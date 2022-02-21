Актёр из Калуги Дмитрий Казанцев почти два часа провёл в психбольнице

Фестиваль «Свой выбор», где актёры пробуют себя в качестве режиссеров, ставя собственные спектакли, завершился закрытым из-за пандемии показом психологической драмы с элементами эротики.

Актёр Дмитрий КАЗНЦЕВ взял нашумевшую в свое время пьесу «Эквус» британского драматурга, лауреата Оскара Питера ШАФФЕРА.

Написана она была в 1973 году и признана лучшей пьесой мира 70-х годов XX века.

Придумал себе божество

Премьера состоялась на Малой сцене. Из декораций только стол с ноутбуком и два стула. На стену, как в кинотеатре, в некоторых сценах транслируется видеопроекция.

Алан неразговорчив, но доктору удаётся вытянуть из него правду.

Действие происходит в психбольнице. К врачу Мартину ДАЙСАРТУ, которого сыграл сам автор постановки Дмитрий Казанцев, попадает помешанный на лошадях 17-летний Алан СТРЭНГ (актер Дмитрий ТРИФОНОВ), совершивший жестокое преступление. Какое? В начале спектакля это – интрига.

Алан замкнут и отказывается общаться с врачом. Но доктор с помощью разных хитростей, типа «таблетки правды», постепенно вытаскивает наружу тёмным мир подростка. Алан признаётся, как в шестилетнем возрасте на пляже увидел лошадь, которая вдруг заговорила с ним.

Оказалось, что это - некое божество по имени Эквус (в переводе – конь). С тех пор оно постоянно было с подростком. Алан стал одержим им, поклонялся ему.

Однажды, работая в магазине, Алан познакомился с симпатичной Джилл МЕЙСОН ( актриса Екатерина БУРЕНИЧЕВА). Девушка устраивает его на конюшню (а это для парня – храм его бога). Здесь Алан счастлив, он ухаживает за шестью лошадьми, а по ночам в тайне скачет на божестве, представляет себя всемогущим королем.

Раз в две недели Алан скачет по ночам на Эквусе.

Джил, ничего не подозревая, пытается соблазнить Алана, и ведёт его на фильм для взрослых (герои сидят на креслах-подушках, а на стену трансируется эротическая сцена с обнажённой женщиной, моющейся в душе), потом заманивает на сеновал в конюшню. Но здесь же живёт божество! Из-за этого Алан не может остаться наедине с девушкой.

Алану нравится Джилл.

Но с девушкой у Алана ничего не получается.

У Алана происходит истерика. И когда Джилл убегает, он сначала на коленях умоляет Эквуса простить его, а затем расправляется с ним.

Пьеса сложная, сюжет в ней разматывается как нитка клубка. Здесь и темы обожествления, поклонения, страха, и проблемы воспитания, деградация семейных отношений.

Появляются родители Алана (в спектакле это – видеопроекция): властная религиозная мать и неверующий отец, от которых сын не получает любви и поддержки, поэтому создаёт свой страшный вымышленный мир.

А самого психиатра история Алана заставляет встретиться с собственными демонами и задуматься, стоит ли лечить счастливого в своём безумии пациента.

Интересна психология

Премьера стала одной из необычных в этом сезоне. Спектакль эмоциональный-надрывный, с пронзительными диалогами, с сохраняющейся до конца интригой и неожиданным финалом. Замечательная глубокая актёрская работа.

Почти два часа два главных персонажа держат зрителей в напряжении. Временами - страшно, временами – смешно. И пьеса ещё долго не отпускает и заставляет задуматься.

Дмитрий Казанцев говорит, что тяжело одновременно быть режисёёром и играть в собственном спектакле.

- А вы поняли, что за преступление совершил герой? – спросил меня после спектакля Дмитрий КАЗАНЦЕВ.

- Убил своего Бога.

- На самом деле в пьесе он выкалывает глаза шести лошадям, – уточняет Дмитрий. – Эту пьесу я знаю давно. Когда-то я работал в Ташкентском молодежном театре. Там мой педагог Наби АБДУРАХМАНОВ поставил по ней спектакль.

Так я познакомился с этой пьесой, и она мне очень понравилась. Мне интересна психология, наша профессия непосредственно с ней связана. И ещё эта пьеса хороша тем, что здесь - постоянная динамика в диалогах, в сценах. Из сцены в сцену происходит что-то новое.

Артисты - Катя Буреничева, Дмитрий Трифонов, Андрей СОЛОВЬЕВ (Эквус) - большие молодцы, работали от души, огромное им спасибо!

Божество Эквус заменило Алану традиционную религию.

- Когда я увидел Димку, который недавно пришёл в наш театр, сразу подумал, что именно с ним можно поставить эту пьесу, - продолжает Дмитрий КАЗАНЦЕВ.

Сам я не должен был играть доктора, предлагал эту роль другим артистам, потому что психиатром хотелось видеть человека в возрасте. Но они отказывались из-за нехватки времени, проблем со здоровьем.

Поэтому пришлось играть самому. Очень сложный для меня образ, не просто он мне дался. Это - преодоление. И перед спектаклем я жутко волновался. Что дальше будет с постановкой, пока не знаю, слава Богу, один раз показали.

Ушло много сил

Сошедшего с ума подростка, придумавшего себе бога Эквуса блестяще сыграл 22-летний Дмитрий ТРИФОНОВ. Родился Дмитрий во Владимире, в прошлом году закончил Московский институт культуры и в августе был принят в труппу Калужского драмтеатра.

У Дмитрия Трифонова за последнией год произошло много изменений в жизни: он закончил инститтут, перехал в наш город и сыграл сложнейшую роль Алана Стрэнга.

- У меня медовой месяц с городом, - улыбается Дмитрий. - Я до этого никогда не знал о Калуге и не был здесь. Город мне очень нравится: спокойный, уютный.

В театре меня хорошо приняли. Я, как вчерашний студент, который пришел работать в профессиональную труппу, полгода ходил с большими глазами, мне всё интересно, для меня всё, что здесь происходит - сакральное.

- Как вы себя ощущаете в роли Алана - человека с изменённым состоянием сознания?

- Роль очень тяжелая. Она требовала скрупулёзной работы с каждым словом. Потому что за каждым словом - огромный психологический пласт. Это - как ребус. Вроде герой говорит одно, а внутри у него происходит другое.

Но на таком психологическом материале актёр учится. Психологические вещи двигают его фантазию, воображение, его физический аппарат. На эту роль у меня ушло много сил. Такой материал невозможно сыграть легко.

Алан расправляется с божеством.

Психиатор понимает, что столкнулся с необычным случаем, только что дальше делать с Аланом?

- В спектакле вам приходится постоянно балансировать на эмоциональной грани.

- Герой очень эмоциональный, он за долю секунды может вспыхнуть как спичка. Мне, как актеру, было интересно понять, как это у него возникает. И самое главное, как оправдать его. Потому что у героя есть тайный мир, в котором он живет. И ему это нравится.

Понятно, что из реального мира он ушёл в свой. И ему никто не помог. Родители спихивали вину на него самого, практически отреклись от него, Алан жил в своей комнате, своей жизнью.

Эта пьеса многослойная, она затрагивает и проблемы воспитания, и психологию, отношения между людьми. Здесь бездонно можно копать и копать.

Работать над ней было интересно, мы много спорили с Дмитрием Казанцевым, решали какие-то моменты.

А перед спектаклем мне надо было побыть одному, настроится. Я вообще не люблю перед выходом на сцену выплескивать себя. Пытаюсь внутренне спокойно всё логически выстроить. И потом выйти на сцену.

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