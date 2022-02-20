Что думают мигранты Калуги о запрете работать в общепите, транспорте и торговле

В Калужской области 21 мая вступят в силу ограничения для мигрантов, работающих по патентам.

Этот вопрос один из самых острых и обсуждаемых на сегодняшний момент. Поэтому мы решили опросить мигрантов, проживающих в Калуге. В том числе и бывших иностранцев, у кого есть российский паспорт.

Задавали вопрос работникам общепита, транспорта и торговли, которые официально трудоустроены и имеют гражданство: «Что вы думаете о запрете на работу ваших соотечественников?» А у мигрантов поинтересовались, что они будут делать весной и где собираются работать?

Работник общепита из Узбекистана Халид САКЯН

- Я понимаю, что из-за мигрантов иногда бывают проблемы. Всем известная сейчас ситуация очень активно обсуждается. Мы не одобряем тех соотечественников, кто работает без разрешения. Надо принимать меры по отношению именно к этим людям. Они сами виноваты. Нельзя, чтобы из-за одного человека всех наказали.

Сам я приехал семь месяцев назад. Проблем с гражданством не испытывал. Сдал экзамен на знание русского языка. До этого была миграционная карта. Хотим всей семьей приехать сюда, жить и трудиться.

Работник рынка из Азербайджана Таптык МАМЕДОВ

- Не знаю, честно говоря, чего ожидать от всего этого. Мигрантов очень много в Калуге и области. Если многих выгонят, то кому работать? Русских в сферах торговли и транспорта не так уж и много.

Сам я семь лет назад получил гражданство. Раньше с разрешением работал на Турбинном заводе инженером. Сейчас вот на рынок перебрался, тут много наших.

Работник рынка из Туркмении Борис КОНСТОНДЗЯН

- Я работаю официально в России с 1995 года. Заканчивал русскую школу, поэтому проблем со знанием языка не испытывал. Уехал сюда из своей страны по политическим соображениям.

Тогда было проще получить гражданство, чем сейчас. Пишешь заявление в МВД, платишь налог, сдаешь экзамен на знание русского языка, и через пару месяцев ты уже гражданин России.

В ближайшие три месяца я абсолютно спокоен. Уверен ни меня, ни моих родных и близких это не коснется.

Водитель из Узбекистана Давронбек ДОВЛАТОВ

- Немного странно и непонятно все это. Как я считаю, должны депортировать тех, кто работает без разрешения и нарушает местные законы. А порядочных людей трогать не надо.

У меня есть русское гражданство, в 2017 году получил. С тех пор и работаю. Хочу квартиру здесь уже купить. На будущее планирую остаться в Калуге.

Водитель из Таджикистана Али ОСТУНАЕВ

- Я считаю, что каждый имеет право зарабатывать себе на кусок хлеба вне зависимости от национальности. Выгонять людей нельзя. В конце концов, мы приносим пользу, работая в сфере обслуживания.

Конечно, из наших есть много тех, кто русский язык не знает. Сам я давно работаю, уже десять лет. Каждый год хожу в миграционный центр и сдаю экзамен по русскому языку.

Работник общепита из Узбекистана Хасан ЯШКУРОВ

- Я против всего этого. Для нас это очень большая проблема. Тяжело придется, если выгонят и запретят здесь работать.

Разрешение-то у меня есть, но гражданства нет. Экзамен по русскому языку сдавал. Работаю недолго, всего три месяца, потому что недавно только приехал.

Безработный из Узбекистана Ильхом КАРИМОВ

- Страшно конечно, если в течение трех месяцев никуда не возьмут, то придется возвращаться обратно на родину и вкалывать за гроши.

Где найду работу, пока не знаю. Куда возьмут, туда и пойду. Хотелось бы в общепит или что-то в этом роде. Прав нет, поэтому водителем не получится устроиться.

Разрешение на работу в России получил совсем недавно, в октябре прошлого года.

Работница магазина из Узбекистана Дайра

- Не знаю, что ждет нас в будущем через эти три месяца. Решим проблемы по мере поступления. Работа есть и то хорошо, особенно по нынешним временам.

Я сделаю все что, чтобы поднять детей и приготовить еду на семью. Условия труда, конечно, не самые легкие, но что поделать, работать то надо.

Повар из Армении Ани

- Мы такие же люди, как и все. Ничего не нарушаем, спокойно работаем.

Не понимаю, почему некоторые русские против мигрантов. Если нас всех выгонят, то в конце концов работать за нас мало кто захочет. Особенно в таких условиях пандемии. Мы приносим пользу вашей стране.

Работница общепита из Азербайджана Зухра

- За себя лично не волнуюсь. Проработала здесь уже более 15 лет. Имею разрешение и российское гражданство.

Обидно будет за порядочных людей. Всяких бездельников и тунеядцев, конечно, выгнать нужно.

Уважаемые читатели, а как вы думаете, какие последствия ожидают Калугу и область после сокращения числа мигрантов в работе сферы услуг? Пишите свои доводы в комментариях!

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