Ограничения для мигрантов: к чему приведет Калужскую область аудит гастарбайтеров

В Калужской области меньше чем через три месяца вступят в силу ограничения для мигрантов, работающих по патентам. Им запретили трудится в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите.

Калужская область также приостановила работу Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Если в областной столице после публикации постановления губернатора больших изменений не видно, то в северных районах региона идут масштабные проверки и начались рейды по мигрантам.

Несмотря на большое количество жарких публикаций в СМИ, руководители Калуги, Обнинска, Боровского района, с которыми мы пообщались, не видят поводов для волнения. По их словам, введенные ограничения не создадут кадрового голода, а только помогут разгрузить социальную сферу на местах.

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ

- Мы не ожидаем существенных изменений в Калуге через три месяца. Абсолютное большинство занятых в сферах общественного питания, торговли, транспорта - граждане России.

Не прогнозируем существенных изменений и в социальной сфере.

Проверками паспортного режима занимаются органы внутренних дел, уверен, что в ближайшее время они усилят эту работу.

Глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА

- У нас ограничения, которые ввели на уровне региона, конечно, действуют и в городе.

Вопреки многим заблуждениям, на рынке общественного транспорта в Обнинске работают в основном граждане Российской Федерации. Общее количество трудовых мигрантов составляет не более 10 человек.

В городе будут проходить на регулярной основе профилактические рейды по проверке мигрантов. Проверки проходят два раза в неделю полицией и местным населением с привлечением сотрудников ОМОНа.

Конечно, у нас станет спокойнее. Потому что люди, приезжающие по запросам определенного предприятия, в течение рабочего дня усердно трудятся. А вечером приходят домой, отдыхают и спят. Главное, чтобы в Обнинске не было тех людей, которые приехали в город случайно.

Я думаю, что будет снижена нагрузка на социальные учреждения города. В первую очередь это школы и детские сады, медицинские учреждения. Если в Обнинске не останутся те люди, у которых нет работы, то, конечно, станет легче.

Результаты ограничений будут видны через три месяца. Какое-то значительное количество мигрантов из Обнинска уедет.

Кадрового голода в городе не будет. Все-таки значительное количество мигрантов работают в северной агломерации, на заводах, которые располагаются вокруг Обнинска. А в самом городе большого запроса для привлечения иностранной рабочей силы нет.

Я поддерживаю инициативу губернатора, это важное и своевременное решение. Я могу точно сказать, что Обнинск не останется без общественного транспорта, общепита, сферы торговли. Никакие процессы в городе не остановятся, дефицита рабочих кадров мы не почувствуем.

Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ

- Для Боровского района те изменения, которые предложил губернатор Владислав Шапша, крайне актуальны. Потому что на нашей территории достаточно высокая плотность мигрантов, учитывая близость к Москве. Опять же, в Боровском районе находится миграционный центр. Поэтому есть некоторая усталость населения от множества иностранных граждан. Все очень правильно восприняли предложение губернатора по поводу ограничения сфер деятельности мигрантов. Население поддерживает инициативу Владислава Шапши.

Если брать транспортную сферу, то у нас одно крупное предприятие, которое обслуживает Боровский район. Там абсолютное большинство водителей – граждане России. Поэтому с транспортными перевозками ситуация абсолютно точно не ухудшится. Какое-то количество мигрантов есть в такси. Но их уход никак не изменит транспортную стабильность в Боровском районе. В этом я уверен.

В сфере обслуживания и торговли, исходя из нашего мониторинга, также ничего из ряда вон не произойдет. Никакого кадрового голода у нас не будет. Большинство предприятий, которые работают в Боровском районе, где работают мигранты, не попадают под озвученные ограничения. Там люди в основном трудятся на конвейере, живут организованно, на закрытой территории. То есть мигранты не болтаются по улицам, не собираются толпами в каких-то местах. Организация работы с этими людьми на крупных предприятиях стоит на высоком уровне.

Что точно можно сказать, у нас станет легче в социальной сфере. Скажем, в небольшом количестве школ в Боровском районе число учащихся, слабо владеющих русским языком, доходит до 15-20 процентов. Таких образовательных учреждений немного, но они есть. Одна школа находится в Балабаново, еще одна – в Ворсино. Это тоже вызывает определенное раздражение наших жителей и усталость учителей от детей, которым трудно что-либо объяснить на русском языке.

Конечно, когда количество мигрантов будет строже регулироваться, ситуация станет более стабильной, в социальном плане тоже.

Президент Торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта КОМИССАРОВА

- Несмотря на публикации о волнениях в Тульской области в связи с введенными в нашем регионе ограничениями, к нам никто не обращался. Хотя мы практически каждый день общаемся со всеми руководителями торгово-промышленных палат регионов Центрального федерального округа. Никаких вопросов у них по калужским ограничениям не возникает.

У меня есть понимание, что губернатор имеет гораздо больше информации из разных источников, которую он может рассматривать как на шахматной доске. Мы-то видим только свою фигуру, а глава региона – все поле.

Я не думаю, что миграция и особенно неквалифицированный труд влияют на рынок труда. Он развивается от профессионалов своего дела, которые постоянно обучаются.

Если персонал не владеет русским языком, то у меня возникает вопрос, как соблюдаются санитарные нормы, решаются вопросы безопасности. Это все равно, что меня посадить на японский автобус и отправить кататься по Японии.

Губернатор сделал первый шаг. Начались серьезные проверки тех организаций, которые вовлечены в процесс трудовой миграции, получении необходимых документов. Параллельно должна быть проанализирована та программа, из которой мы не ушли совсем, а взяли отсрочку. Это как в машине, загорелась ошибка. Надо остановиться и что-то поправить. Сейчас нужно все понять, рассчитать нагрузку, которая лежит на медицинской и образовательных сферах. Это очень важно.

Тех, кто нелегально работает и с нарушениями, надо провожать обратно на родину. Потому что это только наносит вред экономике Калужской области.

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