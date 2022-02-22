В Калуге рассказали, зачем нужно печатать и развешивать фотографии

На открытие выставки «Город. Музыка. Человек» в фойе Дома музыки собрались профессиональные фотографы из Калуги и Подмосковья.

Звучала живая музыка.

Повсюду раздавались щелчки фотоаппаратов. Фотографы и здесь не расслаблялись и не расставались со своими камерами.

Гостей встречал камерный оркестр Дома музыки.

- Время - рабочее, два часа дня, конечно, кто ещё мог сюда прийти, только фотографы – самые бездельники, - пошутил один из участников выставки.

На самом деле, на выставке много сильных, интересных работ: необычные зимние калужские пейзажи, и летние, наполненные теплом, по которому все уже соскучились, портреты известных калужан, которых уже нет с нами – фотографа Виталия Гришакова, музыканта Игоря Доценко. Выхваченные моменты, оставшиеся на этих фото навсегда.

«Игорь Доценко», снимок Игоря Малеева.

Поймать момент

Эта выставка – совместный проект содружества калужских фотографов «Позитивный взгляд» и фото-клуба «Позитив» г. Балашихи.

Участники - люди разного возраста и разных профессий. Это не только профессиональные фотографы, но и любители. 26 авторов представили 58 фоторабот. Увидеть их можно до 30 марта.

- Выставка называется «Город. Музыка. Человек». Когда она была сформирована, и я увидела все работы, мне показалось, что в каждой - звучит музыка, - открыла вернисаж заведующая отделом изобразительных искусств галереи Дома музыки Лидия ГАПОНОВА.

– Фотографий в наше время такой поток, что они должны уже обесцениться. Я нашла только одну причину, почему мы их ещё печатаем, развешиваем, приходим и смотрим – это то, что фотографы умеют поймать момент.

Работа Георгия ОРЛОВА «Искры первого снега».

Фото Андрея ЛАРИНА «Голубой троллейбус на старом мосту».

Калужан отправили в парк

Директор Балашихинской картинной галереи Елена ЕЛИСТРАТОВА приехала в Калугу не с пустыми руками.

-13 ноября мы открыли фестиваль творческой фотографии «Времени цвет» в Балашихе, в котором приняли участие 67 авторов из разных городов, было представлено 210 фоторабот, - рассказала Елена.

– Калужскому содружеству фотографов «Позитивный взгляд» на фестивале был присуждён Гран-при фестиваля за раскрытие темы города и активную жизненную позицию.

Андрей ЛАРИН с эксклюзивным призом фестиваля «Времени цвет».

Гран-при и специальный приз авторской работы Елена Елистратова вручила куратору выставки, руководителю «Позитивного взгляда» Андрею ЛАРИНУ. А после этого отправила всех в парк.

- Сейчас из-за пандемической обстановки наши власти рекомендовали перенести мероприятия в парки, на свежий воздух, - объяснила Елена. - Тогда мы сделали себе бейджики и 5 февраля целой командой вышли в главный парк Балашихи.

Сначала народ пугался от толпы. Нас было 5-6 человек, с профессиональными камерами. Но потом люди поняли, что ничего плохого мы не хотим.

Елена ЕЛИСТРАТОВА предложила фотографом искать вдохновение и новые темы в городских парках.

- Эта акция всем понравилась. Мы сделали много снимков, давали участникам небольшие файлы с куар-кодом проекта, они заходили, смотрели фотографии. За несколько часов посещаемость била рекорды. И мы передаем эстафету Калуге, чтобы вы не страдали от того, где искать новые лица и сюжеты. Идите в парки!

Наблюдать за миром

Фотограф из Малоярославца Юрий АНДРЮШИН с фотокамерой не расстаётся со школы. Фотография помогла ему и личную жизнь устроить.

- Перед вами самый юный, но самый частый участник всех фестивалей, - шутит АНДРЮШИН. – Здесь есть, и мои работы, и работы моей супруги Натальи. Мы нашли друг друга через фотографию. Это тот самый момент, когда фотография объединяет людей на серьезном уровне.

Юрий АНДРЮШИН рассказал, что у них с женой общее увлечение – фотография.

- На выставках поражаешься, как фотографы умеют выхватить какой-то миг, какую-то секунду. Ты мог пройти мимо и не увидеть этого, а другие - заметили. И ты потом стоишь и восторгаешься, насколько это здорово!

Член Международной федерации фотографического искусства, неоднократный победитель российских и международных конкурсов фотохудожник Тамара БУЧАРСКАЯ много путешествует. И везде эта хрупкая женщина таскает на себе серьезную тяжёлую аппаратуру.

Тамара БУЧАРСКАЯ: «Когда ты держишь в руках фотоаппарат, смотришь в объектив, порой твои руки, глаза работают быстрей твоего мозга». На стене - работа Тамары: пейзаж с моторной лодкой «Нарушитель тишины».

- Сейчас я решила немного пощадить себя, и приобрела второй, более лёгкий фотоаппарат, - улыбается Тамара. - Знаете, объектив учит наблюдать. Через объектив мы иначе видим мир.

Моё увлечение фотографией началось около шести лет назад. Я работала в департаменте культуры, там мне на день рождения подарили простенькую мыльницу.

Я с ней объездила Европу, побывала в 13 странах. Привезла пять тысяч фотографий. Но когда стала разбирать их, разочаровалась, думала: «Боже мой, я такую красоту видела, почему фото это не передает?»

Начала читать про фотосъемку. И сильно увлекалась. Училась всему самостоятельно, перечитала множество литературы. И меня поддерживал известный калужский фотограф Леонид ЧИРКОВ. Он говорил: «Тамара, у тебя есть глаз, рука, вкус, занимайся фотографией».

Ещё он давал мне такой совет: «Если ты сделала фотографию, и она тебе не понравилась, не удаляй. Пусть она отлежится, ты через некоторое время к ней вернёшься, и это будет совершенно другой снимок». Это, действительно, так.

На выставке - четыре мои работы. Жанровый черно-белый портрет «Испытание непогодой», где запечатлён фотограф Игорь МАЛЕЕВ: два года назад мы ездили на зубров.

Есть портрет флейтистки. Это - калужанка. Она выступала в доме-музее Чижевского в паре с другой девушкой. Но мой взгляд остановился именно на ней.

Фото Тамары БУЧАРСКОЙ «Испытание непогодой». На этом фото – Игорь МАЛЕЕВ.

- Третья работа сделана во время путешествия по Грузии и Армении. Мы заехали в армянскую деревню, нас там очень хорошо встретили. И мой взгляд привлек мужчина, который увлеченно, чётко, с серьёзным отношением разделывал рыбу. Это фото я назвала: «Разделка форели требует умения».

На четвертой фотографии – пейзаж. Это Саратовская область, город Энгельс, левобережье. Там красивые, интересные затоны. Это место очень любят рыбаки. Как раз был заход солнца. Тишина.

И вдруг в эту тишину врезается моторная лодка. Поэтому фото я назвала «Нарушитель тишины». В оригиналах оно более яркое, настолько всё было залито солнцем, всё сияло.

Для пейзажа самое лучшее время - раннее утро, за час до восхода солнца, когда идёт чудесное мягкое освещение, или вечер - за час до заката, чтобы солнце давало боковые лучи. В это время можно застать прозрачность воздуха, туман. Я очень люблю туманы.

И всегда, когда снимаю, думаю: зачем я это делаю, что хочу сказать фотографией. Если книгу ты можешь прочитать и понять, фотография говорит с нами образами.

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