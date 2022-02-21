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Жители Донбасса получат от Калуги 20 тысяч масок и продукты

Станислав Стрелков , Фото и видео автора.
Опубликовано: 21.02.2022 17:23 17 905

Как мы уже писали, в Калужской области комплектуется гуманитарный груз из вещей первой необходимости для вынужденных переселенцев из Донецка и Луганска. Весь груз направится в Ростовскую область, к эвакуированным беженцам с юго-востока Украины.

Неравнодушные калужане собрали необходимые средства гигиены, постельные принадлежности, одежду, питьевую воду, крупы. Среди собранного - 20 тысяч масок.

Также на помощь отправятся 10 волонтеров из Калужской области.

Половину загрузили, еще столько же на подходе.

Более полутора часов грузили гуманитарный груз.

Днем в понедельник, 21 февраля, в 14:00 началась загрузка продовольствия для беженцев с Донбасса.

Возле склада нам удалось пообщаться с волонтерами и спросить, почему они решили поехать на помощь к вынужденным переселенцам? Что движет ими? И как к их поступку отнесутся близкие?   

Егор КИРШИН

- Сейчас отправляем первую партию груза гуманитарной помощи, - рассказал нам Егор КИРШИН. - В ближайшее время из Калужской области в Ростовскую отправятся 10 волонтеров. Окажем помощь в развертывании пунктов по оказанию медпомощи и разгрузим припасы. Поддержим беженцев и других активистов молодой гвардии. Сегодня фура отправится в Воронеж. Далее в составе большой колонны она доедет до Ростова. Родители с переживанием отнеслись к моему поступку. Но они гордятся, что мы все такие патриоты и посчитали, что там наша помощь нужнее. Людям нужно действительно помогать в такой ситуации. Эти люди, такие же, как и мы, так что это вполне нормально.

 

 Андрей БУРМИСТРОВ

- Мы не боимся, там все тихо и спокойно. В первую очередь жду не дождусь, когда начну работать на благо беженцев. У них трудная жизненная ситуация. С гордостью отправляемся туда, чтобы помогать людям, таким же россиянам.

 


Владислав МАКУШИН

- Ехать не боимся. По-настоящему хотим помогать беженцам. Родители, правда, волнуются, не хотят толком отпускать. Договариваемся с ними, убеждая, что все будет хорошо.

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Станислав Стрелков , Фото и видео автора.
Опубликовано: 21.02.2022 17:23 17 905
Тэги: общество видео
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