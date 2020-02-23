День защитника Отечества с женским лицом: калужанки воевали в Чечне и работали в ОМОНе

23 февраля – День защитника отечества. Этот праздник обычно ассоциируется только с мужчинами. Несмотря на то, что многие из них никакого отношения к военной службе не имеют. И зачастую забывают поздравить женщин, которые носят погоны.

Мы решили исправить эту несправедливость и отправились в Росгвардию. Здесь к праздник 23 февраля отмечают калужанки-военнослужащие.

Лейтенанты, прапорщики, спортсменки и просто красавицы – в нашей не совсем мужской статье ко Дню защитника Отечества.

Помощник начальника отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по Калужской области, старший лейтенант Евгения ЩУРЕВИЧ.

- С 19 лет я поступила на работу в ОМОН. Тогда получала высшее юридическое образование. Предложили аттестоваться в бойца ОМОН, где я прослужила с 2009 по 2017 год.

В детстве я и представить не могла, что буду военным. Но уже по окончанию учебы, наверное, точно знала, что другую профессию себе не выберу. И на данный момент представить себя на другом месте работы уже не могу.

В начале рабочей карьеры приходилось долго объяснять всем, где и как я работаю. Потому что сочетание ОМОНа и женщин вызывают шоковую реакцию у людей. Это ведь совершенно неженское занятие. Когда узнавали, что я боец ОМОНа, было всегда очень много вопросов.

Понятно, что моя работа была больше связана с документацией. Но, как и любой сотрудник, я должна была быть готова к командировкам, занятиям и учениям. Разделений на мужчин и женщин нет. Стрельбы, физическая подготовка – все это было и есть в моей жизни.

23 февраля – наш семейный праздник. Мы с мужем познакомились на службе в ОМОНе, в командировке. Он тоже военный. Свекор – бывший военнослужащий. Так что День защитника отечества находится у нас на особом уровне, всегда его отмечаем.

Мне вообще всегда было легче работать в мужском коллективе. Меня оберегают, относятся по-особому. Я люблю свою работу.

Начальник склада Управления Росгвардии по Калужской области, прапорщик Мария ЧЕРНЯК

- Я сама со Ставропольского края. В моей семье есть несколько человек военнослужащих. И мама, и дядя служили. А я вот такой судьбы себе категорически не хотела. Даже сопротивлялась этому.

Когда-то давно окончила музыкальную школу по классу гитары и мечтала поступить в Ростовское эстрадно-джазовое училище. Даже прошла по конкурсу. Но что-то не срослось.

Службу свою начала в военном оркестре в Волгоградской области. Переучивалась, осваивала духовой инструмент - играла на флейте.

После этого я попала в 46-ую бригаду. Чечня, 2004 год, работала с личным составом. Там я была кинорадиомехаником-фотографом. Задачи разные выполняли.

Не настолько познала войну, как мужчины, но тем не менее. Военные действия велись до 2008 года. Были ночные обстрелы. Выезжали после них в определенные районы.

Почему отправилась в Чечню? Наверное, просто молодость играла. В это время мы хотим совершать громкие поступки, стать героями. Если бы можно было вернуть время вспять, я бы туда не поехала.

Родители и все ближайшие родственники тогда были в шоке, конечно. Скорее всего, я просто не осознавала, что это такое. Когда мы смотрим про войну по телевизору, иначе совершенно все воспринимаем. А там – по факту, глаза открываются. Смерть вызывает страх и ужас. У женщины, пока она не стала матерью, чувства самосохранения нет. Только сейчас я все это осознаю. Это тоже опыт, но очень серьезный. Однозначно, жизнь свою переосмыслила.

После этого я служила в горах Кабардино-Балкарии, там занималась бухгалтерией. Познакомилась в это же время с будущим супругом. Далее с ним поехали служить в Краснодар. Там я была начальником библиотеки, бухгалтером снова, телефонистом, радиотелеграфистом. Потом пришла в обеспечение, в тыл. И по сей день занимаюсь обеспечением военнослужащих – вещевым и продовольственным.

В Калужскую область приехали совсем недавно, в 2020 году.

23 февраля празднуется особенно в нашей семье. Потому что женщина-военнослужащая имеет право отмечать этот праздник наравне с мужчинами.

Когда новые знакомства завязываются, люди удивляются, расспрашивают, в том числе и насчет мужского коллектива. На самом деле, в нем проще, чем в женском.

Поменяла множество должностей, жду пенсию, которая не за горами. 18 лет отдаю долг родине уже.

«У войны не женское лицо», но именно женщины дают стране героев, рожают сыновей и бывают наравне с мужчинами на поле боя – медицинские работники и те же телефонисты.

Помощник начальника правового обеспечения Управления Росгвардии по Калужской области, лейтенант юстиции Дарья КОЗЛОВА

- Я родом из Калужской области. С мужем познакомились еще в школе. За плечами большое совместное прошлое. Муж тоже служит в вооруженных силах. В кругу наших знакомых есть истории, когда оба супруга служат отечеству. Мы такие не одни.

Первое образование у меня юридическое. Что буду носить погоны, будучи студенткой не исключала. Погонная система всегда была на горизонте.

Мой родной дядя - летчик и двоюродный брат мамы был кадровым военным, но он, к сожалению, погиб в Афганистане.

Сначала я поступила в отделение Госконтроля. А сейчас уже второй год при военных погонах в должности помощника начальника отдела правового обеспечения.

Моя служба – совместно принятое решение с мужем, поскольку хотели работать вместе. На Северный Кавказ я поехала за ним.

Вся служба была в пределах Ростовской области: Новочеркасск, Ростов-на-Дону.

23 февраля не стало для нас особенным праздником. Так как мы воспитываем двух дочерей. А 9 мая – полноценный праздник в нашей семье. Начинается он с просмотра парада по телевизору, потом уже все мероприятия. Чтим, помним и прививаем патриотизм нашим детям.

Если позволит здоровье нашим дочкам пойти по стопам родителей, то однозначно я бы этого хотела. У девочек такой путь развивает дисциплину. Время сегодня неспокойное в плане развития молодежи. Если получится им поступить в военный институт или изначально попасть в кадетский класс, то не будет времени на гаджеты. Они проложат для себя четкий жизненный путь. Для меня это в приоритете.

На работе мы поделили праздники: 23 февраля мы, женщины, поздравляем своих коллег, а 8 марта принимаем поздравления.

У нас прекрасный коллектив. С мужчинами работать легче и проще, чем с женщинами.

Вместе проводим не только рабочее время. Есть традиции, встречаемся семьями и с детками. Очень приятно работать в такой обстановке.

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