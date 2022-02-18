Почему судьба сына губернаторши из Калуги сложилась драматично

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем истоирческие очерки о наших известных земляках и их судьбе.

В последних двух статьях мы рассказывали о судьбе семьи губернатора Смирнова и его жены фрейлины Россет. В этот раз расскажем, как сложилась жизнь их единственого сына Михаила СМИРНОВА.

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Михаил СМИРНОВ родился 30 мая 1847 года в Калуге, в семье губернатора Николая Михайловича СМИРНОВА и его жены фрейлины Александры Осиповны РОССЕТ.

Это была известная семья. Александра Осиповна оставила интересные мемуары, писала и о нашем городе. Она дружила с Пушкиным, Жуковским, Аксаковым, Языковым. Ей посвящено порядка двадцати стихотворений. По ее приглашению в Калугу приезжал Гоголь.

Жизнь четырёх детей Смирновых сложилась по-разному. Старшая, Ольга Николаевна замуж не вышла, занималась литературой, жила, в основном, во Франции. Дочь Софья была замужем за князем Александром Трубецким, Дочь Надежда вышла замуж за англичанина по фамилии Соррен.

Единственный сын Смирновых - Михаил стал известным учёным и сохранил уникальные вещи семьи. Сейчас в Тифлисе есть музей Смирновых, где можно увидеть уникальные экспонаты - ратиреты этой аристократической семьи.

Его называли «Кавказский»

Михаил Николаевич Смирнов закончил новороссийский университет, был ботаником. Работал в Тифлисе в особом отделе у губернатора Воронцова. Много раз ездил с экспедициями на Кавказ, исследовал фауну и флору.

Писал научные статьи по зоологии, ботаники, археологии и лингвистики. Участвовал в создании библиотеки ботанического сада. В Национальном музее Тбилиси сохранились его гербарии.

В научных кругах Михаил Николаевич Смирнов был известен, как Смирнов-Кавказский. Михаил состоял во многих научных обществах. Скончался он в Одессе в возрасте, по разным сведениям, 42 или 45 лет, после длительной болезни.

Перевез вещи матери

Женат Михаил Смирнов был на Елизавете Михайловне ТАМАМШЕВОЙ, дочери богатого тифлисского купца. Её дед во время войн с Турцией и Персией нажил значительный капитал, получил личное дворянство и был почётным горожанином.

В качестве приданого родители невесты подарили молодым красивый двухэтажный особняк, построенный в Тифлисе в 1859 году дедом Елизаветы Михайловны, Егором Ивановичем ТАМАМШЕВЫМ.

В этот дом Михаил Смирнов перевёз из Петербурга некоторые предметы из квартиры своей матери, а после её кончины — почти все её личные вещи: огромную библиотеку, рукописи, старинную мебель, драгоценности, фарфор, иконы, картины и семейные реликвии.

Были среди вещей и венчальные свечи Александры Осиповны Россет и ее мужа Николая Смирнова. Но эти свечи, говорят, в советские времена прихватила с собой в церковь на какой-то праздник домработница, и сожгла их там.

В Дом к Михаилу Смирнову приходили известные люди того времени: пианист Антон РУБИНШТЕЙН, композитор Пётр ЧАЙКОВСКИЙ, публицист Нико НИКОЛАДЗЕ и химик, первый ректор Тбилисского университета Петр МЕЛИКИШВИЛИ. Здесь отмечалось 100-летие со дня рождения Пушкина.

Драматичные отношения

Через несколько месяцев после свадьбы у Михаила Смирнова и его жены Елизаветы родился сын Георгий. Однако семейная жизнь не заладилась.

Некоторые исследователи даже называют эти отношения драматичными. Как пишет на своей страничке в Интернете «Музей Смирновых» со ссылкой на статью в журнале «Чвени мцерлоба»: «Михаил вернулся к науке. Элизабет не интересовалась деятельностью мужа.

Она ненавидела Михаила, вынужденное сосуществование с ним и абсолютную фальсификацию их отношений. Для Михаила Николаевича стали шоком открытые отношения жены и Великого князя Николай Николаевича Романова, с которым она познакомилась в Петербурге. Он упаковал вещи и сообщил семье об отъезде в Среднюю Азию, после чего Смирнова в Тифлисе никто не видел.

Елизавета вернулась в Санкт-Петербург и поселилась на Васильевском острове. После революции, Великий князь Романов мигрировал с семьей за границу.

А Лиза осталась на Васильевском острове, где ее просто выбросили на улицу. Бездомная, потерявшая рассудок, она блуждала по улицам Петербурга, где ее узнали Тбилисские армяне, подобрали и поместили в приют для душевно больных. Там она и скончалась в 1919 году.»

О семейной жизни Смирнова один из современников высказался так: «Смирнов женился на какой-то армянской девице из денежного мира. Большого счастья ему эта свадьба не принесла.

Он почувствовал себя в непривычной атмосфере и умственно задыхался. Вероятно, тяжкая семейная обстановка и довела его впоследствии до того, что он, уехал из страны и жил в Средней Азии».

Встреча в Петербурге

Георгий, сын Николая Смирнова и Елизаветы Тамамшевой, закончив университет, уехал в Германию, где осваивал новое направление в геологии – петрографию.

Потом вернулся в Тифлис, начал работать, открыл многие месторождения полезных ископаемых, основал тальковую промышленность и готовил специалистов-петрографов.

С 1918 года читал лекции на женских курсах, а затем в сельскохозяйственном и политехническом институтах. Был одним из первых преподавателей Тифлисского университета.

«Музей Смирновых» приводит информацию, что когда Елизавета вернулась в Петербург и жила на Васильевской острове, Георгий, который учился в то время в этом городе пришёл к ней.

«Именно здесь случилась первая и последняя встреча лицом к лицу Великого князя Николая Николаевича Романова и Георгия Смирнова. Николай Романов протянул руку Джорджу и спросил: «Надеюсь, ты знаешь, чей ты сын?», Георгий покраснел и ответил: «Я уверен, что я сын своего отца».

Сохранил дом

Георгий Смирнов был женат на Евгении Владимировне фон ШЛЕЙЕР. 4 мая 1918 года у них родился сын Михаил. В советские времена знаменитый особняк Смирновых уплотнили, семья была вынуждена покинуть его.

Каким-то чудом им удалось спасти большую часть обстановки. Смирновы поселились на той же улице, чтобы быть поближе к своему дому и в надежде, что его всё же когда-нибудь удастся всё вернуть. Георгий Михайлович прожил 88 лет. Он скончался в Тбилиси.

Дом Смирновы смогли вернуть через 30 лет и воссоздать в нём обстановку литературного салона. Дело по воссозданию музея продолжил сын Георгия - Михаил. Он стал филологом. И в смирновском особняке создал Дом литературных взаимосвязей, известный, как Пушкинский мемориал.

Современник Михаила Георгиевича Смирнова Владислав ПЕТРОВ описывал его так: «Михаил Георгиевич в детстве перенес костный туберкулез, его ноги напоминали птичьи лапки, и скульптурной красоты голова едва возвышалась над костылями. Инвалидность, однако, не мешала ему вертеть как угодно властями грузинскими и московскими.

Был Михаил Георгиевич умен, хитер и не стеснялся в средствах: стоило вовремя не прийти вызванному сантехнику, как он тут же сочинял телеграмму Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу с жалобой, что в Грузии хотят уничтожить «очаг русской культуры», как он называл двухэтажный особняк, доставшийся ему по наследству».

20 января 1985 года после тяжелой болезни, Михаил Георгиевич Смирнов скончался, перед смертью он завещал Грузии свой дом и собранные там реликвии.

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