Елена Горпыняк рассказала в Калуге, как куклы помогают ей исполнять желания
В Доме мастеров открылась выставка Елены Горпыняк «Куклы из сундучка»
.Рработать она будет до 10 марта.
И сейчас куклы не в сундучке, а за стеклом на витрине и - на картинах. Елена ГОРПЫНЯК сделала несколько традиционных тряпичных кукол, чтобы потом нарисовать их.
Выросла Елена в деревне Пучково под Калугой. Профессия у неё связана с финансами, но сейчас она просто мама.
У Елены четверо детей: Анне 18 лет, она учиться в медицинском, Тихону – 11 лет, Дане – 8, а самой младшей Миле 4 годика.
Не смотря на большую семью, пару часов в день Елена занята куклами.
Дед и Бабка у Елены Горпыняк получились с характером.
- Просто у меня есть очень большое желание. И если не удаётся найти время для хобби, я даже расстраиваюсь. - объясняет Елена. – Познакомилась я с народными куклами в 2010 году.
В центре «Доверие» был организован досуг для беременных, мы занимались творчеством. Тогда я и сделала свою первую куклу-пеленашку.
Затем сама стала интересоваться этой темой. И чем больше узнавала, тем больше хотелось во всё это погрузиться.
Куклы мне пришлись по душе, оказались родными. И мне хочется, чтобы другие люди узнали про них, может быть сделать даже захотели. Это же часть нашей традиции.
Петрушка - одна из любимых в народе кукол, главный персонаж ярмарок.
Для помощи и защиты
- Кукол ведь делали простые люди, и делали так, как представляли. Масленицу - с блином в руках. Её выставляли на окошко, и можно было ждать гостей.
Главная кукла этой недели- Масленица.
Подорожницу – в дорогу, чтобы человек вспоминал о доме. Она маленькая, её можно в карман положить.
Кукле в мешочек клали родную землю или зернышки, как символ хлеба, чтобы человек не был голоден в дороге, или кусочек теплой ткани, с пожеланием, чтобы ему тепло было. Все делалось с заботой, с любовью.
Подорожница - смая маленькая кукла, помещалась в кармане.
Интересная кукла - перевёртыш Девка-баба. «Девка» - с косой, ленточкой, нарядная, а внизу под юбкой спрятана «Баба» в более скромной одежде.
Это напоминание о том, что когда-нибудь девушка станет женщиной и что в каждой женщине остаётся беззаботная девушка, которая была когда-то.
Кукла Филипповка делалась 27 ноября, на Филиппов день, когда на полях работы завершены и предстоят зимние посиделки, надо вышивать, прясть, ткать.
Это кукла-шестиручка в помощь рукодельницам, оберег от усталости, который помогает справиться с делами и превращает труд в радость.
Филипповку делали шестиручкой. А были и куклы-восьмиручки, их делали невесты.
Куклу Солнцеворот изготавливали 21 декабря, когда день начинал поворачиваться и увеличиваться. Так приближали тепло, весну, солнце. Солнцеворот - это кукла-мужчина.
Ещё одна её функция – поворот судьбы. Считалось, что кукла помогает в разрешение неприятностей, проблем. И обращались к ней за помощью в трудной, неясной ситуации.
Солнцеворот мог поменять судьбу. Но если в жизни все хорошо, то с ним надо было обращаться акукуратно, чтобы ничего не изменил.
Кукла Желанница – это русский джин. Считается, что она помогает исполнять задуманное, может разрушить все препятствия на пути к исполнению желанию.
Надо сделать куклу, сформулировать желание и пришить к ней пуговицу. Затем поднести Желанницу к зеркальцу, показать ей, какая она красивая, нарядная. И попросить исполнения желаний.
Я пробовала так делать, и всё сбывалась. Вот желание о выставке сбылось.
Каждая пуговица на кукле Желаннице обозначает загаданное желание.
Есть кукла Травница - оберег, защищающий от болезней. Она ароматом трав помогала очищать воздух в доме, отгонять болезни. В неё можно положить шалфей, ромашку, мяту. В такую куклу можно было, и играть, и больным её давать, для скорейшего исцеления.
Дочка берёт с собой спать
- Я люблю все куклы. Каждая из них – со своим характером, со своими эмоциями. Мне очень нравится Глаша. Она – игровая, её делали для ребенка. Глаша – очень добрая, большая.
Кукла Глаша (справа) - самая большая кукла в коллекции Елены.
- На картине я её изобразила на стульчике, она сидит, ждёт хозяйку. И чтобы ей не одиноко было сидеть, в компанию ей тоже нужно было куколку дать.
Глаша ждёт свою хозяйку. Елена изображает кукол так, как она их видит и чувствует. Для каждой на картинах подбирает свою обстановку.
- Куклы дома я храню в коробке, мечтаю о сундучке. Мои дети играют в куклы, но в другие, эти трогать нельзя.
Младшей дочке Миле я делала куклу-колокольчик. Кукла звенит, ребенку это нравится. Несколько дней Мила с ней проходила. А с куклой Нянюшкой, она уже давно не расстаётся, спать с собой берёт.
Пробовала дочке нарядную куклу сделать, но она с ней долго играть не стала, только старенькая Нянюшка ей нужна.
Не для ребёнка, а для себя
- Куклы нас сопровождают всю жизнь. Даже когда мы становимся мамами, все равно, покупая куклу ребенку, выбираешь же её сама. Получается, не ребенку, а себе покупаешь.
Сейчас в моей коллекции около 15 кукол. Обрядовые я все сделала. Теперь думаю затронуть тему хороводов. И хочется порисовать Калугу, но в историческом ключе, взять начало ХХ века, когда барышни по улицам ходили.
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