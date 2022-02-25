В Калуге на Масленицу хвастались богатством и шли стенка на стенку

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе. Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

С 28 февраля по 6 марта мы празднуем Масленицу.

Сотрудники «Палат Коробовых» поделились интересной информацией о том, какие в нашем городе были в это время традиции.

Надо гулять, иначе плохо закончишь

Масленицу в Калуге очень любили. Отмечали её весело и вкусно. Устраивались народные гуляния, с играми и блинами.

Масленицу называли не только честной, широкой, веселой и разгульной, а ещё пьяной, обжорной и разорительницей.

Говорили: «Масленица-объедуха – деньгам приберуха», «семикова племянница», «тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трёх матерей дочка», «На Масляной одна забота - блины, да всякого рода веселье».

Масленица невольно поражала своим разгулом иностранных путешественников. Вот что писал о ней один из иностранцев в конце XVII века: «Во всю Масленицу день и ночь продолжается обжорство, пьянство, игра.

В это время пекут пирожки, калачи и тому подобное, в масле и яйцах и упиваются медом, пивом и водкою до упаду».

Издавна на Руси считалось, что тот, кто откажется праздновать Масленицу, будет жить в горькой беде и плохо закончит. Вот народ и веселился от души. А сразу после Масленицы начинался строгий пост.

Начинали с гречишных блинов

Символом солнца, как известно, на Масленицу, являются блины. Их пекли всю неделю во всех домах, подавали в трактирах, ресторанах, клубах и т.д. Дамы-благотворительницы и просто богомольные старушки разносили блины по больницам, приютам, богадельням, тюрьмам.

Сейчас у каждого - свой рецепт блинов, а вот гречишные редко кто печёт.

Обязательным было хождение «на блины» к родственникам, особенно старшим по возрасту. Угощение блинами обычно сопровождалось выпивкой, шумным весельем, иногда песнями и плясками. В Калуге сочинялись про блины частушки:

Наша славная Калуга

Масленицей славится.

А блины горячие,

всему народу нравятся.

Сначала блины пекли в основном гречишные. Со вторника начинали печь овсяные и ржаные, с пятницы – белые (пшеничные). Кроме того, в четверг было принято печь пироги с молочной кашей и с горохом.

Интересный обычай был записан калужским этнографом Марией Шереметевой в 30-е годы XX в.: «В ряде селений (Старая деревня Льва-Толстовского с/с и др.) в «прощеные дни» (суббота, воскресенье на Масляной) соблюдался следующий обычай: девушки и парни (4 человека - две пары), катались на лошади по деревне, взяв с собой в сани круглую чугунную печечку.

Девица во время езды пекла блины, парень подкладывал дрова. Одна пара ела, другая пекла, что было, вероятно, магическим средством обеспечения на весь год сытной и вкусной пищей».

А еще в Калужской губернии любили печатные пряники. Во время ярмарок и базаров собирался народ на игрища и бросал пряники размером 20 см. Чей пряник дальше всех пролетал и не разбивался, тот выигрывал. Или надо было взять пряник в руку так, чтобы он от одного удара разломился на три части.

Сначала пряники выпекали дома, а потом это стало массовым производством. С помощью пряничной доски, штампа на пряниках делали рисунок или надпись. Сюжеты на пряничные досках были разные, часто делались надписи «Сия каврижка Калужская».

Пряники готовили на меду и ягодах, на розовой воде, с вареньем, цукатами, повидлом. Выпекали в большом количестве по специальным заказам.

У кого лошади лучше

В Калуге на Масленицу любили покататься на лошадях. Это была своего рода демонстрация зажиточности, показ рысаков, экипажей, збруи, нарядов. Особенным шиком отличались выезды богатых купцов, вывозивших в свет разряженных жён или дочек-невест.

Если в семье имелись лошади, молодежь обязательно каталась. В городе появлялись и деревенские из ближайшей округи, их отличали по разукрашенным лошадям.

Кататься обычно выезжали после обеда. А длились эти прогулки до позднего вечера. Ездили по главным улицам. Здесь были освещены все окна, торговые заведения работали до 20 -21 часа. Такие конные прогулки были похожи на состязания в быстроте, ловкости.

Делали специальную горку

На окраинах Калуги и в сельской местности больше катались с горок на салазках, «досчатых кобылках» (деревянная скамеечка с железным полозом), на скамьях, ледянках (старое решето или специально подмороженная плетеная корзинка).

В пятницу и в субботу в селениях Гамаюнщины (Правобережье) «бабы и старые мужики» катались на донцах, чтобы лён родился длиннее. Популярна была и «круглая Масленица».

Посреди деревни на просторном месте нагребали кучу снега, поливали водой, чтобы она обледенела, втыкали сверху её кол с надетым на него колесом (колесо спускалось вниз по колу). К ступице колеса привязывали жердь, а к свободному концу салазки.

Ребята крутили колесо, а девчата и ребятишки катались на салазках по кругу.

Горку уже не сделаешь, снег весь расстаял, но 6 марта на Театральной площади будут ярмарка, блины, народные конкурсф и забавы, в 14:00 - потешный столб, а в 14:30 - подведение итогов конкурса масленичных кукол «Сударыня Масленица».

Стенка на стенку

С четверга на Масленичной недели начинались кулачные бои и продолжались до конца сентября-октября, захватывая период осенних ярмарок. Кулачки обычно устраивали жители окраин Калуги: Подзавалья и Серебряковского оврага, бытовали они и в Спас-Деменске, Козельске, Сухиничах.

На кулачки собирались где-нибудь на пустыре, на окраине города, в овраге, на льду реки. Первыми начинали драться ребятишки, сначала маленькие, потом – подростки. Затем в бой вступали молодые неженатые мужчины, а вслед за ними и семейные, хотя их участие в таких забавах осуждалось.

Вожаки в бою не выделялись. Постепенно бой ожесточался: «шли стенка на стенку», в ход пускались и запрещенные приемы. Редко бой заканчивался без травм и увечий. Многих домой увозили еле живыми.

В происходивших на Масленицу кулачных боях профессор Зеленин видел наследие древних поминок, языческой тризны, в церемониал которой входила борьба на могиле умершего.

Выращивали петухов

В Калуге в трактире на Московской улице проводились петушиные и гусиные бои. Некоторые горожане были так увлечены такими «состязаниями», что занялись любительским птицеводством. В начале ХХ века бойцовских петухов покупали для себя даже некоторые офицеры калужского гарнизона.

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