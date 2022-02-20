Футболисты из Калуги начнут профессиональный путь в Юношеской лиге России

Очередной шаг для развития игры номер один в мире будет сделан в ближайшее время в Калужской области. Совсем недавно было объявлено о создании молодежной команды футбольного клуба «Калуга», которая начнет выступление весной на взрослом уровне - в Третьем дивизионе чемпионата России.

И вот еще одна радостная новость для будущих звезд спорта и их родителей. Специалисты Российского футбольного союза оценили возможность проведения в Калуге матчей Юношеской футбольной лиги. Увиденными условиями функционеры остались довольны и отправились в соседние регионы.

Весной 2022 года команда Калужской области впервые в истории выступит на уровне Юношеской футбольной лиги России.

Цель проекта

Юношеская футбольная лига – проект РФС, который был реализован два года назад. Под эгидой турнира изначально были собраны только лучшие образовательные спортивные учреждения России. Сейчас же ЮФЛ увеличивает географию своего присутствия в нашей стране.

- Как только образовалась Юношеская футбольная лига, два года назад, мы проводили переговоры с РФС. Хотели, чтобы команда Калужской области участвовала в этом турнире. Но тогда были условия несколько иные – соревновались только ведущие академии страны и победители и призеры первенства России, - отметил генеральный директор футбольного клуба «Калуга» Олег МИТРОФАНОВ. – Мы давно добивались того, чтобы у спортивных школ, которые сотрудничают с профессиональными клубами, была возможность представлять себя на всероссийских турнирах не только в рамках обязательных соревнований. Вновь созданная молодежная команда ФК «Калуга» будет играть регулярный чемпионат. У юношей это не менее важно. Не на 10 дней пару раз в году собираться в каком-то городе, а играть с различными сильными командами на протяжении всего сезона.

Калужская команда начнет выступление в Юношеской футбольной лиге весной 2022 года. А это значит, что у большого количества наших спортсменов появится шанс проявить себя в серьезном турнире, под пристальными взглядами агентов и прицелом телевизионных камер.

- Не секрет, что самое сложное в карьере любого футболиста – это переход из юношеского спорта во взрослый, профессиональный. На этом пути теряется большая часть талантов. – рассказал министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ. - Российский футбольный союз принял абсолютно правильное решение и сделал юношеские лиги по всей стране с полноценным разъездным календарем. Это значит, что наши юноши в ходе турнира проведут 26-30 матчей дома и на выезде.

Калужские футболисты проведут на всероссийском уровне более 30 матчей в 2022 году.

Футбольная инфраструктура

По словам министра спорта Олега Сердюкова, для Российского футбольного союза была очень важна инфраструктура в регионах. В Калужской области с этим проблем нет. В регионе остались две тренировочных базы – наследие чемпионата мира 2018 года.

Идея нового турнира проста – сделать соревнования, приближенные к профессиональным турнирам. РФС создает для этого необходимые финансовые условия.

- С 2022 до 2024 года Российский футбольный союз будет финансировать не только оплату судейства, но и все расходы по выездам команд: проезд, проживание, питание, - продолжил Олег Сердюков. - У нас останутся траты только по обеспечению проведения домашних матчей, организационные моменты.

Благодаря участию в матчах Юношеской футбольной лиги в Калуге будет создана полноценная спортивная пирамида. В ее основании, естественно, будут спортивные школы. Лучшие воспитанники пройдут также путь ЮФЛ. После чего талантливые футболисты попадут в молодежную команду ФК «Калуга», а при самом лучшем раскладе – перейдут в профессионалы.

- Футболисты в 15 лет зачастую еще не готовы для молодежной команды ФК «Калуга», не могут еще заслужить место, чтобы играть на взрослом уровне. Они как раз должны пройти школу Юношеской футбольной лиги. Тогда к нам они придут более подготовленными, - рассказал Олег Митрофанов.

Калужские футболисты поднимаются на новую высоту.

Серьезный уровень

Первыми опробуют уровень Юношеской футбольной лиги 14-15-летние игроки - лучшие воспитанники школ «Торпедо» и «Калуги».

- В этом году в ЮФЛ от Калужской области будут выступать юноши 2007 года рождения. В этой команде тренеры соберут лучших игроков. На футболистов ляжет большая нагрузка. Иногда придется играть по два матча в неделю, будут далекие выезды, - сказала заместитель председателя федерации футбола Калужской области Екатерина ЧЕКАРЕВА. – Но талантливых футболистов в нашем регионе много. Поэтому другие игроки представят Калужскую область в первенстве страны. Таким было пожелание Российского футбольного союза. В первенстве и ЮФЛ будут играть две разные команды, чтобы не перенагружать детей.

На данный момент уже начались тренировки калужской команды, которая выступит в ЮФЛ. Правда, регламент и проект календаря Российский футбольный союз еще не утвердил. Решение будет принято в ближайшие дни.

Осталось еще немного подождать, чтобы калужские юноши начали путь в направлении профессионального футбола.

- Юношеская футбольная лига – самый серьезный турнир по футболу для калужских спортивных школ. Это игра профессионалов в миниатюре. Предусмотрено серьезное информационное освещение соревнований и ведение статистики на каждого футболиста. В каждой сборной должен быть тренерский штаб, врач и даже начальник команды. Так что уровень ЮФЛ очень серьезный. Именно такие турниры нужны калужским ребятам, чтобы повышать свое мастерство, - подытожила Екатерина Чекарева.

Уже в 2023 году в Юношеской футбольной лиге выступят две команды разных возрастов из Калуги, в 2024-ом – три. Так что у всех талантливых старших юношей области будет возможность проявить себя на высоком уровне и осуществить свою мечту – попасть в профессиональный футбольный клуб.

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