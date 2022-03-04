Архитектор из Калужской провинции создавал грандиозные проекты, но попал в опалу к Екатерине II

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе. Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

В Калуге в районе Каменного моста есть улица Баженова. Названа она так в честь жившего в ХVIII веке архитектора Василия Ивановича БАЖЕНОВА.

Его судьба была сложной, со взлётами и падениями. И хотя в Калуге он ничего не строил, всё-таки был связан с нашей губернией.

По одной из версий, Баженов родился в селе Дольское, что недалеко от Малоярославца. Кроме того, предки его жены были калужским купцами. Ну и под руководством Баженова начинал свою работу калужский губернский архитектор, построивший исторический центр, Иван ЯСНЫГИН.

Старинная усадьба

Предположительно Василий Иванович Баженов родился 1 (12) марта 1737 года в селе Дольское нынешнего Малоярославецкого района в семье дьяка Введенской церкви Ивана Фёдоровича БАЖЕНОВА (по другой версии родился в Москве, когда семья туда переехала).

Усадьба Дольское когда-то принадлежало Лопухиным, потом отставному полковнику Белкину и его наследникам. В 1733 в селе на месте старой деревянной церкви был построен каменный храм Успения Пресвятой Богородицы с приделом Введения во храм Пресвятой Богородицы. Поэтому церковь и называли Введенской.

Однажды в эту церковь случайно заехал некий богатый дворянин, который был впечатлён приятным тембром голоса отца будущего архитектора, и рассказал о нём в Москве.

Ивану Фёдоровичу Баженову предложили служить в одной из придворных кремлевских церквей. И он с семьёй переезжает в Белокаменную.

Устроил в свою школу

Про детство архитектора Баженова известно мало. Как он сам писал: «Я родился уже художник... Рисовать я учился на песке, на бумаге, на стенах, на всяком таком месте, где я находил за способ, по зимам из снегу делывал палаты и статуи...»

Отец мечтал, чтобы сын тоже служил в церкви и отдал его на учение в монастырь. Но Василий не был прилежным учеником, часто витал в облаках, за что получал немало наказаний розгами.

Не известно, как бы сложилась его жизнь, если бы не встреча с известным в то время архитектором Дмитрием УХТОМСКИМ. Он обратил внимание на мальчика и взял в свою школу. Здесь Баженов отлично проявился себя.

Затем закончил гимназию и стал студентом Академии художеств. Причём, был одним из лучших. Его учитель архитектор Савва ЧЕВАКИНСКИЙ даже сделал Баженова своим помощником при постройке Николаевского морского собора и выхлопотал ему стипендию.

Обиделся на академию

Осенью 1759 года 22-летнего Баженова отправляют учиться за границу. Он живёт в Париже, потом в Риме. Как писал сам Василий Иванович, товарищи-французы крали его проекты и копировали их.

При этом русский архитектор крайне нуждался в деньгах и даже распродавал свои личные вещи. За границей Василий Иванович провёл шесть лет, заработал блестящую репутацию, стал академиком, вдохновился европейскими архитекторами и их грандиозными проектами.

Вернувшись в Москву, он начинает вносить в русскую архитектуру масштабность и французское изящество. Все восхищаются его проектами. Но вскоре удача отворачивается от него.

За проект здания дворца в Екатерингофском парке, с оранжереями, зверинцем, каруселями и прочими модными в то время штуками, Баженов ожидает получить звание профессора и увеличенное денежное содержание. Совет Академии художеств признал проект достойным, но профессором Василия Ивановича так и не сделали.

Баженов посчитал это несправедливым и уволился из академии. Тут же он получает неплохое предложение от Григория ОРЛОВА - должность главного архитектора его артиллерийского ведомства и чин капитана.

Баженов был первым выпускником Академии художеств, которого отправили учиться за границу за казённый счёт.

Грандиозные замыслы

По приказу Григория Орлова Баженова вскоре направляют в Москву, чтобы поручить ему грандиозный проект. Он должен заняться Кремлём. Императрица Екатерина II решила там поселиться и захотела всё обветшавшее перестроить.

Баженов, привыкший проектировать с размахом, перепланирует территорию и разрабатывает «Форум великой империи» или Большой Кремлёвский дворец. Это был огромный четырёхэтажный комплекс с колоннами. От старого Кремля почти ничего не оставалось.

Вместо стен, по замыслу Баженова, был сплошной ряд зданий, с театром и овальной площадью для народных собраний, к которой должны были сходиться все улицы Кремля. Со старыми постройками он не церемонился, а решил их просто снести.

Баженов сделал деревянную модель нового Кремля, и водил к ней экскурсии. А чтобы её увидела императрица и одобрила, в Петербург модель везли на 120 санях. Она, кстати, сохранилась и находится в музее архитектуры им. Щусева.

Началось строительство. Но, когда стены Кремля стали разбирать (снесли часть участка с шестью башнями), на древних соборах пошли трещины, и императрица строительство запретила. Снесённая часть потом была восстановлена.

Есть мнение, что Екатерины II на самом деле и не собиралась осуществлять проект Баженова, над которым он работал несколько лет. Императрице в конце Турецкой войны нужны были слухи о десятках миллионов, вложенных в грандиозный дворец, она это и провернула с помощью ничего не подозревавшего архитектора.

Новый Кремль так и остался в проекте. А сильно расстроенного Баженова поджидал ещё один удар судьбы. Екатерина просит его спроектировать Царицынский дворец. Тогда она только приобрела эти земли и хотела чего-то масштабного и роскошного.

Баженов увлёкся проектом, лично контролировал строительные работы, которые длились 10 лет. Всё затянулось из-за плохого финансирования. Баженов даже вкладывал свои деньги, продал дом, часть картин, книги. Жил с семьей в небольшом доме на стройке.

Но летом 1785 года Екатерина приезжает к строящемуся дворцу, находит его мрачным и похожим на тюрьму, ту же повелевает снести. Баженов просто был убит этим решением. Его отстранили от дел и не даже допустили к руке разгневанной императрицы.

Дело десяти лет жизни архитектора рухнуло, Баженов остался без средств к существованию. После этого Василий Иванович открыл собственное художественное заведение и занялся частными постройками.

Неприятности сильно сказались на здоровье архитектора, зато в семье он был счастлив. На картине Василий Баженов изображён худоником Некрасовым в кругу семьи. Справа от Баженова - жена, дочь и мать. Слева - тесть, сестра и сын.

Немилость Екатерины одни историки объясняют вздорным характером императрицы, да и самого архитектора, а также дворцовыми интригами.

Есть версия, что Баженов был масоном и входил в кружок Новикова, который, кстати, был его одноклассником по гимназии. Екатерине видела в этом политическую подоплёку, так как масоны слишком сблизились с наследником Павлом, и подозрительно относилась к ним.

Через семь лет Баженов был принят вновь на службу по адмиралтейств-коллегии и стал работать в Петербурге. Строил на Каменном острове дворец и церковь наследнику и проектировал разные постройки для флота в Кронштадте.

После своего вступления на престол, Павел I был особенно добр к тем, кто попал в опалу к его матери, поэому он жалует Баженову генеральский чин, поместье и тысячу душ крепостных.

А в 1799 году назначает его вице-президентом Академии художеств, а также поручает составить проект Михайловского замка, приготовить собрание чертежей русских зданий для исторического исследования.

Но сделать это Баженов не успел. 2 августа 1799 года он скончался в возрасте 62 лет. В завещании детям написал: «…не стройтесь, ибо совершенно от строения разоритесь».

Авторство не подтверждено

Загадка Баженова в том, что архитектор он был талантливый, а вот что он построил – не известно. До сих пор историки об этом спорят и приписывают ему разные здания.

Достоверно известно только о двух проектах Баженова - кремлёвском и царицынском. Многие связывают его и со знаменитым домом Пашкова в Москве, который считается одним из самых красивых в столице. Но письменных сведений, подтверждающих это, нет.

Предположительно Баженов причастен к проектам: Михайловский замок, дом Юшкова, Каменная церковь и дворец Орлова в селе Головкино, проект Каменноостровского дворца цесаревича Павла, дом Луки Долгова, усадьба Ермолова в селе Красное,

усадьба Тутолмина-Ярошенко, усадьба Румянцева на Маросейке, усадьба Гендрикова, Скорбященская церковь на Большой Ордынке, церковь Владимирской иконы Божией матери в Быково, храм святых Бориса и Глеба в Белкино.

Счастлив в любви

Женат Василий Иванович Баженов был на Аграфене ДОЛГОВОЙ, дочери богатейшего московского купца Луки ДОЛГОВА. Интересно, что разбогатеть Луке Долгову помогло солидное наследство, полученного от отца - крупного калужского купца.

Но Баженов женился на Аграфене не из-за богатого приданного, а по любви. Они счастливо прожили всю жизнь.

Когда архитектор попал в опалу и занялся частными заказами, Аграфена поддерживала мужа, и чтобы поправить финансовое положение, распродала некоторые поместья.

В семье Баженовых было четыре сына и три дочери Ольга, Вера, Надежда.

Один из сыновей умер в период строительства Царицынского ансамбля, это известно из письма архитектора в Петербург.

Оставшиеся трое сыновей - Константин, Владимир и Всеволод - сделали военную карьеру. Владимир, как и отец, увлекался архитектурой.

Василий Баженов первоначально был похоронен в Петербурге, но затем его останки перенесли в семейное имение Глазово в нынешней Тульской области. А в калужском селе Дольском несколько лет в память о Баженове несколько лет назад был установлен небольшой обелиск.

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