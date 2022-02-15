Сами себя наказали: продолжаем разбираться в перипетиях большой политики в маленькой деревушке под Калугой

Как мы уже писали, в конце января к нам обратились жители сельского поселения «Ястребовка» под Калугой, которые возмущались отставкой главы Сергея Каменецкого. Он и его сторонники увидели в таком решении депутатов нарушение закона о самоуправлении и посчитали его нелегитимным.

И чем глубже мы погружались в эту тему, тем очевиднее становилось, что причины сегодняшних событий далеко не в законности и легитимности тех или иных решений.

Комментарии на сайте к прошлой публикации наглядно показали, что среди наших читателей есть люди, у которых весьма туго с иронией. Потому сразу уточняем, что в заголовке ее – завались. Да и в тексте ниже тоже будет предостаточно.

Фабула

Напомним, Сельское поселение «Ястребовка», в состав которого входит 15 сел и деревень Ферзиковского района, расположено на границе с Калугой.

На заседании 23 декабря прошлого года депутаты отстранили от должности главы поселения Сергея Каменецкого. Тот с решением не согласился, посчитав его незаконным, и вовсю добивается восстановления себя в должности.

Аргументирует свою позицию тем, что его отстранили по причине непредоставления декларации о доходах, которую он на самом деле предоставил. Плюс к этому, за решение отстранить его должны были отдать голоса 5 депутатов, в то время как на заседании думы присутствовали только 4. То есть кворума не было.

За Каменецкого выступила часть жителей Ястребовки – нам даже предоставили коллективные письма в поддержку отстраненного главы с несколькими десятками подписей.

Выслушав Каменецкого и рассмотрев предоставленные им документы, мы попытались выяснить позицию противоположной стороны конфликта. Но депутаты, к которым мы обратились за комментариями, напрочь отказались идти на контакт.

Однако, путем долгих убеждений, нам удалось побороть страхи народных избранников перед «продажной желтой прессой», которую хлебом не корми только дай поинсинуировать. В итоге двое из депутатов согласились озвучить свою позицию публично.

Скандала нет

Для начала стоит напомнить, что 7 февраля в Ястребовке состоялось заседание сельской думы, на котором были избраны новый глава и его заместитель. Они и дали свои комментарии.

- Никакого кризиса нет, - говорит нам депутат, заместитель главы сельского поселения Константин ГЛАЗКО о событиях конца прошлого года. - Большинство депутатов высказали свою позицию. Конфликт нагнетается человеком, который перестал быть главой поселения. Все было законно, на заседании присутствовали 4 депутата. Один депутат голосовал дистанционно, что не запрещено, и подписал все документы.

- Вы разжаловали Каменецкого в простые депутаты по причине того, что он не подал декларацию о доходах, – интересуемся мы. – А он утверждает, что декларацию подал, и она еще в августе на сайте была опубликована, мы сами ее видели…

- Мы написали обращение в правоохранительные органы по этому вопросу, пусть они разбираются, - отвечает Глазко. - Доступ к публикации информации на сайте был только у Каменецкого.

Версию о не поданной в срок декларации подтверждает и Елена ЧИЧЕРОВА. Она на заседании думы 7 февраля была выбрана ее председателем и дала максимально развернутый ответ по конфликтной ситуации.

Из него следует, что предыдущий председатель все никак не собирал и не собирал заседания думы, а важнейшее – об утверждении бюджета – и вовсе предложил провести дистанционно.

Но депутаты были против дистанта, потому взяли и собрались без него, чтобы обсудить да принять бюджет. А уже по ходу дела решили заодно избавить Каменецкого от хлопот, возложенных на него должностью главы поселения, так как он нарушил сроки предоставления декларации.

Публиковать подробные разъяснения Елены Михайловны, почему все это было абсолютно законно, мы не будем. В ее ответе присутствует такое количество казенных речевых оборотов и отсылок на законы, что простому человеку без стопки кодексов и ста грамм в них не разобраться. А мы за трезвость и простой да понятный всем русский язык. Опубликуем только один отрывок.

- По поводу прекращения полномочий Главы комментировать не могу, поскольку такое решение принято коллегиально, - пишет Чичерова. - В данном случае депутаты воспользовались предусмотренным Федеральным законом правом на досрочное отстранение Главы от занимаемой должности… При этом информация, поступившая в Сельскую Думу в соответствии с Законом Калужской области от 20.09.2017 №236-ОЗ, содержит сведения о неисполнении Каменецким требований законодательства, установленных законом «О противодействии коррупции».

Также нам в редакцию передали письмо в администрацию губернатора, подписанное десятками местных жителей еще в марте 2021 года, в котором те возмущались деятельностью руководства сельского поселения, в том числе его главой, упоминали, что некие неназванные депутаты после выборов не подали декларацию в срок и требовали немедленной отставки сельских властей. Мол, они не выполняют своих обязанностей, а только лишь возмущаются в соцсетях своими слишком маленькими полномочиями.

В общем, ситуация на бумаге выглядит так, что без поллитры и юридического образования не разобраться. А мы, как уже было сказано, за трезвость и юрфаков не кончали.

Потому пошли за правдой туда, где она испокон веков водится – в народ.

Истоки

Распутывая клубок ястребовских противоречий, мы пообщались со многими местными жителями. А с великолепной пенсионеркой Татьяной Валентиновной из деревни Новоселки, наш корреспондент даже совершил двухчасовой маршбросок на лыжах до свалки мусора, которую, по словам женщины, устроил в лесу местный житель, занимающийся вывозом бытовых отходов.

- Деньги экономит, - негодовала Татьяна Валентиновна, выдавая ошарашенному журналисту www.kp40.ru лыжи и палки. – Платить полигонам не хочет, вот и возит мусор в лес уж который год. Как вернемся, я вам летние фотографии покажу как он там все загадил, но вы и так увидите эти горы.

Однако это уже совсем другая история, которую мы обязательно расскажем, но потом. А сейчас – об истоках той ситуации, которая сложилась сегодня в Ястребовке.

Сведя итоги наших бесед с ястребовчанами к единому знаменателю стало понятно, что долгое время местное самоуправление здесь занималось устройством своей личной жизни, не уделяя должного внимания обществу, которому, по сути своей, призвано было служить.

Общество же, наблюдая этот беспредел, потихоньку копило то, что в политике называют «протестный потенциал». Что и привело в итоге к полной смене власти в сельском поселении, когда в местную думу в подавляющем большинстве прошли самовыдвиженцы.

Но жить людям почему-то лучше от этого не стало. Сначала начались перебои с чисткой дорог от снега, потом деревенских жителей напугали скорым отключением света. Как оказалось, новая власть что-то там напортачила с договорами с энергетиками.

Странный путь

Когда мы только начинали разбираться с этой историей, нас крайне заинтересовала одна инициатива. Руководство Ястребовки в прошлом году решило отделиться от централизованной бухгалтерии и создать свою. Мол, тогда мы будем видеть, куда идут деньги и сами будем распоряжаться ими.

Идея вроде бы здравая – сами зарабатываем, сами и решаем, как тратить. Но смысл она имеет только, если поселение зарабатывает больше своих расходов. В обратном случае он полностью теряется. Подумайте сами, ведь отдельная бухгалтерия - это как минимум одна штатная единица, которой надо платить зарплату за счет собственных доходов, которых нет.

Согласно отчетности за прошлый год, СП «Ястребовка» заработало 2 787 600 рублей, а расходы составили 7 426 089. Разницу покрыли безвозмездные поступления из бюджетов района и области в сумме 4 638 489 рублей. Последняя цифра – это то, что муниципалитет должен заработать дополнительно, чтобы схема с отдельной бухгалтерией приобрела смысл.

Ну и зачем надо было затеивать это дело? Ради чего?

Мало того, найти в Калужской области муниципалитет, который имеет свою собственную бухгалтерию, нам не удалось. По крайней мере, в Ферзиковском районе таких точно нет. Даже соседнее с Ястребовкой СП «Село Грабцево», которое является практически полностью бездотационным, работает через централизованную бухгалтерию.

Согласно данным за прошлый год, СП «Село Грабцево» заработало 13 849 000 рублей, а получило на выравнивание расходов всего 671 599. То есть этому муниципалитету до полной бездотационности не хватило всего каких-то 5%.

- Собственные доходы у нас ежегодно растут, но собственную бухгалтерию мы заводить не собираемся, - отвечает на наш вопрос глава СП «Село Грабцево» Татьяна ЕЛИСЕЕВА. – По договору с администрацией Ферзиковского района этими вопросами занимается централизованная бухгалтерия. Это гораздо удобнее по ряду причин. Во-первых, мы таким образом избегаем кадровых проблем. Нам не надо искать в штат людей и думать о том, где взять новых, если те уволятся или кто-то уйдет в декрет. Это не наша головная боль. Помимо этого, централизованная бухгалтерия позволяет снизить риски нецелевого использования средств, ведь с такой организацией процесса осуществляется двойная система мониторинга: со стороны администрации поселения и со стороны самой бухгалтерии. Ну и, в конце концов, работа по договору с централизованной бухгалтерией обходится дешевле, чем если бы мы содержали свой штат бухгалтеров и экономистов. Есть много других причин в пользу такого ведения бухгалтерского учета, но эти основные.

Выводы

Наверное, все упомянутые участники этой истории искренне хотят сделать жизнь в своем поселении лучше. Но будучи «за все хорошее, против всей фигни» разошлись во мнениях, каким путем идти к этому «всему хорошему». И свернули в итоге куда-то не туда, закопавшись в том, в чем копаться нет никакого практического смысла.

Как следствие, в какой-то момент вопрос улучшения жизни людей из плоскости бытовой переместился в плоскость политическую. Именно это мы и назвали большой политикой в маленькой деревушке.

Но за этой большой политикой где-то на обочине остались интересы простых людей. Которые вместо того, чтобы зимой ездить по очищенным дорогам, матерятся, маршируя по сугробам и гадают, отключат свет, или власти-таки успеют договориться с властелинами рубильников.

В этой ситуации нет никакого смысла копаться в бумажках, предоставленных нам разными сторонами, и разбираться в причинах того, кто там что нарушил, а кто нет. Просто потому, что это людям неважно.

Людям важно, чтобы те, кого они привели к власти, делом доказали, что сделанный народом выбор - не смена шила на мыло.

У прошлой администрации этого явно не получилось. Посмотрим, что выгорит у новой.

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