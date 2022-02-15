Семью Яны Тишенковой из Калуги преследует кино: она с детьми снималась в «Жуках» и «Неличной жизни», а мама и тетя в советском «Сто дней после детства»

В Калуге завершились съемки комедийного сериала с рабочим названием «Неличная жизнь», который снимает компания Comedy Club Production. Киношники пробыли в нашем гордое около месяца.

Сначала обосновались в маленьком уютном дворике напротив палат Коробовых, потом разместились на ул. Марата, на Луначарского.

А самую эффектную сцену сняли 6 февраля: сбросили с Гагаринского моста в реку старый автомобиль, замаскированный под «Майбах». Засветились в этом сериале и калужане. Кстати, с участниками массовки всегда заключается официальный договор, им платят по 1-2 тыс. в день. Но люди, конечно, идут не из-за денег, им просто интересно.

Почти 50 лет назад

«Неличная жизнь» - не первый сериал, в котором поучаствовала калужанка Яна Тишенкова. Причем, кино периодически возникает в жизни всей семьи Яны.

- Моя мама Ольга Тишенкова и тётя Светлана Долматова снимались в фильме Сергея Соловьева «Сто дней после детства», где играют Сергей Шакуров, Борис Токарев, Татьяна Друбич, - рассказывает Яна. - Это было примерно в 1974 году.

Съемки проходили в Тарусе. Маме тогда было 14 лет. В её школу пришли из съемочной группы и отобрали их. Потом забрали из Калуги, привезли в Тарусу на базу отдыха. Там же действие в летнем лагере происходит!

Слева - тётя Яны, Светлана Долматова в фильме «Сто дней после детства».

- И была сцена – дискотека вечером. Объявили: «Французский медленный танец «Изабель». И они танцевали. Фото, конечно, у мамы не осталось, и в фильме её почти не видно.

А вот у тёти был крупный план. Она танцует с одним из главных героев Сашей Лебедевым (актер Андрей Звягин), а потом рукой ему машет. В то время попасть в кино было не так легко, им повезло.

С детского сада

- Когда моей дочке Соне была четыре года, она снималась в фильме «Семь жён одного холостяка» режиссера Александра Карпиловского. Главную роль там играет Дмитрий Шевченко.

Был май 2008 года. Съемки проходили на ул. Горького, возле детского сада «Золушка». По сценарию: дети окружают дальнобойщика Гену, приехавшего к одной из своих жён - воспитательнице Арине. Моя Соня там в розовой кофточке.

Снимали два дня. А в сентябре решили переснять. На улице уже холодно, а одежда - та же. Мы переживали за детей. Эпизод, где главный герой угощает малышей мороженым, снимали весь день.

И дети объелись пломбира. Родители говорят: «Пусть они откусят мороженое и забирайте сразу у них». А забрать не так просто, они - не отдают! Эта сцена вошла в фильм.

Но бывает, что съемки – с раннего утра до позднего вечера, а в итоге в фильме только мелькнёшь в кадре. Так было у меня на съемках сериала «Жуки».

На дне рождения участкового

- В «Жуках» мы тоже снимались с Соней. Знакомая позвала меня в массовку. Мне было интересно, я согласилась.

Снимали фильм в деревне Перемышльского района. Я попала в последнюю серию «День рождения участкового».

Яна Тишенкова (справа) на съёмках сериала «Жуки» с подругой Яной Алексашкиной.

Массовка была очень большая, собрали человек 80. В 6 утра на двух автобусах нас забрали из Калуги. И до 22 часов мы там пробыли. Очень утомительно, устали. В этой деревне ни магазина, ничего нет. Весь день на съемочной площадке, на природе.

Снимали большую сцену: сначала одни кадр по несколько дублей, потом другой кадр - тоже несколько дублей. Лето, жара! Там сделали навесы, но они не спасали. Мы должны были изображать местных жителей, танцевать на дне рождения. Нам нарисовали загар и грязь на ногах. Одежду дали.

Основные съемки были за накрытыми столами. Актерам всё время новую еду приносили. Они весь день ели. Я за столом не сидела, но голодными мы не были. Нам предоставляли воду, еду. И мы весь день на жаре танцевали, танцевали. А потом в фильме меня всего одну секундочку показали.

Делать фото, видео на съемочной площадке запрещали. Да и неудобно было, я понимала, что отвлекать актеров не стоит, поэтому не лезла к ним. Потом в перерыве к Владимиру Епифанцеву люди стали подходить, ну и мы с Соней подбежали, сфотографировались (на заглавном фото Яна с дочкой и актером, - прим.ред.).

Накладывала гипс

- В «Неличную жизнь» меня тоже зазвала знакомая. В этом сериале тот же режиссер, что и «Жуки» снимал - Максим Пешков. Он ещё и «Интерны» снимал. Очень приятный мужчина, с юмором. К актерам хорошо относится, подбадривает, шутит.

Меня встретили там очень доброжелательно. Выдали костюм, загримировали. Съёмки проходили в Красном кресте, я была медсестрой, которая гипсовала ногу одному из главных героев.

За два часа всё отсняли. Я ничего не говорила, только гипс накладывала, аккуратно всё сделала, слушала команды режиссера. Эти съемки идеально прошли и быстро.

В «Неличной жизни» снимаются Алексей Серебряков, Любовь Толкалина, Елена Лядова, но я их не видела. В этот день в Красном кресте был Максим Лагашкин.

Я немного пообщалась с одним из актеров - Аскаром Нигамедзяновым, он сказал, что будет 8 серий. Вообще, информация о фильме держится в строгом секрете, её нельзя разглашать.

Дочка Яны Соня во время съемок в автосалоне.

- В «Неличной жизни» снималась и моя Соня: продавала в автосалоне машину. К 8 утра я её в автосалон отвезла, а в 14 часов забрала. Но Соне не нравится в кино сниматься, утомительно, она говорит, что полдня потеряно.

Актерская жизнь, действительно, тяжёлая. Для одного кадра по 20 дублей делается. Все одно и тоже, приходится повторять и повторять. Но мне интересно посмотреть изнутри киношную жизнь, поучаствовать в съемочном процессе. Это - новые люди, новые впечатления.

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