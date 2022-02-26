«Мигранты не уйдут. Найдут лазейку в законе»: жители Калуги высказались о запретах

Мы уже писали о том, что в Калужской области 21 мая вступят в силу ограничения для мигрантов, работающих по патентам. Также спрашивали мигрантов о том, что они думают о нововведениях.

А в этот раз поинтересовались мнением калужан.

Задавали вопросы на улицах: «Что вы думаете о запрете на работ мигрантов в сфере услуг и как это коснется Калужской области?»

Калужанин Дмитрий СЕНИН

- Многие из них работают за копейки. Тем более на таких работах, как транспорт, общепит. Считаю, что аукнется это в плохом смысле.

Работодателям проще исполняющий персонал нанять в виде мигрантов, чтобы платить меньше им.

По-русски из них мало кто понимает, поэтому и договор не читают, а просто подписывают. Лишь бы работа была и ладно.

Пенсионер Иван

- Давно пора. Преступления совершают энное количество мигрантов. Они сами срубили сук, на котором сидят.

Рано или поздно о них должны были подумать. Не вечно же на все глаза закрывать и сквозь пальцы на реальную ситуацию смотреть.

Пенсионерка Алла

- Были мигрантами, станут гражданами России. Даже без сомнений. Раньше наши много, где работали в сфере услуг, а сейчас все ребята восточной внешности водители в транспорте.

Ничего против не имею. Однако смена персонала давно уже произошла. Теперь по новой? Интересно, как это будет выглядеть.

Преподаватель Евгений ЧИБИСОВ

- Думаю, в этой ситуации запреты вряд ли помогут. Предпринимателям просто неоткуда взять деньги, чтобы заменить дешевую рабочую силу. Нелегальная трудовая миграция еще больше уйдет в тень.

Сейчас пандемия, границы закрыты, если их депортируют, то работать некому будет. Наших русских людей банально не хватит.

Калужанин Анатолий

- Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств может нести серьёзные риски роста преступности. Возникновение конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков способствует повышению напряжённости среди коренного населения.

Считаю, что правильно запретили им работать в сферах общепита и транспорта. Правда, не знаю, кем их заменят.

Пенсионер Николай НИКОНОРОВ

- К сожалению, среди них низкий уровень производительности труда, но русские вынуждены пользоваться мигрантами. Мы без них не обойдемся.

Нравится это кому-то или нет, но надо откровенно сказать, что мигранты работают. Тем более за отнюдь не большие деньги. Наши люди не готовы работать сутками за гроши, а мигранты - готовы.

Пенсионерка Алла

- При нынешнем капитализме российского разлива и пандемии так эксплуатировать наёмных трудяг можно только мигрантов.

Наши люди не готовы работать каждый день без выходных за копейки. Альтруизм здесь ни причем.

Менеджер Ярослав ЗУЙКОВ

- Что с того, что мигрантам запретили работать в транспорте и общепите? За руль сядут другие гастарбайтеры. Они могут кататься с правами, выданными их странами. Без патента. Так что ситуация особо не изменится.

Фармацевт Константин

- Мигранты не уйдут. Найдут лазейку в законе и снова начнут работать. Все смогут легализоваться.

Наши за такие деньги работать не пойдут. Только если цены на поездки повысятся.

Калужанка Елена

- В страну непонятно зачем зазываются миллионы иностранных мужчин, оотнимающих рабочие места у россиян, но зато дающих возможность кучке дельцов зарабатывать сверхприбыли на иностранном труде.

Именно благодаря мигрантам работодателям нет никакого смысла совершенствоваться и поднимать зарплаты. Считаю, что делается это, чтобы привлечь на занимаемые ныне гастарбайтерами места наших русских граждан.

Уважаемые читатели, а как вы относитесь к запрету мигрантам работать в общепите, торговле и на транспорте? Пишите свои мнения в комментариях!

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