Болельщики Калуги ожидают от Олимпиады в Пекине революцию, интригу и медалей

Олимпийские игры – главные соревнования в жизни любого спортсмена. Но и для болельщиков турнир вызывает большой интерес. За трансляциями следят миллионы человек. В том числе и в Калужской области.

Олимпиада в Пекине сейчас в самом разгаре. Поэтому мы решили узнать у калужан, как они следят за Играми в Китае.

На улицах Калуги задавали вопросы: «Какой вид спорта больше всего нравится и чего ожидаете от наших спортсменов?»

Пенсионер Александр

- Больше всего хоккей люблю. От турнира в Пекине ожидаю революции, которая перевернёт всё с ног на голову. Надеюсь, что появится большое количество медалей у наших спортсменов. Они должны показать себя во всей красе.

Конечно, существуют конфликты между сборными разных стран. Несмотря на то, что отдельные спортсмены продолжают дружить и тепло общаться, у представителей разных стран взаимные претензии копятся давно. Но это не должно стать преградой.

Пенсионерка Любовь

- Мне нравится хоккей. Наша женская сборная показывает результаты ничем не хуже, чем мужская. Спортсменки играют активно, все равные по мастерству, постоянно в атаке, создают удачные моменты.

Я считаю, что наши - хорошие ребята. Пусть идут далеко и не оглядываются назад. Верю в то, что на этой Олимпиаде наши возьмут лучшие места.

Банковский работник Сергей

- Еще с советских времен больше всего люблю хоккей. Спортсмены создают потрясающую интригу на этих играх. И это пиршество сейчас в самом разгаре. Захватывающие состязания согревают душу.

Не пропускаю ни одной игры. Желаю, чтобы наша сборная набрала хороший ход и добыла побольше медалей в коллекцию.

Студент первого курса Илья КОЖИН

- Больше всего нравится биатлон. Очень порадовало, когда наш спортсмен обогнал норвежца. Фигурное катание тоже люблю смотреть, девушки хорошо выступают.

Честно говоря, очень странное распределение трансляций соревнований по дням. Хоть одновременно два телевизора включай.

От нашей сборной ожидаю больших достижений и главное, чтобы никто не заболел.

Продавец Юля АЛЕКСАШИНА

- Мне нравится все виды спорта. Лыжная эстафета, гонки преследования в биатлоне и хоккей тоже. Не забываю я также и про конькобежный спорт и лыжи.

Мне очень импонируют тренеры, которые переживают за своих учеников. Самое главное видеть результат своей работы. Желаю, чтобы они не разочаровались.

Калужанин Роман

- Смотрю фигурное катание на каждой олимпиаде. За наших спортсменов рад. Все они прошли долгий путь к своим победам и медалям. Море их прекрасных программ пересматриваю с большим удовольствием.

Конечно, болею и переживаю за наших фигуристов. Тут дело даже не в цвете медалей, а в их количестве. Общий зачет должен быть превосходным. Это ответ другим странам. Желаю удачи и счастья нашим спортсменам в их дальнейших жизненных планах.

Студент первого курса Максим ИСАЕВ

- Фигурное катание больше всего нравится. Годы тренировок дают о себе знать. Столько потрепали нервов за все это время. Надеюсь, что наши спортсмены в Пекине не сломаются и смогут показать свой максимум.

Надеюсь, чтобы хотя бы в тройку лидеров мы вошли. Ну и, конечно же, чтобы все вернулись здоровыми.

Охранник Николай КАТЕРНОЗАВ

- Хоккей смотрю обязательно. Еще в детстве во дворе зимой играл. Всем сердцем болею за наших спортсменов. От всей души радуюсь очередной медали. Наши хоккеисты просто выходят и доказывают, что они самые лучшие в мире. Еще переживаю за фигуристов и биатлонистов.

В самую первую очередь желаю, чтобы никто из спортсменов не заразился коронавирусом. Еще ожидаю большого количества медалей.

Сборщик компьютеров Виктор ЧЕНСОВ

- Люблю смотреть хоккей. В юные годы очень активно играл. Такое противостояние на льду создаёт интригу. Всегда встречаются географические соседи и вечные соперники. Здесь можно ждать чего угодно.

Желаю, чтобы наши спортсмены не опускали планку и добивались еще больших успехов.

Уважаемые читатели, а смотрите ли вы олимпиаду в Пекине и чего ожидаете от наших спортсменов? Пишите в комментариях!

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