Фейки о спецоперации на Украине на 2 марта: сообщение об убитых россиянах с берегов США и сербские актеры

Мы продолжаем наш проект, в рамках которого взялись раскрывать фейки, которые появляются в СМИ и соцсетях в связи со спецоперацией российских войск на Украине.

Но оказалось, что все не так просто как нам казалось изначально. Бывает и такое что в разоблачениях фейков, с которыми мы сталкиваемся, тоже содержатся фейки, а бывает и так, что за фейки выдают не их, а обычные предположения, которые называют фейками и разоблачают.

Как следствие, перепроверка отнимает гораздо больше времени, чем мы думали изначально. Потому мы решили ппубликовать подборку раз в день. Ниже - сегодняшн

Фабула фейка. Украинцы напали на двух дальнобойщиков из Беларуси в итальянской Болонье, один ранен, другой погиб, - пишут в соцсетях.

Что его выдает. Никто из белорусов в Болонье не погибал: «Это сообщение – фейк. Полиция проверила, ни в Болонье, ни в регионе в целом не зафиксированы случаи гибели белорусов вчера-сегодня», – прокомментировали в министерстве иностранных дел Беларуси. Вероятно, основой фейка послужило это событие: два украинца поспорили на стоянке между собой: один был выходцем с Донбасса, другой — занимал позицию официального Киева. Они подрались между собой, в результате чего оба попали в больницу, их жизням ничего не угрожает..

Фабула фейка. Российские моряки во время радиообмена по 16 каналу радиосвязи рассказали о 10 тысячах погибших военнослужащих ВС РФ. Такие сообщения распространяются в украинских телеграм-каналах.

Что его выдает. Еще в конце февраля появились сообщения, что украинских моряков призывают нарушать международные конвенции и забивать радиоэфир. 16 канал радиосвязи используется исключительно для подачи бедствия морскими судами, это строго регламентируется множественными морскими конвенциями. Сейчас же через канал радиосвязи транслируются сообщения от Госпогранслужбы Украины. Кроме того, «российское судно» из видео, а оно, к слову, называется CASSIOPEIA и принадлежит французской транспортной компании CMA CGM Group, сейчас находится у берегов США. Связываться с судами в акватории Черного моря оно просто физически не может.

Фабула фейка. В Харькове взорвал мост и героически погиб украинский солдат Олексий Степаненко Оканович, сообщают в твиттере Ukrainehouse.

Что его выдает. На фотографии, которая должна демонстрировать героя, сербский актер Ненад Оканович. Именно его снимки выдаются по поиску при загрузке фотографии «Олексия». Указанный твиттер имеет всего несколько сотен подписчиков, но часто с таких малопопулярных площадок и запускаются фейки, которые разлетаются по гораздо более крупным сообществам. Так и в этом случае, информация была вскоре растиражирована в телеграм-каналах. Кстати, и не очень понятна, о каком взрыве идет речь. Но сербского актера в Харькове в эти дни точно не было.

Фабула фейка. Еще один фейк, связанный с кинематографом Сербии. «Российские оккупационные солдаты пьют пиво после сожжения деревни. Европейская цивилизация исчезает в огне». Твит с таким содержанием разлетелся по соцсети.

Что его выдает. На этот раз российскими оккупантами стали герои сербского фильма 1996 года, снятым Срджаном Драгоевичем «Красивые деревни красиво горят».

МНЕНИЕ

Глава администрации Боровского района Николай Калиничев

- Сейчас приходится слышать множество мнений вокруг ситуации на Украине. Те, кто последние годы наблюдал, как наполняют Украину оружием, как американские инструкторы натаскивают подразделения неонацистов на убийства мирных жителей и совершение терактов, прекрасно понимали, чем это может закончится. Реализовывались планы идеологов холодной войны: начать с разделения единых по духу и культуре славянских народов и закончить боевыми действиями (между ними же) на территории России.



Наш президент решением о проведении спецоперации стёр в пыль планы «коллективного запада» об уничтожения нашей страны. Это историческое и единственно верное решение, которое даёт гарантии безопасности России, уверенность в нашем будущем.

Мы поддерживаем наших солдат и офицеров, участвующих в миротворческой операции. Я уверен, что в результате действий нашей армии Украина станет мирным и суверенным государством.

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