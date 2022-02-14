Анастасия Гайгерова из Калуги рассказала, как шапка из шерсти спасает от головной боли
До 24 февраля в Доме мастеров можно увидеть авторскую выставку Анастасии ГАЙГЕРОВОЙ «Шерсти клок».
Здесь - яркие варежки, сумочки, береты, теплые снуды, абажуры, но больше всего - игрушек.
Они небольшие, и каждая кукла – в эксклюзивном наряде, с причёской. Иногда в руках держит сумочку или рядом с ней – домашний питомец: кошечка или собачка.
- Я люблю игрушки, поэтому в основном их и делаю, - рассказывает Анастасия. – Возможно, потому что детство было не очень. Трудное.
Из игрушек у меня была только одна простенькая Барби. Помню, мама мне за 6 рублей её купила. Нас было пятеро детей, ну и в семье всё трагически сложилось. Так что игрушки мне нравятся.
Астастасия любит дарить вещи, которые делает. Прямо на выставке, увидев, что одной из женщин понравился ободок-корона, тут же подарила ей его.
- Многим мои игрушки кажутся страшненькими. Почему-то так ложится моя рука. Да, лица странные. Но я просто искала свой стиль. И я их всех люблю. Куклы есть светлые, темные, с разноцветными волосами, в разных костюмах, потому что я не разграничиваю людей. Мне кажется интересным, что все мы – разные.
«Люблю яркие вещи»
- Валянием я занялась в 2014 году. Посмотрела пять роликов, и стала эту технику самостоятельно осваивать, - объясняет мастерица. - Люблю мокрое валяние, когда получается полотно.
Куклам Анастасия делает дизайнерские наряды.
И прически тоже у всех разные.
У Анастасии сохранились первые вещи, которые она сделала из шерсти.
- Сначала делала одежду для себя. Посмотришь первые вещи - они толстые, сейчас я валяю гораздо тоньше. И есть уже свои наработки. Сумки делаю, ободки-короны. Всё это сама ношу. У меня и шапка валенная.
Люблю создавать эпатажные наряды, яркие. Но они к моему гаминовскому стилю не подходят, мне идут подростковые вещи.
Поэтому я дарю их. Одной знакомой женщине, которая шьёт себе вещи, подарила вяленую сумку и шарф с красными розами. Она всё это носит. На ней смотрится благородно, и очень её украшает. А мне совсем не идёт.
Шерсть лечит
- Мне нравится, что шерсть много где применяется. Маленькие игрушки можно использовать как брошки, брелочки. Резинки для волос украсить цветком из шерсти.
На выставку я принесла из дома светильники. Больше всех мне нравиться абажур «Ракета», она как акварель смотрится. Абажуры можно сделать разные и менять. Просто ставишь на лампочку и всё. Мы дома периодически их меняем. Такие светильники создают уют, успокаивают.
Акварельный светильник смотрится очень необычно.
А как вам такой абажур?
- Для ванны - мочалки-варежки. Ещё я мыло в шерсть заваливаю, им натираешься и моешься. Губки для мытья посуды делаю из шерсти.
Подставки под горячее и прихватки с разными рисунками дарю друзьям.
Шерсть очень полезна, если шарф сделать или снуд - горло не будет болеть. Вязаную шапку ношу - продувает, а в вяленой шапке - нет. И даже летом её надеваю, если голова болит. От трения с шерстью головная боль уходит.
Я как-то видела ролики в интернете, что одного летчика спасли, когда укутали войлоком. Меня это очень впечатлило. Шерсть обладает лечеными свойствами. Ведь если варить шерсть, можно получить ланолин, который помогает раны заживлять.
Получится у любого
- Маленькие игрушки могут валять даже детки, - уверена Анастасия. - Моему сыну Глебу почти пять лет, он валяет маленькие кружочки и делает их них атомы. Он увлекается электричеством. Мы с ним таблицу Менделеева изучаем. И составляем из кружочков молекулы.
Мелкие игрушки из шерсти можно повесить на ёлку, сделать брошь или прикрепить на резинку.
- Шерсть хорошо развивает мелкую моторику, влияет на кинестетическое восприятие, антистрессовое воздействие происходит.
И если в сухом валянии используется игла, можно уколоться, а при мокром валянии этого нет, и дети безопасно могут сдать игрушку или маленькие валеночки.
На самом деле это - не сложно. Я провожу мастер-классы. И детишки уходят такие довольные, что у них получилось!
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