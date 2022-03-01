Фейки о спецоперации на Украине на 1 марта: Польша и Болгария не дадут свои самолеты, доллар не стоит 150 рублей

Мы продолжаем держать в курсе наших читателей о недостоверной информации, которая появляется в СМИ и соцсетях в связи со спецоперацией российских войск на Украине.

Наша цель не пропаганда, а разоблачение откровенной лжи, которая заполонила информационное пространство в эти дни.

Наша цель - отобрать самые яркие примеры очковтирательства и с их помощью показать, какими средствами и методами нам пытаются задурить голову.

Публикации будут выходить дважды в день –около 10:00 и 20:00.

Ниже - наша вечерняя подборка за 1 марта.

Фабула фейка. Польша и Болгария поставят на Украину боевые самолеты. Об этом написали в официальном аккаунте Военно-морских сил Украины в Facebook.

Что его выдает. Лидеры стран опровергли заявления украинских военных.

- София не будет помогать Украине истребителями. Никаких обязательств в отношении болгарских истребителей не было. В настоящее время у нас мало летающих самолётов, и мы не можем их передать другой стране, - заявил руководитель кабмина Болгарии Кирилл Петков.

С таким же заявлением выступил и президент Польши Андрей Дуда.

Фабула фейка. Сервис «Сбербанк Онлайн» не работает, жители России массово снимают деньги из банкоматов, - сообщают украинские телеграм-каналы.

Что его выдает. Мы лично проверили - «Сбербанк Онлайн» работает без тормозов. Переводы денег происходят в штатном режиме. Все средства на счетах и вкладах доступны клиентам банка в полном объеме без ограничений по первому требованию, - сообщает Сбер. Вывод денег с банковских счетов россиян по данным на вчерашний день замедлился почти в пять раз.

Фабула фейка. РБК сообщил о падении курса до 150 рублей за доллар. Такие сообщения рекламируют в инстаграме.

Что его выдает . Это очередная дезинформация (они называют ее «крео»). Аккаунт принадлежит девушке, которая занимает явную проукраинскую позицию. На сайте РБК и других информагентств нет такой новости. Центробанк России утром в понедельник повысил ключевую ставку до 20%. Официальный курс доллара на первое марта 93,5 рублей.

Фабула фейка. Статую Свободы в США «одели» в цвета украинского флага. Такие публикации распространяются в телеграм-каналах.

Что его выдает. На статую Свободы действительно повесили украинский флаг. Вот только находится она не в Нью-Йорке, а в Париже — это уменьшенная копия. Информацию о «французской» версии знаменитой статуи подтверждают и публикации в украинских СМИ.

МНЕНИЕ

Александр Иванов, первый заместитель председателя Городской Думы

- Всем надо глубоко вникнуть в причины происходящих событий в Украине. Одно из страшных проявлений - это разгул национализма, который зрел годами. Запрет русского языка, занесение в список «агентов Кремля» тех, кто проявляет дружеские отношения к России, создание нечеловеческих условий проживания жителей ДНР и ЛНР, стремление добраться до Крыма со страшными последствиями. А то, что происходит сейчас - рассудит история.

Уже второй день у меня потеряна связь с моей двоюродной сестрой и её сыновьями, проживающих в Украине. В недавних разговорах по телефону она с тревогой говорила о бесчинствах местных националистов.

Россиян поражает одно за одним принимаемым санкционным решением странами ЕВРОСОЮЗА. Вы не забыли из истории, что такое фашизм? На этом фоне справедливую и рассудительную позицию занял городской Совет Зуля в Германии, города-побратима с Калугой. На своем заседании они отклонили просьбу главы государственной канцелярии Тюрингии о приостановлении побратимства российских и германских городов в Тюрингии.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!