Фейки о спецоперации на Украине на 1 марта: подбитую в 2014 году технику выдают за уничтоженную в 2022-м

Как мы уже писали, мы решили подключиться к информированию наших читателей о недостоверной информации, которая появляется в СМИ и соцсетях в связи со спецоперацией российских войск на Украине.

Вечером понедельника мы выпустили первый такой обзор, в котором анонсировали цикл материалов на заданную тему. И в первую очередь хотим поблагодарить тех читателей, кто дал нам обратную связь в комментариях к той статье, а также в нашем телеграм-канале. И эту публикацию мы подготовили исходя из ваших пожеланий.

Мы больше не будем давать сводки событий, произошедших в этот день. Вы правы – это все есть в лентах федеральных СМИ. Исключением станут только те события, подробное описание которых необходимо для понимания механизма создания и причин появления фейка.

Наша цель не пропаганда, в чем нас уже поспешили обвинить (мы вас понимаем, не обижаемся и ни в коем случае не осуждаем), а разоблачение откровенной лжи, которая заполонила информационное пространство в эти дни. По некоторым подсчетам число фейков о событиях на Украине за каких-то 4 дня перевалило за миллион!

Естественно, мы не в состоянии рассказать о всех, да и не ставим такой цели. Наша цель - отобрать самые яркие примеры очковтирательства и с их помощью показать, какими средствами и методами нам пытаются задурить голову.

К примеру, вы в курсе, что Лия Ахеджакова никогда не переводила 10 000 долларов на поддержку украинской армии, а пост об этом появился в липовом аккаунте Инстаграма, якобы созданном актрисой?

Слышали ли вы о том, что Сбер якобы повысил ставки по ипотеке вслед за повышением ставки рефинансирования до 20%? А ведь этот фейк по-дьявольски хитро составлен. Сбер, конечно же, со временем вынужден будет поднять ипотечную ставку из-за роста ставки рефинансирования, но еще неизвестно когда и насколько (это происходит когда у банка кончаются деньги, взятые по предыдущей ставке). Однако сообщение об этом было оформлено и подано читателю так, что из него следовало, будто бы повышение уже началось и касается уже заключенных ипотечных договоров, что, естественно, не имеет отношения к правде.

Это только ничтожно малая часть того, что вывалилось на ваши и наши головы за каких-то три-четыре дня. И чем дальше, тем более мощным будет поток этой лжи, с которым сложно справляться даже людям, обладающим навыками работы с информацией. Что уж говорить о тех наших читателях, кто никогда не занимался этим профессионально.

Так что с этого момента мы решили ограничиться только обзором фейков, отказавшись от дайджеста событий. Время от времени также будем публиковать мнения и оценки известных калужан событий, происходящих в эти дни. Публикации будут выходить дважды в день – утром около 10:00 и вечером в районе 20:00.

Ниже - наша утренняя подборка.

Фабула фейка. В ТикТоке все чаще стали появляться прямые трансляции якобы с мест боевых действий якобы от местных жителей. Как правило, на видео показывается неузнаваемая местность, а авторы эфира рассказывают об ужасах военного времени умоляя зрителей о материальной помощи.

Что его выдает . Несколько фейкоделов уже попались на очевидном. Они вели прямые эфиры ночью, в то время как на Украине закат еще не наступил.



Так как главный акцент в таких видео делается на вымогательстве пожертвований, практически наверняка это мошенники, которые решили надавить на присущее всем нормальным людям чувство сострадания и заработать на нем денег.



Будьте крайне внимательны. Наверняка скоро такие эфиры от псевдоукраинцев будут появляться и в других соцсетях.

Фабула фейка. Украинские военные активно подбивают российскую военную технику со знаками Z и V.

Что его выдает . Эти заявления иллюстрируются кадрами из видео от 2014 или 2015 года, сделанных в Донбассе. На них при помощи обычного видео и фотомонтажа накладываются российские тактические знаки. Это прекрасно видно на стопкадрах выше и видео по ссылке.

Фабула фейка. По Киеву нанесен ракетный удар.

Что его выдает . Абсолютно все понимающие в военном деле люди сообщают, что на видео виден не удар ракет по Киеву, а их старт. Они взлетают под углом около 30-40 градусов по отношению к горизонту и уходят выше линии облаков. На видео хорошо видно свечение от работы маршевых двигателей. Такое явление наблюдается в течение всего полета у ракет ПВО, а также у тактических ракет на начальном этапе полета.

Фабула фейка: Западные информационные агентства рассказали о том, что Мисс Украины 2015 встала на защиту страны и приводят скриншоты из ее социальных сетей, на которых она стоит в военной экипировке с оружием.

Что его выдает . Публикация Анастасии появилась в Инстаграм 22 февраля, то есть до начала спецоперации. Она держит в руках страйкбольное оружие. Разбирающиеся в вопросе люди определили это по защите перед коллиматорным прицелом. На месте, где у боевого оружия должна быть обратная часть предохранителя-переводчика режимов стрельбы нет ни заглушки, ни переключателя. Также под так называемой dust cover нет характерных элементов затворной группы винтовки.

И в заключение утреннего обзора разоблачаем фейк по просьбе нашего читателя Зубило Вальдемар.

- Напишите пожалуйста, правда или фейк, что Путин снял главу ген.штаба.Герасимова за провал операции на Украине? – пишет он в комментариях. - Потому, что читать то ,что пишут в соц.сетях просто страшно. Там пишут, что Путин снял Герасимова за отказ готовить ядерный удар по странам запада.

Фабула фейка. Сообщение о снятии главы генштаба, судя по всему, впервые появилось в твиттере народного украинского депутата Софии Фединой на английском языке еще 26 февраля.

Она является членом Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Далее оно начало распространяться в украинских СМИ, а затем и в соцсетях, обрастая при этом все более и более невероятными подробностями.

Что его выдает . Кадровые новости весьма оперативно размещаются на сайте Кремля, однако до сих пор никаких сообщений об отставке Герасимова нет, равно как и неофициальной информации об этом, хотя прошло уже 3 дня. Она есть только в украинском сегменте Сети и пришло в российский именно оттуда. При этом соцсети уже не первый раз «увольняют» Герасимова с должности.

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