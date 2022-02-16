Чтобы было не прохладно: калужанин переименовал свою улицу в честь Виктора Цоя

Улица Центральная, улица Прохладная… Эти названия на слуху, пожалуй, у жителя любого города России. Знакомы они и не одному поколению калужан. Но только люди увлеченные уходят от обыденности во всем, увлекая за собой и других.

Жители СНТ «Фруктовый сад» Евгений и Галина как раз из таких увлеченных людей (СНТ – садовое некоммерческое товарищество – прим. авт.)

Именно Евгений решил назвать улицу, на которой построил дом, в честь рок-музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Неравнодушные

— Вы – активисты?

— Я бы сказал, что нам не все равно на место, где мы живем, – говорит Евгений.

Мы вместе поднимаемся в горку, неспеша идем по главной улице СНТ. Евгений уточняет, она называется Центральная. Справа от нас ровным мягким одеялом снег укрывает широкое поле, за ним виднеется лес.

— Человек десять здесь регулярно проживают, – рассказывает Евгений ДАНИЛЕВИЧ. – По улицам, по домам видно, где живут, – там почищено. А еще семь-восемь лет назад тут волки бегали. Ни дорог, ничего не было. Я помню, первый раз приехал сюда участок смотреть, а тут такой вот сугроб один сплошной. Чтобы хоть дойти и увидеть участок, дорогу себе прокладывали.

А сейчас и электричество появилось, и дороги есть, люди заселяются. Здесь хорошо. Правый берег весь виден, Ока, озеро, черепахи живут, лисы бегают. Снегири есть и зяблики. В городе уже столько лет снегирей не видно.

И коллектив уже сложился. Один сосед: «Все, я баню затопил, приходите», другие рыбу коптят, третий: «У меня салют, пошли смотреть», – все собираются, идут, а кто-то напишет: «Не, я из окна посмотрю». Дружно живем.

Из Прохладной в Цоя

— Изначально наша улица называлась Прохладной. Но названия такие, в принципе, везде есть, – заключает Евгений. – А началось все, наверное, кода мы стали оформлять по газу документы, нам нужно было внести улицу, и я написал: улица Виктора Цоя. Так и пошло. Да и здесь не существует никакой точки на карте. Начали мы заказывать, к примеру, доставку бытовой техники и не можем указать, куда привозить, – нет на карте объекта. Приходилось выбирать ближайший к нам дом, который отмечен на ней.

Я писал соседям с предложением назвать улицу именем Виктора Цоя. Первая реакция, правда, была: «Ой, ну как так, Прохладная же». Я им говорю, что надо уже уходить от этих Центральных, Прохладных. А позже соседи согласились: «Да ради бога, хоть Магомаевым назови».

Название должно быть красивым и необычным. А так, мне говорили: «Давайте назовем СНТ «Губернский» – и нам газ протянут», – смеется Евгений. – Другой сосед в шутку предлагает назвать улицу своим именем. А ведь улица Виктора Цоя тоже сначала была шуткой для всех. Но я ее назвал, на карте показал, и все потом: «Да ладно!?».

А почему нет? В этому году будет 60 лет со дня рождения Виктора Цоя. Да и такой улицы у нас в городе нет. Нужна тебе та же доставка – точно не ошибутся.

Дальше – больше

— Мне еще главное Центральную назвать, а остальные улицы – как людям удобно, – делится планами Евгений. – Я бы назвал ее именем Талькова или в честь танкистов, оборонявших местные рубежи.

Но приоритет, конечно, у тех, кто живет на этой улице. Я-то свою улицу назвал.

— Вообще сказать, что ты живешь на улице Виктора Цоя, – даже звучит нестандартно, – дополняет Галина. – Да и этот человек заслужил, чтобы в честь него назвали улицу. Он такой вклад внес в рок-музыку, его все помнят. Его и сейчас много подростков слушают. Это говорит о том, что музыка Цоя вне времени.

Бюрократия по силам

— Тяжело было оформить все юридически?

— Я обратился в Яндекс, они затребовали ряд документов, – объясняет Евгений Данилевич. – Если бы не было у нас дома, прописки, то я бы адрес, конечно, не получил. Дом наш внесен в реестр, в единую кадастровую карту. А улицу зарегистрировали осенью 2021 года, в сентябре.

Что еще было удобно – на тот момент не было официального названия улицы на карте. Мне проще было. Вот и брал все в свои руки. У меня до сих пор дома лежит табличка «Прохладная», я ее просто снял. А улица В. Цоя в карте теперь есть, и это уже трудно будет изменить, в дальнейшем останется моя улица.

— А после вас остальные жители загорелись идеей назвать как-то иначе свои улицы?

— Многие теперь хотят переименовать. Ну не знаем, дойдет ли до дела. Там особо и бумаг не нужно. Просто те документы, которые у владельца дома на руках, вот их все взять и отослать, плюс ответить на ряд вопросов. Да и все, в общем. Просто этим заняться нужно.

Увлеченные меломаны

— Полагаю, ответ на вопрос о музыкальных пристрастиях очевиден?

— Конечно. Я начал слушать песни Виктора Цоя еще до армии, лет в 17, когда их начали в компаниях под гитару петь. Когда появилось КЭТ (калужское экспериментальное телевидение – прим. авт.), я всегда слушал, смотрел, когда включали «Кино». Тогда, помню, отец еще мне говорил: «Ооо, как в трубу кричит!», – смеется Евгений. – А потом ты в парк идешь – и там тоже слышишь Цоя.

Но вообще мы меломаны, слушаем не только группу «Кино», конечно. Любим разную музыку. Редко, когда в семье так совпадают музыкальные вкусы. У нас вот все совпало.

Евгений Данилевич.

Мы были на «Камчатке» (клуб-музей «Котельная Камчатка» в Санкт-Петербурге – прим. авт.), специально поехали в Питер, чтобы посетить все памятные места, не только Виктора Цоя, но и Майка Науменко (советский рок-музыкант – прим. авт.), интересно же. Вот мы все осмотрели, а вечером на концерт сходили. Здорово было.

— На «Камчатке» практически каждый день проходят концерты, – продолжает Галина. – Мы вот попали, когда группа «Фильм» играла.

— Когда ты приходишь туда и уже знаешь, где и что происходило, то замечешь, что чего-то, например, уже нет, – говорит Евгений. – Было две печки – одной уже нет. При жизни ты В. Цоя не видел, только читал о нем, а тут видишь все, связанное с его жизнью, воочию.

На могиле Виктора Цоя мы с Галиной были дважды. Он ушел так, что про него никто сказать ничего плохого не может. Он был человек добрый, скромный.

На выставку ходили в Санкт-Петербурге, где работы, картины его были выставлены, фотографии.

— А самое интересное, что мы только недавно узнали, что останавливались в гостинице, в двух шагах от которой была квартира Майка Науменко, – увлеченно рассказывает Галина.

— Мы планируем в этом году в Питер ехать на концерт, он будет прямо в день рождения Цоя. Билеты уже взяли, – сообщает Евгений.

Раздается телефонный звонок, в качестве мелодии играет песня Виктора Цоя «Мои друзья всегда идут по жизни маршем». Неспеша завершаем нашу беседу.

Увлеченность миром вокруг, энергичность, активная жизненная позиция, одни интересы и стремления на двоих – это то, чем искрятся Евгений и Галина.

Даже фотографии, которые мне предоставил Евгений, раскрывают его отчасти романтический взгляд на мир.

«Галина в моей жизни как муза», – завершает он нашу встречу короткой и емкой оценкой своей второй половинки.

Послесловие

Уже после нашей встречи Евгений поделился с нами доброй новостью. На совете СНТ жители все-таки договорились назвать одну из улиц в честь Владимира Высоцкого, а Центральную переименовать в честь танкистов, оборонявших Калужские высоты.

Решение жителей СНТ «Фруктовый сад» может стать началом хорошей традиции, а названия улиц Калуги и окрестностей тогда заиграют совсем новыми красками.

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