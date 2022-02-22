Жители Калуги - о признании независимости ДНР и ЛНР: «Давно пора эти республики под крыло России взять»

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир ПУТИН признал независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Сегодня это решение поддержала Госдума РФ. А на выходных в Россию стали прибывать беженцы с этих территорий. Готовность принять их высказала и Калужская область.

Во вторник, 22 февраля, мы вышли на улицы Калуги и опросили горожан. Задавали вопрос: «А что вы думаете о признании Россией независимости ДНР и ЛНР? Как относитесь к вопросу принятия беженцев на наших территориях?»

Строитель Андрей ХВОСТОВ

- Давно пора эти республики под крыло России взять. Киев не дает спокойно жить гражданам ДНР и ЛНР. Одна коррупция и беспредел.

Я сам с ЛНР, переехал сюда в 1997 году. Знаю, что беженцы оттуда эвакуированы в Ростовскую область. Волонтеры тоже молодцы, едут на помощь.

Пенсионерка Валентина

- Я доверяю своему президенту и нашему правительству. Он все грамотно сделал. Считаю это правильным решением.

Я сама украинка, но живу с 18 лет в России с 1970 года. Жителей ДНР и ЛНР вообще за людей не считают, с тех пор как там идут боевые действия.

Пенсионерка Ольга БЕЛКИНА

- Это наши русские люди. Непонятно, за что с ними так обращаются и сколько их уже погибло на Украине.

Я не против принять беженцев, а только за. Мы готовы помочь любым народам, а уж своим грех не подать руку помощи.

Пенсионерка Тамара КОЗЛИКОВА

- Я за мир. Правильно отношусь к тому, что наш президент признал ДНР и ЛНР. Все там очень довольны и по-настоящему рады этому.

Полностью поддерживаю решение приютить беженцев и предоставить им продукты и кров. Нашим надо помогать.

Пенсионер Михаил

- Давно нужно было принять это решение, сколько можно терпеть.

Восемь лет народ мучили, еще со времен смены власти на Украине в 2014 году. Люди устали, сил больше нет никаких.

Я в курсе, что беженцев из ДНР и ЛНР эвакуировали в Ростовскую область. Естественно, что им нужны продовольствия и кров, как гуманитарная помощь.

Пенсионер Александр

- Наш президент молодец, что принял такое решение, правильно сделал. Нашим людям надо помочь.

И калужские волонтеры отличные ребята. И в Ростов, и в Воронеж едут с продовольствием. Так что беженцы не пропадут.

Калужанин Дмитрий

- Вся эта ситуация только началась. Посмотрим, насколько все изменится через год. Признание ДНР и ЛНР это только начало. Это безусловно исторический момент в истории нашей страны.

Вполне вероятно, что мы продолжим помогать продовольствием беженцам. Главное, чтобы они вели себя адекватно, и то уже хорошо.

Электрик Николай

- Это только первые шаги. Предсказать, как ситуация сложится дальше невозможно. Конечно, я положительно отношусь к решению нашего президента о признании ДНР и ЛНР. Но как отреагируют украинские власти?

Там до сих пор есть много россиян, которые работают и учатся. У многих родственники там живут. Вот если эвакуировать, то всех наших, а не только из республик.

Уважаемые читатели, а что вы думаете о признании независимости ДНР и ЛНР? Пишете свои мнения в комментариях.

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