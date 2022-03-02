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«Улыбки месяца»: чему улыбались калужане в феврале

Автор: Дарья Иванова
Опубликовано: 02.03.2022 16:00 4 574
«Улыбки месяца»: чему улыбались калужане в феврале

Последние дни наше общество находится в крайне угнетенном состоянии. Сводки с мест проведения спецоперации росийских войск на Украине, шторм на финансовых рынках, рост курсов, санкции, контрсанкции. Есть от чего впасть отчаяние.

И в эти дни как никогда важны становятся лучики света. И мы бы очень хотели, чтобы наш традиционный проект «Улыбки месяца» стал таким.

Сейчас как никогда важно хотя бы на минутку отвлечься от всего того негатива, который сейчас выплескивается на нас из каждого утюга. Пусть улыбки калужан станут поводом для этого. Так что же радовало наших земляков и гостей города в феврале? Мы узнали это, прогуливаясь по улицам.

Кто-то вспомнил (сейчас уже почти не верится!) о снежной погоде, несколько человек отметили приятный вечер в день всех влюблённых. Саморазвитием был полон месяц у одного опрошенного.

Многие ждали весну, предвкушая прогулки по чистым тротуарам. Паре человек случилось вспомнить вечер выпускников, а у Алины так вообще день рождения был в феврале.

Вот мы и добрались до весны. С её переменчивой погодой и ошибочным теплом, после которого можно и заболеть. С её котами, снующими по тротуарам и дворам - март же! И с надеждой на что-то светлое и доброе, чего в этом мире сейчас крайне недостаёт.

«Одевайтесь теплее, обнимайте друг друга». И пусть каждый день приносит что-то хорошее.

Кристина

Елена

Виктория

Рената и Полина

Борис

Юлия и Мария

Алан и Самвел

Никита

Андрей и Анастасия

Лиза и Александр

Алина

Лера и Женя

Максим

Герман

Денис

Никита

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Автор: Дарья Иванова
Опубликовано: 02.03.2022 16:00 4 574
Тэги: улыбки общество настроение
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