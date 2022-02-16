Глава легендарной калужской фабрики Валентин Волкович до сих пор мастерит рояли у себя дома

Валентину Волковичу 16 февраля исполняется 85 лет, 39 из которых он упорно трудился на благо калужского предприятия.

За период его работы на должности руководителя фабрики, она получила множество наград, в том числе за развитие музыкальной промышленности, заслужила признание на международном уровне.

Предприятие много работало на экспорт: только в Испанию было отправлено около 1800 единиц музыкальных инструментов, поставки шли и в ФРГ, Японию, Италию и прочая, прочая, прочая.

О жизни, непрерывном труде и новом витке творчества накануне юбилея нам рассказал сам Валентин ВОЛКОВИЧ.

Пути-дороги

— Родился я в Хабаровске, а вот среднюю школу окончил в Петропавловске-Камчатском, куда отца перевели по работе, – рассказывает о своем становлении Валентин Леонидович.

Свою трудовую деятельность начинал в должности слесаря на Кировском заводе в Ленинграде. В лесотехнической академии им. С. М. Кирова получил квалификацию инженера-технолога.

За период обучения избирался в профком академии, был и председателем студенческой жилищно-бытовой комиссии. В составе студенческих отрядов участвовал в осушении болотистых мест в Карельском перешейке, в уборке урожая на целинных землях Павлодарской области Казахстана.

На фабрике «Аккорд»

В 1961 году меня направили в Калугу на фабрику «Аккорд», был инженером по оборудованию, начальником РМЦ (ремонтно-механический цех – прим. авт.), заместителем главного конструктора, – перечисляет Валентин Леонидович.

Стоит отметить, что именно этот год становится знаковым для Валентина Волковича и в личной жизни – он женится на Людмиле Александровне, которую встретил во время учебы в Ленинграде.

— В 1965 году без отрыва от производства я окончил вечерний факультет Калужского филиала МВТУ им. Баумана по специальности технология машиностроения, получил квалификацию инженер-механик, – продолжает Валентин Леонидович. – Считаю, что учиться и совершенствоваться нужно всю сознательную жизнь.

За годы работы на предприятии и семейная жизнь заиграла новыми красками: у Валентина Леонидовича с супругой Людмилой Александровной рождаются две дочери.

— А в 1982 году меня назначают генеральным директором объединения «Аккорд», так я и оставался в этой должности вплоть до ухода на пенсию, – подытожил Валентин ВОЛКОВИЧ.

Решение уйти на пенсию досрочно я принял по личным причинам, того требовали обстоятельства (тяжелая болезнь супруги – прим. авт.).

Музыкальные сувениры

— Время шло, и я понимал, что просто сидеть дома – это не для меня, ведь я по-прежнему полон сил и желания создавать. Тогда и возникла мысль изготавливать сувениры «Музыкальный рояль», таким образом оставаться причастным к любимому производству.

За основу для создания своих миниатюр я взял копию сувенира, подаренного мне когда-то испанским другом. Все детали инструмента повторил на чертежах. Заготовки для меня выпиливают из твердолиственных пород древесины: ясень, бук, береза. Для этого применяют и небольшие станки, в частности, для ножек.

Потом я вручную вырезаю из строганного шпона бука гнутую часть рояля, которая соединяет крышку и дно. Сначала склеиваю 15 слоев шпона по 1,5 мм под прессом, потом шлифую. Далее уже приступаю к сборке всех деталей и склеиванию составных частей вручную, последний этап – шпаклевка и покраска. С цветовой палитрой определяемся всей семьей, решаем, что актуальнее. В финале все покрываю лаком.

А клавиатура для моих роялей создается с помощью металлографии (способ глубокой печати, рисунок награвировывается или выжигается лазерным лучом на плоской металлической пластине – прим. авт.), после чего остается ее приклеить.

Ну и самое главное – чтобы мои рояли звучали, я придумал помещать внутри колонку с картой памяти, на которую записаны более 100 классических фортепианных произведений. Когда открываешь рояль, включаешь колонку, музыка играет беспрерывно около двух часов.

Созданием миниатюрных сувениров я стал заниматься с 2010 года. В общей сложности изготовил свыше 150 таких мини-роялей.

Помимо этого, и после ухода на пенсию я не остался в стороне от дела своей жизни: принимал непосредственное участие в создании музыкальных инструментов на заказ, разработке индивидуального дизайна.

Я всю сознательную жизнь посвятил работе, и для меня она всегда была не просто заработком, но и большим удовольствием. Это дело любимое и вдохновляющее. А вдохновение меня никогда не покидало, работа и востребованность дела – смысл моей жизни.

Трудолюбие, порядочность и уважение ко всем, наверное, самые главные показатели настоящего человека! – убежден Валентин Волкович.

Послесловие

В свой 85-ый день рождения Валентин Леонидович излучает доброту и скромность, говорит о любви к труду и музыке, продолжая создавать удивительные музыкальные сувениры.

Желаем Валентину Волковичу железного здоровья, крепости духа и неиссякаемого творческого вдохновения.

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