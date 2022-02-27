Тренер Евгений Лосев: Запасаюсь терпением для работы с молодыми футболистами

Футбольная жизнь в Калуге постепенно начинает оживать. В 2022 году молодые спортсмены начнут выступление во всероссийской Юношеской лиге. Это первый опыт выступления нашей команды на таком уровне.

Весной будет сделан еще один не менее важный шаг для развития молодых спортсменов. На взрослом уровне начнет выступать дублирующий состав футбольного клуба «Калуга».

Возглавил тренерский штаб «молодежки» один из лучших игроков нашего региона последних нескольких десятилетий Евгений Лосев. Экс-нападающий забил за свою карьеру более 130 голов и хорошо знает, как безболезненно перейти из юношеского футбола во взрослый.

Евгений Лосев рассказал о своей карьере и планах на новый сезон.

Этап становления

- Евгений, ты родился в 1979 году. Как пришел в футбол?

- Ко мне никто не приходил в школу для набора детей в секцию. Я сам пошел на стадион «Центральный». Раньше всегда был отбор детей. На один из них я и пришел.

- Расскажи, как все это проходило? Сейчас все-таки детей просто набирают для занятий футболом.

- Просили показать простые технические действия: обводка фишек, передачи в парах. Также проверяли физическую готовность, а потом все играли в футбол.

- Откуда появилась у тебя любовь к игре?

- Не знаю, но, сколько я себя помню, всегда был интерес к футболу. Даже первым подарком, который я попросил у отца, был мяч. Я тогда был счастлив.

- 1979 год получился хорошим в футбольном смысле для Калуги. Какие успехи ваша команда добилась на юношеском уровне?

- Мы выиграли первенство России среди профсоюзов. Победили в финале тогда сборную Самарской области.

- Где вы занимались, чтобы добиваться таких успехов?

- Я еще в самом начале перешел из группы Вячеслава Пяточкина в команду Александра Павлова. У него мы все время тренировались в бору. Там целина лежала с буграми. Но как-то занимались. Но техника формировалась в залах. Павлов делал большой акцент на многократное количество повторов каждого элемента. Да, это было нудно, но зато прием мяча, передача, ведение и удар отрабатывались очень хорошо. И у Павлова большую роль играли спортивные лагери «Смена» и «Искра». Там поля были более или менее. Тренировались в двухразовом режиме. Даже после ужина все равно выходили на поле и играли.

Как я считаю, Александр Павлов – лучший тренер из Калуги, который ставил технические элементы.

- Какие проблемы у тебя были в юношеском футболе?

- Сложности возникли с дриблингом. Я ведь за всю профессиональную карьеру, по большому счету, никогда не обыграл. Мог убрать защитника на замахе, прокинуть мяч мимо игрока, но не более.

Как раз над дриблингом мы мало работали. Хотя умение обводить обычно просто дано свыше. У меня и телосложение для этого не очень подходило. Я очень быстро вырос. Поэтому, может быть, хорошего дриблинга у меня никогда не было. В основном брал свое за счет других качеств.

- Много ли выиграли играли в юношестве на всероссийских турнирах?

- Поездок было немного. Сейчас соревнований, конечно, гораздо больше. Раза два-три подряд в одно время мы ездили в Севастополь. Нам очень нравилось. Но надо помнить, что шли 90-е годы. Тогда было сложно найти деньги на поездки. А вот в спортивном лагере всегда отдыхали.

- Это ведь особое место.

- Да, мы в лагерь окунались с головой. Взрослели там. Отдыхали, конечно, но футбол стоял на первом месте. Мы были фанатами этой игры, одержимыми.

- Кто тебе нравился в детстве из футболистов?

- Марко ван Бастен – первый кумир. Нравились его сумасшедшие голы на чемпионате Европы в 1988 году, в составе «Милана».

Для меня тренировка в первую очередь заключалась в максимально большом количестве ударов по воротам. Забитые голы, мяч в сетке – это главная моя радость.

- Но в те времена почти не показывали футбол по телевизору.

- Была программа «Футбол без границ». В один момент начали показывать итальянский чемпионат. «Ювентус» с Виалли, Раванелли и «Милан» с Донадони и Бобаном – это просто фантастика.

- Нынешний футбол совсем не тот?

- Игра постоянно меняется. Но детские эмоции ни с чем не сравнить, когда ты только окунаешься в большой футбол.

Два гола Евгения Лосева в ворота московского «Динамо» в 2002 году.

Профессиональная карьера и премиальные

- Ты родился в 1979 году. Кто из сверстников вместе с тобой занимался футболом и пробился в профессионалы?

- Евгений Иванов, Антон Абрамов, Алексей Горбунов, Дмитрий Быльцов, Владимир Виноградов. Скажу лишь одно, что все ребята были характерные, немножко даже нагловатые. Нас даже называли все «Павловские». Злые были до побед. Еще время накладывало отпечаток. В 90-ые годы приходилось часто драться во дворах. Поэтому нам не было страшно, когда мы попадали во взрослые команды. Боязни никакой не было.

- Во сколько лет ты прошел первый просмотр в профессиональном клубе?

- В 16. Мы тогда неплохо выступили в финале первенства России в Ижевске. Меня пригласили в калининградскую «Балтику». Тренировался сразу с основной командой, которая тогда выступала в Высшей лиге. Но никакой робости, повторюсь, у меня не было.

Вообще поездка в Калининград получилась полезной. Я поднабрался опыта, пожил один, посмотрел, как работает профессиональная команда. А главное, что набрался уверенности в себе. Когда вернулся в Калугу, уже не было даже мысли о том, что я молодой футболист. Чувствовал готовность решать задачи на любом уровне.

- Ты провел в калужском «Локомотиве» три года – с 1997-го по 2000-ый. Что за команда была тогда в нашем городе?

- В составе в основном были собраны молодые калужские футболисты. Хотя были и приезжие. Приглашали в «Локомотив» ребят из Брянска, Новомосковска.

- Но сейчас наших футболистов в профессиональных клубах просто нет. За исключением, конечно, «Калуги» и обнинского «Кванта». Почему так произошло?

- Тут сложно дать однозначный ответ.

Наверное, это уже избитый факт, но все же скажу. Большинство талантливых детей мы теряем на переходи из юношеского футбола в профессиональный. Я говорил, что в мое время мы были злые, не боялись никого. Сейчас ребят с характером очень мало. Они еще и не приучены к работе.

Молодые футболисты приходят в дублирующий состав футбольного клуба «Калуга» и продолжают относиться к игре, как к хобби. Не могут понять, что на каждой тренировке надо выкладываться по максимуму. Они привыкли выделяться в своей юношеской команде и с шутками заниматься. Переключиться на работу надо. А при недостатке характера сложно это сделать. Молодые футболисты стали домашними и плюшевыми, без интернета жить не могут. Поэтому и не могут стать профессиональными футболистами. Не справляются с давлением.

- Евгений, в «Локомотиве» ты забил 47 голов в 123 матчах. Какой из них самый запоминающийся?

- Первый гол помню. Он получился у меня немножко нечестным. Играли весной в первом туре со «Спартаком» из Брянска на стадионе «Центральный». Поле было, мягко скажем, не очень. Мне дали передачу, удалось обработать мяч так, что пришлось подыграть рукой. Судья этого не заметил. Так я забил свой первый гол в 18 лет на профессиональном уровне.

- В 2000 году ты перешел в «Шинник». Как все это происходило?

- У меня каждый год на протяжении всех трех лет были варианты ухода из «Локомотива». Тульский «Арсенал», «Локомотив» Санкт-Петербург, «Ротор» Волгоград, «Кристалл» Смоленск, «Спартак-Чукотка» Москва – всех команд не упомнишь, кто мной интересовался. Но не удавалось выкупить права на меня у «Локомотива», говорили, что слишком много просят денег. Президент клуба Сергей Шалаев за дешево продавать меня не хотел.

- Сколько просили?

- Я не знаю точных сумм. В 2000 году мной интересовался саратовский «Сокол», воронежский «Факел» и ярославский «Шинник». Понимал, что точно уже уеду. Прошел просмотр в «Факеле», где тогда играл еще один калужанин Виталий Сафронов. Но они сказали, что им легче купить готового футболиста за те же деньги, что за меня молодого просит калужский «Локомотив».

За мной следил все это время Александр Побегалов. В итоге я к нему уехал в «Шинник». Приехал в Ярославль уже расслабленным. Надоели все эти просмотры. Сразу же в первой игре три мяча забил, во втором матче сделал дубль. В итоге «Локомотив» и «Шинник» договорились о моем переходе.

- Чем запомнился Ярославль?

- В «Шиннике» команда комплектовалась из опытных футболистов, которые в основном поиграли в московских клубах, выступали в еврокубках. Нас всего было 2-3 молодых игрока в Ярославле. Придя в клуб, понял, что я очень мало еще знаю о футболе.

У Александра Побегалова были очень серьезные требования, начиная с дисциплины и заканчивая тренировочным процессом. Мне повезло, что я с этим тренером проработал так долго и в разных командах. До сих пор все это вспоминаю.

- Сейчас проецируешь тот опыт на свою нынешнюю работу с дублирующим составом ФК «Калуга»?

- Конечно, понимаю, какое отношение к футболу должно быть у игроков и тренеров. Но для этого надо много работать. У нас, к сожалению, молодые футболисты только приходят в профессиональный клуб и попадают как будто в космос.

Евгений Лосев в составе ФК «Калуга».

Тренерское начало

- Как можешь оценить технический уровень молодых калужских игроков?

- Если сравнивать с нашими годами, то нынешние футболисты, конечно, уступают. Я даже понимаю почему. У нас количество повторений каждого технического элемента сложно было сосчитать. Все доводилось до автоматизма.

- Ты практически на протяжении всей карьеры играл не в Калуге. Но наверняка следил за тем, что у нас происходит. Можешь ответить, почему в калужском футболе многие тренеры между собой общаются как кошки с собаками. Также не складываются отношения у спортивных школ с клубом «Калуга». Есть простой ответ на этот вопрос?

- Нет. Противостояние между детскими тренерами было и в мои годы. Почему-то каждый считает возможным указывать на ошибки своих коллег.

В тренировочный процесс никто не хочет никого пускать. Возможно, это связано с тем, что специалисты не хотят работать над своей квалификацией. Но я могу и понять тренеров. Чтобы повышать свой уровень, надо получать за свой труд хорошую зарплату. У нас же тренеры зачастую финансово выживают.

Проблема не калужская, а всего детского футбола. Для меня важна оценка труда. Результат в детском футболе находится не на первом месте. Но критерии оценки за определенный период работы должны быть. Если тренер определенный период времени не видно плодов работы тренера, то надо нужно делать какие-то выводы и принимать меры. Это не может продолжаться вечно.

Я за то, чтобы детские тренеры получали зарплату такую же, как в профессиональных клубах. Но тогда должен быть и строгий спрос за воспитанников.

- На каком матче с твоим участием было больше всего болельщиков?

- В Краснодаре. Я играл за «Шинник» против «Кубани». Было больше 30 тысяч зрителей.

- Какие самые знаковые матчи были в твоей карьере?

- Несколько игр могу вспомнить. За «Шинник» я два гола забил в ворота московского «Динамо». Также сделал дубль в поединке с тульским «Арсеналом». После этого матче в Ярославле меня воспринимать как футболиста основного состава.

- Где у тебя была самая большая зарплата?

- В Ярославле. Сейчас зарплаты, конечно, намного больше. Но после сезона в составе «Шинника» я смог себе купить большую квартиру. Удалось немного средств отложить на дальнейшую жизнь.

- Какими были самые большие премиальные в твоей карьере?

- Порядка 5-6 тысяч долларов. Это была плата за победу в матче за «Шинник».

- В дальнейшем ты сменил немало команд. Задержался только в «Урале», где также тренировал Побегалов, на 60 матчей. И в 2010 году вернулся в «Калугу». Почему не доиграл даже сезон и уехал? Что тогда произошло?

- Меня очень долго уговаривал придти в клуб тренер Вадим Жердев, который мне очень много дал в калужском «Локомотиве» и помог в плане становления. Были варианты и другие. Причем, зарплату предлагали раза в два больше, чем в Калуге. Но я вернулся в родной город.

Но уже в «Калуге» у меня случился конфликт с Жердевым.

- То есть это было только недопонимание игрока и тренера?

- Да. Считали, что я каким-то образом дестабилизирую атмосферу внутри команды. Просто надо было сесть и поговорить. Генеральный директор Олег Митрофанов тоже только первый год возглавлял профессиональный клуб. Если бы случился такой конфликт сейчас, то он бы его смог погасить.

- После «Калуги» ты на пять лет уехал в Иваново.

- В этот период я начал превращаться из игрока в тренера. Меня сразу сделали в ивановском «Текстильщике» капитаном. Стал понимать, что несу ответственность не только за себя, но и за всю команду. У меня были очень хорошие отношения со всеми тренерами. Чувствовал ответственность и перед ними.

Именно в Иваново понял, что хочу стать тренером.

- Ты закончил карьеру в 39 лет. Откуда такое футбольное долголетие?

- Только за счет правильного отношения к себе. После 30 лет я многое переосмыслил, начал работать над собой. Наладил питание, откорректировал сильно свой режим дня. Отношение к себе и позволило мне играть до 39 лет.

- Ты читаешь сейчас социальные сети?

- Нет. Принципиально не читаю то, что пишут о футболистах и командах. Мне интересно только мнение профессионалов.

- В футбольном клубе «Калуга» создан дублирующий состав. Уже скоро команда начнет выступление в Третьем дивизионе. Каким ты видишь свой первый сезон у руля этого коллектива?

- Работы будет много – это точно. Мы начинаем, по большому счету, с нуля. Много будет и организационных вопросов. По составу только появляется понимание.

Опять же, я привык работать с футболистами, у которых есть определенный уровень. А здесь у многих молодых ребят есть пробелы в образовании. Придется возвращаться к каким-то азам футбола. Я был к этому готов. Будет сложно, но это необходимо клубу и молодым игрокам. Без этой ступени – дублирующего состава – говорить о полноценном развитии талантливых игроков нельзя.

Запасаюсь терпением для работы с молодыми футболистами. Надо будет быстро реагировать на ситуацию. Уверен, что для меня это будет хорошим опытом для дальнейшей карьеры.

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