;

сб 11:00–16:00.

Пн-пт 10.00-18.00; сб 11:00–16:00. Магазин «Вологодские товары», ул. Билибина, 6, 1 эт.

Пн-пт 09:30–19:30;

сб, вс 09:00–18:00. Принимаем продукты.

Пн-пт 09:30–19:30; сб, вс 09:00–18:00. Принимаем продукты. Магазин «Вологодские товары», ул. Солнечный бульвар, 4. Пн-пт 09:30–19:30;

сб, вс 09:00–18:00. Принимаем продукты.

сб, вс 09:00–18:00. Принимаем продукты. Благотворительный склад: ул. Карачевская, 12, 1 этаж. По договоренности: 89005750333, 89190361217 (Алла).



В Малоярославце:

Благотворительный склад: ул. Чистовича, 13.

89533301640 (Елена)

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Принимают:

- нескоропортящиеся продукты взрослого и детского питания;

- товары по уходу за детьми и пожилыми, подгузники, пеленки;

- постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапки);

- средства личной гигиены (шампуни, зубные щетки, паста, мыло, туалетная бумага, салфетки, гигиенические прокладки);

- взрослая и детская одежда и обувь;

- детские канцтовары, книги, игрушки и т.п.;

- посуда;

- бытовая техника;

- СИЗы.

Для беженцев: по вопросам получения товарной, юридической, психологической, педагогической (детям) и другой помощи от специалистов благотворительной организации просьба обращаться по телефону 89005754262 (Алексей Викторович), на почту mail@novden.ru.

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