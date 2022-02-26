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В Калуге на «Лыжню России» вышли около 2000 человек

Николай Егоров
Опубликовано: 26.02.2022 18:00 0 214

В областной столице, наконец-то, состоялось одно из самых массовых спортивных событий России – «Лыжня России». В микрорайоне «Анненки» в субботу, 26 февраля, вышли около 2000 человек.

Соревнования должны были пройти еще 12 февраля. Но тогда «Лыжню России» перенесли из-за коронавируса.

Как признались организаторы, на этот раз подарочные шапочки получили меньше любителей спорта, чем в 2021 году. Но главное, что «Лыжня России» вообще состоялась.

Лыжные гонки в Калужской области в последние годы находятся не в самом лучшем виде. Спортсмены не часто радуют своими высокими результатами на всероссийском уровне. Но могут региональные власти ответить на непопадание юношей и девушек из Калуги на первенства страны массовостью.

В ходе «Лыжни России» было проведено несколько забегов.

На старт «Лыжни России» в областной столице, по нашим подсчетам, вышло не более 2000 человек. При этом прошедших регистрацию без лыж, то есть для галочки и статистики, в этом году вновь хватало. Организаторы же спортивного события заявили о 3000 любителей активного образа жизни.   

У всех участников было хорошее настроение, особенно у детей. 

Дети на старт выходили зачастую вместе с родителями.

На лыжню вышли и колоритные участники. 

До финиша добежать надо обязательно, даже на одной лыже. 

Некоторым детям родители помогали морально...

...а кому-то и физически.

Не обошлось и без падений.

На лыжах можно быстро бежать и без палок.

Трасса местами оставляла желать лучшего.

«Лыжня России» прошла в Калуге на неплохом организационном уровне. Была сделана и зарядка, которую провели призеры Олимпийских игр Сергей и Анастасия Фесиковы. Также состоялись и все намеченные забеги. Теперь бы эту массовость преобразовать в количество желающих заниматься лыжным спортом в Калужской области и медали на всероссийских соревнованиях.

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Николай Егоров
Опубликовано: 26.02.2022 18:00 0 214
Тэги: лыжня лыжня россии спорт лыжные гонки лыжи
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