Портрет сельской школы в Калужской области: степлер вместо швейной машинки и нехватка учебников

В №6 от 9 февраля в статье «Сегодня школа живет в режиме бессмысленной тотальной отчетности и бессмысленного тотального вранья» мы подняли тему, посвященную современному школьному образованию и попросили калужан высказаться.

Обойти этот вопрос стороной было невозможно – у калужан накопилось слишком много вопросов к школе, взаимных претензий.

Результатом публикации стали активные отклики и комментарии читателей и открытое, искреннее письмо педагога, которое мы размещали в №7 в статье «Учителя Калуги жалуются на нелепую отчетность по «Пушкинской карте» и систему образования, не любящую детей».

Сегодня мы продолжаем тему. Нам пришло письмо от матери ученицы седьмого класса сельской школы Оксаны ШУЛЬГИНОЙ. Публикуем его без сокращений.

Пособия

Я хочу рассказать о проблемах в системе образования со стороны родителей, так сказать, по другую сторону баррикад.

Начиная с пятого класса, мы сталкиваемся с проблемой: не хватает учебников. Сама покупала учебники по английскому, чтобы ребенок мог заниматься.

Каждый последующий год в начале учебного года книг не хватает, ученики их делят на двоих. У девочек на трудах одна швейная машинка на 15 человек, учитель, правда, нашла выход – степлером строчки делали.

Нехватка учителей

Учителей не хватает. Сначала по английскому, потом по математике, теперь по физике, учитель по ОБЖ ведет физику только для того, чтобы детям оценки в аттестат выставить, речи о знаниях здесь не идет.

Эти страшные буквы ЕГЭ

Школа сельская за рейтингом не тянется. Учителя сразу, с пятого класса, предупреждают, что дать больше того, что сейчас дает школа, они не могут и ЕГЭ – это не наша тема, поэтому чтоб не мучить детей доучитесь до девятого класса и спокойно уходите. А ребенок уже сейчас, в седьмом классе, начинает нервничать от одного упоминания про ЕГЭ и вторит педагогам, что лучше уйти после девятого.

Репетиторы

Уже с пятого класса учителя напрямую говорят: идите к репетиторам. Конечно, в пятых–седьмых классах еще выбор есть: водить или самому объяснять. Но если речь заходит о ЕГЭ, все 99 % родителей ищут репетиторов только для натаскивания на ЕГЭ.

В моем окружении я не видела ни одного родителя, который не водил бы к репетиторам перед ЕГЭ. Спрашивается, зачем мне тогда вообще это бесплатное образование???

Конкурсы

А эти конкурсы, все родители в четвертом классе были в шоке, когда учитель объявила, что нужно делать презентацию в PowerPoint и раскрыть тему по определенному шаблону.

Кому это надо – родителям? У детей еще уроков по информатике не было, а им уже презентации надо делать. В итоге родители сделали, а дети оценки получили.

В заключение

По итогу наша система образования очень отстает от современного мира, никому ничего не надо. Чиновники не заинтересованы в реформе и улучшении качества образования. Загнали в рамки учителей, детей и родителей. И очень жаль, что они глухи к накопившемся вопросам и жалобам. Но если сами не можете ничего хорошего придумать, так позаимствуйте положительный опыт от других стран.

Другое мнение

Много комментариев оставляли и наши читатели на сайте. Публикуем некоторые из них

Читатель «ГалинкаМалинка»

По «Пушкинской карте» и отчетности. У меня племянница живет в Кирове Калужской области. Так им учитель говорит, чтобы они покупали по карте билеты на все, что к ним приезжает. Разрешают даже не ходить, если не хочется. Но билеты купить обязательно. Им для отчетности нужно.

Я была возмущена! Понимаю, что там им практически не на что потратить эти деньги, но существуют другие города. Может, она на каникулах поедет в Москву, Санкт-Петербург или даже в Калугу и захочет купить экскурсии. А деньги уже потрачены впустую для отчетности учителя!

Читатель «Sony»

Далеко эти школьные годы не чудесные ни для учителей, ни для учеников. 11 лет адища для детей и от и до пенсии для учителей. А программа учебная вообще сказочная. Я только про задания по окружающему миру скажу.

Круто, но ребенок это выполнить сам не может. Если встретите людей с фонарями ночью в лесу – это либо «Лиза Алерт», либо родители шишки собирают...

Про остальное вообще мрак. Рассчитано на то, что занятия будут дома. Либо с родителями, либо с репетитором. И куда такое образование?

А как у них

Все познается в сравнении. Потому мы решили поинтересоваться у учителей из других регионов, а какие проблемы существуют у них? Нам удалось пообщаться с педагогами из разных областей, соседних с Калужской.

Будем публиковать их рассказы постепенно. Начнем с комментариев молодых учителей Москвы и Подмосковья.

Несмотря на то, что комментарии они давали калужскому изданию, согласились на их публикацию только при условии сохранения анонимности.

Учитель географии МБОУ СОШ № 51 г. Брянска Юлия ЛАВРИНЕНКО.

— У нас очень загружены учителя. Каждый месяц мы проводим различные опросы, мероприятия, где-то регистрируемся. Тем, у кого много часов, это очень мешает, ведь дома тоже хочется и отдохнуть, и приготовить ужин. А получается: приходишь и готовишься к работе, заполняешь электронный журнал, потому что в школе нет условий (интернета).

А если бы и был, очень сложно сейчас во время пандемии бегать каждую перемену по кабинетам с кучей карт и книг в руках, ноутбук уже не поместится. Мы ждем полной компьютеризации и налаживания системы выставления оценок сразу на уроках. Конечно, хотелось бы, чтобы все было более автоматизировано, ведь половина отчетов, что мы отправляем, – это просто отписки. Хотелось бы особенно отметить ВПР – это вечная мука для учителей и детей, которая не имеет никакого смысла.

Об учащихся я могу сказать так: когда я училась в школе, а это было 10 лет назад, такого безобразия не было. Учителей уважали, иногда боялись, если что-то случилось – к директору на ковер. Сейчас я такого не наблюдаю, за все проблемы отвечает классный руководитель.

Я имею нагрузку 36 часов (сами уроки + внеурочные занятия), так же элективы по ОГЭ, ЕГЭ. Заработная плата за часы и классное руководство около 35 000 рублей.

О путевках и билетах я обычно слышу от профсоюза, мы иногда выбираемся в театр с коллегами. Про остальное, честно, я не знаю.

Учитель – обслуживающий персонал, оставляющий все силы и нервы на работе, получает в ответ упреки и фразы «ничему не научил», «ничего не задавал», «не объяснил». Сейчас для родителей, по моему мнению, главный враг и виновник всех бед – учитель. Это пугает, даже иногда страшно идти на работу. Конечно, есть и положительные моменты: ученики, после общения с которыми забываешь о проблемах.

Мой стаж работы – почти четыре года, как раз сейчас аттестуюсь на первую категорию. За все это время у меня не поменялся ни один учебник. Я преподаю географию. Серию «Сферы» многие не любят из-за сжатой информации.

Я лично знаю только учителей, участвующих в конкурсе «Учитель года». Научные работы в нашей школе, кажется, сейчас никто не пишет, может, раньше этим занимались более опытные коллеги. Повышение квалификации проходит по графику, а так, я считаю, учитель развивается вместе с ребятами, стремится к новым знаниям, – делает заключение Юлия Лавриненко.

Действительно, на фоне более острых проблем, которые поднимались ранее, мы совершенно упустили из виду и вероятность того, что не все школы могут быть технически приспособлены для современной образовательной деятельности. Как видим, для школы Брянска актуальным стал и вопрос отсутствия интернета. Здесь вспоминаем и письмо родителя, Оксаны Шульгиной, рассказавшей о сельской школе.

Учитель начальных классов ЦО № 38 города Тулы Наталья Л.

— У меня нагрузка 17 часов + 15 часов группа продленного дня + 6 часов кружки.

Много информационных отчетов: «Сколько человек из класса прошли олимпиаду, опрос и т.п.», но не критично. А из обязанностей классного руководителя я бы убрала проведение различных праздничных мероприятий. Это должны делать организаторы.

Ребята с каждым годом приходят все слабее в интеллектуальном плане. Видимо, это последствия гаджетов. Еще отмечу, что в сельской школе дети гораздо менее развиты в отличие от ребят городских, все-таки наличие спортивных секций, кружков играет роль.

Воспитанные дети, конечно, есть, два-три человека из класса умеют себя вести. Больше проблем с мальчишками, все меньше достойных поступков, рассуждений. Книги дети не читают совсем, родители бездействуют.

Очень неприятно, что ты вкладываешь столько сил в рекомендации для родителей о негативном влиянии соцсетей, «ТикТок», но никто не реагирует даже. Родители бывают разные. В основном слушают, кивают и ничего не делают. Дети 9-10 лет погружены в мир насмешек, идиотского юмора.

Зарплата за все часы: «допы», учебные, продленка – это 6+17+15 = 38 часов – 32 000 рублей. У меня высшая категория, стаж 13 лет, плюс я руководитель методического объединения учителей начальных классов.

Программой «Школа России» я довольна в целом. Простая и одна из лучших, на мой взгляд.

Конкурсы. Конечно, это обязательно, хотя бы потому что нужно каждые пять лет подтверждать или повышать квалификационную категорию. Учителя просто вынуждены это делать. Однако я считаю, что учитель, получивший высшее образование, не должен постоянно доказывать, что он работает! Мы каждый день набираемся опыта. Мы учим детей, а они – нас.

Уже при первых сравнениях отмечаем вполне ожидаемый яркий контраст: зарплата учителя! А ведь задачи перед учителями одни и те же.

Учитель начальных классов средней школы Алтуфьевского района города Москвы со стажем работы 1 год Марина Л.

— У меня, например, параллель четвертых классов, загрузка в 24 часа + 4 часа дополнительных кружков и факультативов. Лично я справляюсь с этим, но все равно очень сложно дается. Под конец недели усталость колоссальная.

На мне классное руководство, но я немного отчетов пишу. Если заполнение и ведение электронного журнала можно отнести к отчетам, то с этим все строго – он должен быть заполнен в полной мере.

Если говорить о зарплате, то при своей нагрузке я получаю 65 000 рублей на руки с вычетом налогов. Самая большая заработная плата у учителей английского языка, у них и часов больше, и процент иначе высчитывается – за сложность.

Если ты состоишь в профсоюзе, то есть определенные выгоды: бесплатные занятия танцами, скидки в бассейн, бесплатные подарки к Новому году, скидки на билеты в театры.

Писать научные работы, принимать участие в конкурсах лично у меня пока не получается, потому что я работаю только год и много времени трачу на качественную подготовку к уроку: вдумчиво подбираю материалы и задания, долго прорабатываю, чтобы детям было интересно, – завершает Марина Л.

Учитель истории и обществознания одной из школ Подмосковья со стажем работы 1 год Егор К.

— У нас в школе нагрузка равномерная, слишком загруженных учителей я не встречал, а с низкой нагрузкой могут быть только педагоги-организаторы. У учителей работа всегда есть, но и времени на все хватает. Думаю, у нас и оптимизировать ничего не надо, все хорошо организовано.

Если говорить о поведении детей, конечно, в классе всегда найдется хулиган, но в целом все дети у нас воспитаны. Присутствует культура и уважение к учителю. Зарплата 75 000–80 000 рублей при нагрузке в 28-32 часа. Надбавок и бонусов я пока не встречал.

А сложности во взаимоотношении между учителями и родителями могут быть только в том ключе, что молодому педагогу сложно сразу найти подход к родителям, которые старше его.

От редакции

Главное, что бросается в глаза, это зарплаты. Для удобства мы собрали их из рассказов наших спикеров и свели их воедино.

Получается следующая картина.

Калуга

Высшая категория. 30–36 часов + классное руководство — 30 000–35 000 р.

Подмосковье

Без категории. 28–32 часа — 75 000–80 000 р.

Тула

Высшая категория, руководитель МО. 38 часов — 32 000 р.

Первая категория. 26 часов — 25 000 р.

Брянск

Без категории. 36 часов + элективы, классное руководство — 35 000 р.

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