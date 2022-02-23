Мусорные войны на въезде в Калугу продолжаются с весны прошлого года

В нашу редакцию обратилась пенсионерка из деревни Новоселки Ферзиковского района Татьяна ФЕДОТОВА.

Она пожаловалась на предпринимателя из поселка Желябужский Ферзиковского района. Бизнесмен, по словам женщины, устраивает на поле рядом с деревней Новоселки свалки бытового и строительного мусора с весны прошлого года.

Обвинения калужанка основывает на том, что этот человек не хочет платить за легальную утилизацию городским полигонам. Поэтому захоранивает отходы рядом с Новоселками.

С марта 2021 года началось нелегальное складирование отходов.

- Мусор тут сбрасывают еще с весны прошлого года, - начала свой рассказ Татьяна Федотова. - Случай повторялся не единожды, ситуация только ухудшается. Однажды во время очередного завоза мусора мы с мужем пошли посмотреть, кто же делает это на поле возле нашей деревни? В тракторе мы увидели до боли знакомого человека. Знаю его давно, занимается продажей строительных материалов, а отходы от своей деятельности оставляет на поле около нашей деревни.

- На месте я тут же позвонила в администрацию сельского района, - отметила женщина. - Меня попросили предоставить государственный номер машины. Также я отправила фото и жалобу в Ферзиковскую прокуратуру. Но сколько ни обращалась, никто проблему не решил.

Ни сельская администрация, ни Ферзиковская прокуратура пока не решила вопрос со скоплением мусора.

- Каких отходов здесь только нет, - возмущенно продолжила Татьяна Валентиновна. - Наша администрация сейчас говорит, что денег на уборку нет. Но ведь чем дольше они бездействуют, тем больше средств понадобится.

Когда к нам в деревню приезжал участковый, я показала ему эти заснеженные бугры с мусором и переслала старые фотографии. Сотрудник прокуратуры пообещал, что отпишется мне по поводу решения об уборке и привлечение к ответственности этого предпринимателя, но письма так и нет до сих пор. Скоро снег растает и все опять всплывёт.

В начале февраля мы вместе с Татьяной Федотовой на лыжах мы прошлись от деревни к месту нелегальной свалки. Без них пройти к завалам зимой невозможно. Сугробы - по пояс.

Отходы годичной давности до сих пор лежат под метровыми сугробами.

По словам одного из депутатов сельской думы «Деревня Ястребовка», в которое входит деревня Новоселки, тот, кто устроил свалку, хорошо известен в сельском поселении.

Его даже ловили на территории «ЭкоНива», за этим делом. Потом начал складировать отходы на территории поселения. Однако, несмотря на жалобы и свидетельства очевидцев, доказать ничего в итоге так и не смогли.

В прокуратуре Ферзиковского района нам подтвердили, что в августе прошлого года действительно поступило обращение от Федоровой Татьяны Валентиновны по вопросу складирования строительных отходов между деревнями Фитинино и Новоселки.

- В ходе проверки получены объяснения от пенсионерки и индивидуального предпринимателя, которого она обвиняет в сбросе мусора. После этого осуществился выезд на место. Материалы направлены в органы полиции для проведения проверки, - говорится в ответе прокуратуры.

Также прокуратура утверждает, что о свалке поставлен в известность глава администрации сельского поселения.

Там прокурорским работникам дали ответ, что свалку уберут в этом году, когда растает снег.

В заключении можно подытожить, что мусор, разумеется, вывезут с поля. Но вот виновник всего этого наверняка останется безнаказанным. И что остановит его в будущем устроить новую свалку где-то еще – вопрос непраздный. И тем более странно, что наказать виновника не могут, даже имея свидетелей. Неужели власть настолько бессильна, что не в состоянии справиться с мелким пакостником?

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