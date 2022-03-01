Волейболисты из Калужской области начинают поход за медалями

В чемпионате России по волейболу начинается горячая пора. Во всех турнирах определяются претенденты на медали.

Мужская команда волейбольного клуба «Обнинск» с 1 по 4 марта сыграет четыре поединка в городе Белореченск Краснодарского края. Два матча для наших спортсменов должны получится достаточно простыми. Соперниками клуба из Калужской области станут хозяева площадки – Центр олимпийской подготовки из Краснодарского края.

А вот 2 и 4 марта «Обнинску» нельзя терять очки в матчах с конкурентами – командой «Динамо-МГТУ» из Майкопа.

В женской Первой лиге чемпионата России также определяются сильнейшие команды. В Череповце со 2 по 6 марта пройдет финал Центрального федерального округа. Победители отправятся в решающую стадию общероссийского турнира.

Клуб «Обнинск» проведет пять матчей. Соперницами наших девушек станут волейболистки из Липецка, Воронежа, Белгорода, Тамбова и Череповца.

Тренер Елена Горюнова руководит женской командой волейбольного клуба «Обнинск».

В преддверии важных игр о комплектовании команды и задачах на сезон рассказала главных тренер женской команды из первого наукограда Елена Горюнова.

- Елена, какие цели ставит перед собой женская команда волейбольного клуба «Обнинск»? Я так понимаю, что главное в данной ситуации не результат, а возможность получения воспитанниками школы игровой практики на взрослом уровне.

- Нацелены на максимальный результат. Хотим выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда мы заняли только шестое место.

Как вы правильно заметили, главное для нас - приобрести игровой опыт для наших молодых волейболисток. Но это не отменяет того, что мы хотим попасть во всероссийский финал Первой лиги чемпионата России.

- Как вы комплектуете состав своей команды? Привлекаете ли иногородних спортсменов?

- Комплектация команды происходит на базе воспитанников спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина. Понятно, что мы делаем ставку на девушек из Калужской области. Из 17 заявленных игроков только две волейболистки из других регионов.

- Как команда готовилась к длинному сезону? Наверняка без нормальных тренировочных сборов такую дистанцию сложно пройти?

- Мы никуда не уезжали, когда готовились к чемпионату России. В Обнинске созданы шикарные условия для тренировок волейболистов. Так что деньги на поездки и сборы в других городах тратить не нужно.

Мы тренировались в Обнинске. Были занятия на песке. Также посещали тренажерный зал и бассейн, бегали кроссы в Гурьяновском лесу. Так что проблем с общефизической подготовкой у нас точно нет.

Женский волейбол - это когда много эмоций.

- Чтобы была возможность собрать сильную взрослую команду, нужна массовость и хорошая подготовка девушек и юношей в спортивной школе. Насколько охотно дети сейчас идут в волейбол?

- Интерес есть. Все знают, что в Обнинске сильный волейбол. К тому же, сейчас выступает на профессиональном уровне и мужская команда. Так что, насколько я знаю, группы укомплектованы.

- Из классического волейбола в Обнинске немало игроков ушло в пляжную разновидность этого вида спорта. Сейчас кто-то может пойти по этому же пути?

- Есть девушки и юноши, которые пробуют себя на песке. Но только время покажет, как они смогут прогрессировать в этой разновидности волейбола.

- Елена, вы успели поиграть на достаточно высоком уровне в чемпионате России. Сейчас женский турнир стал слабее в нашей стране?

- Не думаю, что уровень команд сильно упал. Могу сказать точно только одно, что чемпионат России стал моложе. Очень много юных девушек играют в турнире.

- Расскажите о формуле проведения чемпионата России среди команд Первой лиги?

- Мы уже прошли предварительный этап Центрального федерального округа. Тут выступали девять команд. После этого «Обнинск» удачно выступил в полуфинале. А сейчас в Череповце мы будет играть за 1-6 места в ЦФО. Надеямся, что удастся выиграть медали и пробиться во всероссийский финал Первой лиги.



Календарь финального турнира ЦФО Первой лиги чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Расписание 7-го тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

В среду, 2 марта, женская команда волейбольного клуба «Обнинск» сыграет с хозяевами финального турнира Центрального федерального округа – волейболистками из Череповца.

А во вторник, 1 марта, мужская команда «Обнинск» в Белореченске сразится с Центром олимпийской подготовки Краснодарского края.

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