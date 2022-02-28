Психолог из Калуги Михаил Обухов развеял распространённые мифы о мужчинах

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, что мужчины любят дурочек и стерв, и не стремятся заводить семью.

Но так ли это на самом деле?

Сегодня с клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ разбираемся в мужской психологии и развенчиваем некоторые популярные мифы.

О маменькиных сынках

- Михаил, действительно ли поведение мужчины в отношениях зависит от того, какими были в детстве его отношений с матерью?

- До какой-то степени зависит. Но это схемы, которые могут и не иметь отношения к реальной жизни. До поры до времени человек может принимать для себя какие-то шаблоны, но с возрастом, когда он способен самостоятельно что-то анализировать и менять, может от этих первоначальных шаблонов отойти.

- Некоторые мужчины сильно зависят от мамы. Откуда берутся такие маменькины сынки?

- Если человеку помочь стать таким, то он станет. Среда формирует.

- Что делать женщине с таким мужчиной? Как оторвать его от мамы?

- Сначала надо задать вопрос: а зачем это надо делать? Что руководит человеком, который берёт на себя такую задачу? Что вообще руководит людьми, которые хотя кого-то перевоспитать? Что это за потребность такая, как она появилась и надо ли её реализовывать? Здесь много вопросов возникает...

- Если женщина замуж за него собралась, и всё устраивает кроме этого момента?

- Тогда: любишь кататься - люби и саночки возить. Не бывает такого, чтобы в человеке абсолютно всё устраивало. Это мифологическое представление, идеализированное. Надо понимать, на что мы идём и для чего нам такое счастье нужно?

Люди ведь встречаются по разным причинам. Для одних видов отношений можно и глаза закрыть на некоторые проявления. Для более серьезных и глубоких – много вопросов возникает.

Каких людей мы привлекаем

- Отношение к браку у мужчин сейчас изменилось?

- У кого-то изменилось, у кого-то нет. В целом, современные реалии против брака. Есть люди, которые повелись на эти реалии, а есть люди, у которых разума, здравого смысла хватает не вестись на это. Иначе как-то грустновато становится…

- Ну может им не грустно…

- До поры до времени все деструктивное может восприниматься весело. Любая зависимость, любая вредная привычка хороши до того момента, пока не начинают разрушать.

- Как женщине привлечь мужчину? Путь к сердцу мужчины лежить через желудок?

- Никакого человека привлечь нельзя. Он сам привлечется, когда придет время. А привлекаются те люди, которые видят в нас какие-то качества, что имеются в них самих. То есть, чтобы привлечь человека с какими-то конкретными качествами, надо понять, что в нас самих есть, что мы из себя представляем.

И когда женщина говорит: хочу такого, такого, такого, возникает вопрос: а зачем ты ему нужна такая, какая есть сейчас? Чем больше вопросов себе задаем, тем больше правильных ответов получаем.

Не поддаться на иллюзии

- Что можно понять на первом свидании?

- Понять можно только тогда, когда у человека будет беспристрастное, открытое сознание. Но на первом свидании беспристрастного сознания не бывает. Там будут руководить эмоции, влечение, что заведомо делает сознание не очень чистым.

Надо настолько быть спокойным, трезво думающим человеком, чтобы не поддаться на иллюзии. А много ли таких? Чтобы что-то понять, не надо ориентироваться на первое свидание, да и на второе и третье.

Вообще, понять что-то о человеке можно, если собрать про него анамнез. Потому что ни один человек не живет в вакууме. Любой из нас – продукт той жизни, которая была в раннем возрасте.

Здесь более информативно смотреть не на самого человека, а на его семью. Другой вопрос, кто на первом свидании будет про это спрашивать или рассказывать?

- Если это молодые люди, то ещё можно на семью смотреть, а если люди встретили в 40 или в 50 лет, у них уже свой жизненный опыт…

- Существуют базовые вещи. И если человек над собой никак не работал (а в большинстве случаев это так), базовые вещи остаются. Если перед глазами человека не было базового адекватного мужского поведения, то как он может выстроить свое мужское поведение?

- Возможно, проходя какие-то этапы в жизни, учась на своих ошибках.

- Когда человек встречает кого-то в зрелом возрасте, он должен понимать, что это - кот в мешке. Не понятно вообще какие травмы, а ошибки – это же травмы, и в большом количестве у него в жизни были. И учился он не на хорошем, а на чём-то деструктивном.

Чтобы понять, как на человека это повлияло, надо обладать навыком. Многие думают: вот я точно пойму и потом перевоспитаю. Но тогда есть вопрос: что за труд я на себя такой беру? Ради чего? Может это какие-то непонятные ненужные усилия, в ненужную сторону?

Нет у нас полномочий по перевоспитанию других людей. У нас только есть полномочия по перевоспитанию самих себя. Ошибка думать, что мы можем влиять на другого взрослого человека. Лучше всего оставить в покое то, что есть и понять: как я могу с этим жить и надо ли мне это?

- Но что-то же держит людей вместе?

- Разумеется. Только это что-то может, во-первых, до конца не осознаваться. А во-вторых, быть не тем, что мы думаем. Проблема в том, что каждый про ситуацию думает своё. И пока оба не поймут это, будет что-то происходить.

- Важно ли знать, как раньше у этого мужчины складывались отношения, почему они закончились и почему он расстался с бывшей?

- Важно для чего? Всё зависит от того, какие выводы его психика сделала. В новых отношениях поведение может быть иным. Но снаряд может попадать в одну и туже воронку достаточно долго. И что-то новое будет подозрительно напоминать что-то предыдущее.

Развенчиваем мифы

- Правда ли, что лучше быть слабой дурочкой чем умной и образованной?

- Здесь речь не про дурочку и умничку. Надо говорить про невроз. Распространенное заблуждение, что мужчины любят глупеньких. Они любят не глупеньких, а спокойных и простых.

Потому что то, что мы называем женским умом, чаще всего не ум, в лучшем случае это начитанность и эрудиция, и хуже, когда просто невротизм. Фраза про так называемый богатый внутренний мир только со стороны красиво звучит, а на деле это означает противоречия, в которых человек не разобрался.

И с этими противоречиями он приходит к другому человеку, который, бедняга, этого не ожидает.Чем меньше в человеке противоречий, тем больше целостности. Но эта целостность часто воспринимается как примитивность и глупость.

Здоровые люди (во всех смыслах этого слова – психологически, духовно, нравственно), сейчас не популярны. Заметны психопаты, которые яркие, необычные, своеобразные.

А потом люди удивляются: почему в итоге нам с таким человеком плохо, ведь он такой интересный, разносторонний, глубокий. Вот как раз в этой глубине противоречия и вылезают в самый не подходящий момент.

- Ещё считается, что мужчинам нравятся стервы.

- Я про это и говорю: людям нравится патология. Причём, это касается обоих полов. Людям спокойно, гармонично не живется, им нужны эмоции. А с психопатом можно получить таких ярких и неожиданных эмоций.

- Правда ли что мужчины охотники, поэтому надо постоянно поддерживать их интерес?

- Если мы говорим в плоскости подростковых стереотипов, то - да. Если про здоровые адекватные отношения между людьми, тогда не надо пользоваться стереотипами. Не надо применять к себе и другим людям штампы про охотников, женщин - стерв, что путь к сердцу лежит через желудок…

Жизнь обросла огромным количество предрассудков. Сейчас половина людей не опирается на штампы, а вторая половина представляет собой набор штампов, которые они хватанули из интернета или из общения с друзьями.

Много противоречий

- С любым мужчиной можно построить отношения?

- Есть огромное количество людей, с которыми нельзя вообще ничего построить. Это зависимые люди, психопаты, психически больные, люди без сформированного нравственного и ценностного уровня. И этот список можно продолжать довольно долго.

Здесь лучше ставить вопрос: а с кем вообще можно построить отношения? Изначально надо взять аксиому, что из всего множество людей, которые нас окружают, ко всем нормальному и здоровому расположен очень малый процент.

Не надо думать, что если девушка модельной внешности, интеллигентная, начитанная и с хорошим образованием, то тот, кто ей встретится, будет хорошим. Чаще всего, ровно наоборот.

- Почему?

- Потому что такая девушка чаще всего - носитель большого количества противоречий. Особенно, если она образованная, придаёт чрезмерное значение внешнему виду. Тогда велик процент, что встретиться что-то не то. Это касается и мужчин, в обе стороны работает.

Чем человек больше занимался развитием, чем-то увлекся, у него было много интересов, тем больше в нём противоречий. А люди, которые живут чем-то одним, - скучны.

Здоровые люди - скучные. А интересные, чаще всего, психопатичны. Известный психиатр Пётр Ганнушкин писал, что здоровый человек не оставляет следа в истории.

- В каких случая надо сразу заканчивать отношения, на какие первые звоночки надо обращать внимание?

- Есть такая вещь в здоровом человеке – баланс, ощущение того, что внутри меня и в непосредственной близости от меня все более-менее гармонично. Этим чувством баланса обладает небольшое количество людей, но, если кто-то обладает, это хороший показатель.

И если что-то из вне мой баланс системно нарушает, должен возникнуть вопрос: зачем мне такое счастье нужно.

- То есть если обещал позвонить и не позвонил, это повод насторожиться?

- Это очень большой повод насторожиться. Когда человек в простых вещах ведёт себя не очень адекватно, это самый важный признак. Получается, что он и в более серьёзных вещах будет себя также вести.

Созидатель или разрушитель

- Что самое важное в отношениях?

- Здоровье, и этим всё сказано. Люди либо стремятся к благополучию своему и друг друга, или зачем-то активно разрушают себя и друг друга. Либо создание, либо деструкция. Надо быть внимательным и чувствительным, чтобы понимать, что на самом деле происходит.

И, возвращаясь к первому свиданию, я бы обратил внимание на это: человек созидатель или разрушитель по своей природе. Причём, это идёт из поколения в поколение.

Если посмотреть на семейную историю людей, можно обнаружить, что одни из поколения в поколение старались по-человечески себя вести, что-то полезное делать для себя и для общества. А другие почему-то системно занимались разрушением себя и всего вокруг – здоровья, благополучия.

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