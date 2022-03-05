Елена Горпыняк рассказала в Калуге, как куклы помогают ей исполнять желания

В Доме мастеров открылась выставка Елены Горпыняк «Куклы из сундучка»

.Рработать она будет до 10 марта.

И сейчас куклы не в сундучке, а за стеклом на витрине и - на картинах. Елена ГОРПЫНЯК сделала несколько традиционных тряпичных кукол, чтобы потом нарисовать их.

Выросла Елена в деревне Пучково под Калугой. Профессия у неё связана с финансами, но сейчас она просто мама.

У Елены четверо детей: Анне 18 лет, она учиться в медицинском, Тихону – 11 лет, Дане – 8, а самой младшей Миле 4 годика.

Не смотря на большую семью, пару часов в день Елена занята куклами.

Дед и Бабка у Елены Горпыняк получились с характером.

- Просто у меня есть очень большое желание. И если не удаётся найти время для хобби, я даже расстраиваюсь. - объясняет Елена. – Познакомилась я с народными куклами в 2010 году.

В центре «Доверие» был организован досуг для беременных, мы занимались творчеством. Тогда я и сделала свою первую куклу-пеленашку.

Затем сама стала интересоваться этой темой. И чем больше узнавала, тем больше хотелось во всё это погрузиться.

Куклы мне пришлись по душе, оказались родными. И мне хочется, чтобы другие люди узнали про них, может быть сделать даже захотели. Это же часть нашей традиции.

Петрушка - одна из любимых в народе кукол, главный персонаж ярмарок.

Для помощи и защиты

- Кукол ведь делали простые люди, и делали так, как представляли. Масленицу - с блином в руках. Её выставляли на окошко, и можно было ждать гостей.

Главная кукла этой недели- Масленица.

Подорожницу – в дорогу, чтобы человек вспоминал о доме. Она маленькая, её можно в карман положить.

Кукле в мешочек клали родную землю или зернышки, как символ хлеба, чтобы человек не был голоден в дороге, или кусочек теплой ткани, с пожеланием, чтобы ему тепло было. Все делалось с заботой, с любовью.

Подорожница - смая маленькая кукла, помещалась в кармане.

Интересная кукла - перевёртыш Девка-баба. «Девка» - с косой, ленточкой, нарядная, а внизу под юбкой спрятана «Баба» в более скромной одежде.

Это напоминание о том, что когда-нибудь девушка станет женщиной и что в каждой женщине остаётся беззаботная девушка, которая была когда-то.

Кукла Филипповка делалась 27 ноября, на Филиппов день, когда на полях работы завершены и предстоят зимние посиделки, надо вышивать, прясть, ткать.

Это кукла-шестиручка в помощь рукодельницам, оберег от усталости, который помогает справиться с делами и превращает труд в радость.

Филипповку делали шестиручкой. А были и куклы-восьмиручки, их делали невесты.

Куклу Солнцеворот изготавливали 21 декабря, когда день начинал поворачиваться и увеличиваться. Так приближали тепло, весну, солнце. Солнцеворот - это кукла-мужчина.

Ещё одна её функция – поворот судьбы. Считалось, что кукла помогает в разрешение неприятностей, проблем. И обращались к ней за помощью в трудной, неясной ситуации.

Солнцеворот мог поменять судьбу. Но если в жизни все хорошо, то с ним надо было обращаться акукуратно, чтобы ничего не изменил.

Кукла Желанница – это русский джин. Считается, что она помогает исполнять задуманное, может разрушить все препятствия на пути к исполнению желанию.

Надо сделать куклу, сформулировать желание и пришить к ней пуговицу. Затем поднести Желанницу к зеркальцу, показать ей, какая она красивая, нарядная. И попросить исполнения желаний.

Я пробовала так делать, и всё сбывалась. Вот желание о выставке сбылось.

Каждая пуговица на кукле Желаннице обозначает загаданное желание.

Есть кукла Травница - оберег, защищающий от болезней. Она ароматом трав помогала очищать воздух в доме, отгонять болезни. В неё можно положить шалфей, ромашку, мяту. В такую куклу можно было, и играть, и больным её давать, для скорейшего исцеления.

Дочка берёт с собой спать

- Я люблю все куклы. Каждая из них – со своим характером, со своими эмоциями. Мне очень нравится Глаша. Она – игровая, её делали для ребенка. Глаша – очень добрая, большая.

Кукла Глаша (справа) - самая большая кукла в коллекции Елены.

- На картине я её изобразила на стульчике, она сидит, ждёт хозяйку. И чтобы ей не одиноко было сидеть, в компанию ей тоже нужно было куколку дать.

Глаша ждёт свою хозяйку. Елена изображает кукол так, как она их видит и чувствует. Для каждой на картинах подбирает свою обстановку.

- Куклы дома я храню в коробке, мечтаю о сундучке. Мои дети играют в куклы, но в другие, эти трогать нельзя.

Младшей дочке Миле я делала куклу-колокольчик. Кукла звенит, ребенку это нравится. Несколько дней Мила с ней проходила. А с куклой Нянюшкой, она уже давно не расстаётся, спать с собой берёт.

Пробовала дочке нарядную куклу сделать, но она с ней долго играть не стала, только старенькая Нянюшка ей нужна.

Не для ребёнка, а для себя

- Куклы нас сопровождают всю жизнь. Даже когда мы становимся мамами, все равно, покупая куклу ребенку, выбираешь же её сама. Получается, не ребенку, а себе покупаешь.

Сейчас в моей коллекции около 15 кукол. Обрядовые я все сделала. Теперь думаю затронуть тему хороводов. И хочется порисовать Калугу, но в историческом ключе, взять начало ХХ века, когда барышни по улицам ходили.

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