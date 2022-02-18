Что делать калужанам, чтобы отсудить ущерб от текущих крыш

Эта зима стала настоящей катастрофой для огромного количества калужан и жителей области, живущих на верхних этажах многоэтажек.

Как мы уже писали, в ГЖИ поступили тысячи жалоб на управляющие компании по поводу текущих крыш, большая часть которых – из Калуги. Многим после этой зимы придется заново делать ремонты. Но обязательно ли за свой счет?

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ по нашей просьбе дал алгоритм действий, как заставить управляющую компанию оплатить ущерб из-за текущей крыши дома.

Что нужно делать, если у вас полило с потолка?

- Предельный срок устранения протечек подобного типа - одни сутки с момента выявления нарушения, - говорит Юрий Зельников. - Первоначально необходимо обратиться в вашу управляющую компанию с требованием о ремонте, чтобы устранить причины затопления, а также о возмещении причиненного ущерба. Если ваше заявление проигнорируют, то обратитесь в ГЖИ Калужской области. По результатам проверки управляющей компании (далее УК, - прим. авт.) будет выдано предписание об устранении нарушения с ограниченными сроками исполнения.

Как оценить стоимость ущерба и возместить его?

Во-первых, необходимо принять меры к составлению акта о затоплении жилого помещения. Это обязательное действие, которое следует выполнить даже в том случае, если представитель управляющей компании первоначально признает свою вину и в устной форме не возражает против возмещения ущерба. Сделать это необходимо, потому что неизвестно, каким образом все поменяется в будущих переговорах.

При отсутствии оформленного акта о затоплении отстоять свои права практически невозможно.

Документ должна составить и подписать УК. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается вам, либо вашему представителю, второй остается у коммунальщиков.

Что должно быть в акте затопления?

При составлении документа проверьте, чтобы в нем обязательно были следующие данные:

1) Время и место затопления;

2) Какое имущество повреждено. По возможности следует также указать степень повреждения имущества – насколько сильно.

3) В причинах затопления обязательно должно быть указано протекание кровли.

После этого вам следует определить размер ущерба.

Оцениваем ущерб

Для определения размера ущерба необходимо обратиться в оценочную компанию, которая вправе производить такого рода исследования и выдавать заключения.

О дате и времени осмотра квартиры и составлении акта фиксации последствий затопления, УК должна быть уведомлена компанией-оценщиком.

В ходе проверки необходимо точно определить стоимость повреждений. Можно даже посчитать расходы на съем другой комнаты или квартиры, если проживание в вашей в связи с затоплением было невозможно.

После получения отчета о стоимости ущерба необходимо обратиться с претензией к УК и требованием выплатить компенсацию. В случае отказа или уклонения от выплаты компенсации, вы вправе обратиться в суд с иском о возмещении ущерба.

Также у вас есть возможность взыскать в свою пользу штрафа в размере 50% от размера удовлетворенных требований.

От уплаты государственной пошлины по рассматриваемой категории споров вы освобождаетесь.

Уважаемые читатели, а вам удавалось добиться компенсации от управляющей компании? Сколько денег выбили из них? Поделитесь этим в комментариях

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