Анастасия Гайгерова из Калуги рассказала, как шапка из шерсти спасает от головной боли

До 24 февраля в Доме мастеров можно увидеть авторскую выставку Анастасии ГАЙГЕРОВОЙ «Шерсти клок».

Здесь - яркие варежки, сумочки, береты, теплые снуды, абажуры, но больше всего - игрушек.

Они небольшие, и каждая кукла – в эксклюзивном наряде, с причёской. Иногда в руках держит сумочку или рядом с ней – домашний питомец: кошечка или собачка.

- Я люблю игрушки, поэтому в основном их и делаю, - рассказывает Анастасия. – Возможно, потому что детство было не очень. Трудное.

Из игрушек у меня была только одна простенькая Барби. Помню, мама мне за 6 рублей её купила. Нас было пятеро детей, ну и в семье всё трагически сложилось. Так что игрушки мне нравятся.

Астастасия любит дарить вещи, которые делает. Прямо на выставке, увидев, что одной из женщин понравился ободок-корона, тут же подарила ей его.

- Многим мои игрушки кажутся страшненькими. Почему-то так ложится моя рука. Да, лица странные. Но я просто искала свой стиль. И я их всех люблю. Куклы есть светлые, темные, с разноцветными волосами, в разных костюмах, потому что я не разграничиваю людей. Мне кажется интересным, что все мы – разные.

«Люблю яркие вещи»

- Валянием я занялась в 2014 году. Посмотрела пять роликов, и стала эту технику самостоятельно осваивать, - объясняет мастерица. - Люблю мокрое валяние, когда получается полотно.

Куклам Анастасия делает дизайнерские наряды.

И прически тоже у всех разные.

У Анастасии сохранились первые вещи, которые она сделала из шерсти.

- Сначала делала одежду для себя. Посмотришь первые вещи - они толстые, сейчас я валяю гораздо тоньше. И есть уже свои наработки. Сумки делаю, ободки-короны. Всё это сама ношу. У меня и шапка валенная.

Люблю создавать эпатажные наряды, яркие. Но они к моему гаминовскому стилю не подходят, мне идут подростковые вещи.

Поэтому я дарю их. Одной знакомой женщине, которая шьёт себе вещи, подарила вяленую сумку и шарф с красными розами. Она всё это носит. На ней смотрится благородно, и очень её украшает. А мне совсем не идёт.

Все эти вещи Анастасия носит сама.

Шерсть лечит

- Мне нравится, что шерсть много где применяется. Маленькие игрушки можно использовать как брошки, брелочки. Резинки для волос украсить цветком из шерсти.

На выставку я принесла из дома светильники. Больше всех мне нравиться абажур «Ракета», она как акварель смотрится. Абажуры можно сделать разные и менять. Просто ставишь на лампочку и всё. Мы дома периодически их меняем. Такие светильники создают уют, успокаивают.

Акварельный светильник смотрится очень необычно.

А как вам такой абажур?

- Для ванны - мочалки-варежки. Ещё я мыло в шерсть заваливаю, им натираешься и моешься. Губки для мытья посуды делаю из шерсти.

Подставки под горячее и прихватки с разными рисунками дарю друзьям.

Шерсть очень полезна, если шарф сделать или снуд - горло не будет болеть. Вязаную шапку ношу - продувает, а в вяленой шапке - нет. И даже летом её надеваю, если голова болит. От трения с шерстью головная боль уходит.

Я как-то видела ролики в интернете, что одного летчика спасли, когда укутали войлоком. Меня это очень впечатлило. Шерсть обладает лечеными свойствами. Ведь если варить шерсть, можно получить ланолин, который помогает раны заживлять.

Из шерсти можно сделать даже картину.

Получится у любого

- Маленькие игрушки могут валять даже детки, - уверена Анастасия. - Моему сыну Глебу почти пять лет, он валяет маленькие кружочки и делает их них атомы. Он увлекается электричеством. Мы с ним таблицу Менделеева изучаем. И составляем из кружочков молекулы.

Мелкие игрушки из шерсти можно повесить на ёлку, сделать брошь или прикрепить на резинку.

- Шерсть хорошо развивает мелкую моторику, влияет на кинестетическое восприятие, антистрессовое воздействие происходит.

И если в сухом валянии используется игла, можно уколоться, а при мокром валянии этого нет, и дети безопасно могут сдать игрушку или маленькие валеночки.

На самом деле это - не сложно. Я провожу мастер-классы. И детишки уходят такие довольные, что у них получилось!

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