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Новости, мнения, фейки о событиях на Украине по состоянию на 28 февраля: переговоры завершились, а фейкоделы взламывают сайты СМИ

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 28.02.2022 20:00 8 1077
Новости, мнения, фейки о событиях на Украине по состоянию на 28 февраля: переговоры завершились, а фейкоделы взламывают сайты СМИ

На прошлой неделе, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В последние годы мы наблюдали, в каких грубых, агрессивных, оскорбительных и провокационных формах последовательно нарастает антироссийская риторика в украинских средствах массовой информации и социальных сетях. Принципы свободы слова при этом нарушались, а жесткая цензура, с помощью которой пресекались малейшие попытки высказать точку зрения, отличную от антироссийской, стала нормой для украинского информационного поля. В дни с начала специальной операции мы видим бесконечные попытки влиять на морально-психологическое состояние, в том числе и наших читателей, с помощью откровенных вбросов и фейков.

Мы поддерживаем решение Президента по защите национальных интересов и в эти дни, как никогда важно единение нашего журналистского сообщества. Калужане читают региональные паблики, сайты, газеты, и мы не можем позволить подрывать социальное спокойствие в регионе фейками и откровенной ложью, допустить манипулирование нашими читателями.

Потому предлагаем коллегам из СМИ и социальных площадок Калужской области разделить эту позицию.

В связи со сказанным, редакция портала КП40 приняла решение ежедневно публиковать дайджесты с подборкой информации о действиях на Украине, достоверность которой у нас не вызывает сомнений.

Также мы будем публиковать экспертные оценки и мнения авторитетных в Калужской области людей на этот счет.

Сегодняшний дайджест станет первой публикацией на эту тему. Мы планируем выходить с подобными публикациями два раза в день – утром и вечером.

Хроника событий на вечер 28 февраля

  • Переговоры делегаций Украины и России на Припяти подошли к концу. Обсуждается возможность заявлений сторон для средств массовой информации. Ждем.

  • Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил: «В специальной военной операции от российских вооруженных сил принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава».

  • - Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно. Гражданскому населению ничего не угрожает, - сказал Конашенков.
  • РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом
  • Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова: «Российских студентов отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других стран».
  • В Европейском союзе пока не намерены рассматривать вопрос принятия Украины в свои члены, хотя украинские СМИ писали об этом как о чуть ли не о уже свершившемся факте.
  • Два населенных пункта Луганской народной республики - Нижнее Лозовое и Логвиново - обстреляны ВС Украины из реактивных систем залпового огня «Град».
  • Центробанк повысил ключевую ставку до 20 процентов годовых. Это новый исторический максимум.
  • Владимир Путин поручил сохранить кредитные ставки в договорах, заключенных до повышения ключевой ставки.
  • Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из 36 государств.
  • Международный олимпийский комитет призвал все международные спортивные федерации и организации не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

Разоблачаем фейки

Ложь!!! На Украине погибли уже 5300 российских военнослужащих. Утверждается, что это «больше, чем в первую чеченскую кампанию». 

  • Правда. Такие сообщения появились на первых страницах ряда российских СМИ после хакерской атаки и ничем не подтверждены.

Ложь!!! В Facebook активно распространяется запись румынского пользователя об украинских девушках, которые участвуют в боевых действиях против Российской военной операции. 

  • Правда. Данная публикация - это компиляция фотографий из различных интернет-источников. Например, эти фотографии  взяты с флешмоба 8 марта «Княжны тоже воюют», а эти с новостных сюжетов прошлых лет. Ряд изображений можно найти в соцсетях, которые опубликованы в 2021 году.

Мнение

Генеральный директор Калужского объединенного музея-заповедника, кандидат исторических наук Виталий БЕССОНОВ.

- Что ни говори, у нас с Украиной единая история, и в ней больше совместных побед и свершений, чем противостояния. Но очевидно, что украинские националисты, пришедшие к власти в 2014 году, стоящие на позициях уничтожения инакомыслящих и проповедующие борьбу с Россией и русскими, выбрали себе в «герои» именно Сагайдачного, а с ним Мазепу, Бандеру, добровольцев дивизии СС «Галичина» и др. Тем самым они открыто демонстрируют свою приверженность душегубам, предателям, террористам и военным преступникам. И можно ли не поддерживать то, что сегодня, благодаря решимости Президента Российской Федерации В.В. Путина, русские вместе с украинцами изгоняют с Украинской земли «коричневую чуму», восстанавливая жизнь, нравственные ценности, человеколюбие и мир. Все то, что служит добру и процветанию.

 

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Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 28.02.2022 20:00 8 1077
Тэги: область донбасс украина
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