В Калуге людей обманывают на ремонте стиральных машин

В нашу редакцию обратился мастер по ремонту стиральных машин с восьмилетним стажем Алексей К. с жалобой на жуликов, которые с помощью ряда сайтов в Сети попросту обманывают калужан и откровенно вредят честному бизнесу.

Свою фамилию он просит не называть – стесняется и не хочет славы, а историю рассказал, потому что наболело.

- И людей жалко, и честным мастерам от этих жуликов сплошное вредительство, - говорит Алексей. - Плохо это для бизнеса.

С помощью калужанина, мы разобрались в схемах облапошивания клиентов на рынке ремонта бытового оборудования.

Суть обмана

По словам Алексея, алгоритм заключается в следующем. Когда у человека сломалась стиральная машина, он в интернете начинает искать мастера. По контактам на сайте по ремонту техники звонит диспетчеру. Описывает свою проблему.

Диспетчер после принятия заявки начинает звонить профессионалам с предложением взять заказ и откатить им за него процент. Естественно, что ни один опытный мастер не согласится на такие условия от посредников с какого-то сайта. У них и так работы хватает.

- Мошенники уже отчаялись нанять квалифицированных рабочих, - продолжил Алексей. - Поэтому они передают заказы дилетантам и самоучкам. Эти горе-мастера приходят и наворотят черт знает что. В итоге через очень непродолжительное время стиральная машина опять ломается. Человек деньги теряет, причем немалые, и проблема остается нерешенной.

- Причем, что самое страшное - это принцип работы таких «мастеров», который основан на методе научного тыка, - говорит Алексей. - К примеру, профессионал никогда не поедет к клиенту, у которого засорился фильтр. Он просто грамотно проконсультирует человека по телефону или в мессенджере, каким образом его почистить и все. Причем, сделает это бесплатно. А эти самоучки в интернете посмотрят, как разбирать, и вперед! Клиенты потом жалуются, что пришел неумеха и все разобрал. Детали вместе с предоплатой взял с собой и ушел, так и не вернувшись. Ни документов, ни телефона, конечно, не оставив. Люди потом вынуждены покупать новую стиральную машину.

- На какое-то время это дело утихло, - говорит Алексей. - Но под конец прошло года ко мне снова стали обращаться разные молодые люди с просьбой принять в ремонт электронные модули от стиральных машин, которые они разбирали дома у клиентов. Сами-то ничерта не умеют. И что самое удивительное - это объемы заявок. Их количество огромно, больше чем у профессиональных мастеров в несколько раз. То есть схема явно заработала снова и массово!

Жертва жулика

Помимо Алексея нам также удалось переговорить с одной пострадавшей от горе-мастеров калужанкой Еленой Н.

- После того, как у меня сломалась стиральная машина, стала искать помощь в интернете, - рассказала нам Елена. - Перешла на сайт, который находился самый первый в поиске. Мне ответил диспетчер и сказал, что передаст информацию о моей проблеме мастеру. Но мне перезвонили только на следующий день. Мы с мастером Никитой обговорили проблему. Он забрал испорченные детали и ушел. В итоге договорились на сумму в 4500 рублей за все. Предоплату в размере 2000 я заплатила сразу.

Через несколько дней он пришел, чтобы починить стиральную машину, - продолжила Елена. - Несмотря на договоренности, сумма поменялась. На протяжении трех часов мастер с машинкой возился и в итоге запросил 8000 рублей. Я попросила его показать старые детали. Но в ответ он сказал, что куда-то съездит и вернется обратно.

Я сразу платить, конечно, ничего не стала. Позвонила участковому и рассказала обо всей этой ситуации. К сожалению, на тот момент времени он был на вызове. Когда мастер вернулся, он сказал, что старые детали починить не смог и ему пришлось покупать новые за свой счет. Так как долго сидеть с ним не могла, пришлось все-таки заплатить еще 3000 рублей и потом он ушел. Телефон, который Никита оставил для связи, оказался заблокированным. На следующий день я пришла к участковому. И он сказал, что кроме моей жалобы у него еще две аналогичных.

Мастер в стиральной машине детали, конечно, заменил на новые, но долго она не прослужила, в итоге все проблемы вернулись на круги своя, - подытожила свой рассказ Елена. - Никита показывал мне какой-то договор непонятный. На нем не было ни печатей, ни реквизитов. Как мне рассказал уже другой мастер, этот Никита, оказывается, уже приходил к нему с просьбой о починке тех самых деталей, но он отказался.

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что из-за высокого спроса на рынке, между заказчиками и мастерами появилась некая прослойка посредников в Сети, которые сами мало что умеют, но деньги из калужан высасывают.

Как нам сообщили в пресс-службе УВМД по Калужской области случаев по поводу испорченной техники из-за лже-мастеров за прошедший год насчитывается семь. Но точное количества пострадавших скорее всего гораздо больше. Просто не все обманутые доходят до написания заявления в полицию.

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