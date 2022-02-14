Учителя Калуги жалуются на нелепую отчетность по «Пушкинской карте» и систему образования, не любящую детей

После размещения на нашем сайте статьи, посвященной проблемам современного образования «Известный педагог Калуги Сергей Зеленов: «Сегодня школа живет в режиме бессмысленной тотальной отчетности и бессмысленного тотального вранья»», мы стали получать обратную связь от учителей.

Некоторые читатели подтверждали сказанное в ней, кто-то «копал» еще глубже, бывало, что подвергали сомнению.

Но особенно хочется отметить одно письмо, которое пришло в нашу редакцию с подписью. Размещаем его ниже практически без сокращений.

Учитель МБОУ «СОШ № 17» Наталья Ивановна МИРОНОВА.

— Не знаю, на что можно надеяться, потому что все эти вопросы не калужского образования, а российского.

Когда слышу о финской системе образования, завидую: не потому, что зарплата учителей астрономическая, не потому, что это престижная профессия…Завидую, потому что в Финляндии ЛЮБЯТ своих детей, а у нас – НЕТ.

О детях

Спросите любого ребенка, как он относится к школе… Ответ очевиден… Вот режим работы школьника: начало занятий – 8.15. Последний 7 урок заканчивается в нашей школе в 15.05.

Уставшие дети, которые не могут (и не хотят) уже ничего воспринимать. Очень часто обращаю внимание на то, насколько нездорово они выглядят: бледные, с синяками под глазами… Не могу ни у кого добиться ответа на вопрос: почему уроки обязательно должны быть по 45 минут? В законе об образовании сказано, что не меньше 40. Даже если было бы так, то уже легче… Но… чиновники решили, что школа что-то недодает…

После уроков – музыкальная, художественная, секции, кружки, репетиторы. Кто, работая в таком режиме, будет любить школу? Ау, чиновники, врачи, где вы? Где родители, которые с такой легкостью обрушиваются на учителей? Помните, как в 90-е, обсуждая проблемы образования, говорили, что школа должна быть школой радости?

Об учебниках

Перегруженные программы, безобразные учебники. Возьмите школьные учебники литературы. Если авторы ставили перед собой цель отвратить детей от чтения, то цель достигнута! Более скучных учебников с калейдоскопом унылых статей и странным подбором произведений нет! Спросите англичан, историков – проблемы те же…

Учитель – буфер между учениками и … безумием российского масштаба. Умиляют учебники русского языка. На обложке гордо красуется ФГОС, а упражнения тридцатилетней давности. Почему ученики 5-8 классов, изучая современный русский литературный язык, должны переписывать фрагменты из Гоголя, Серафимовича? Где живые, веселые, остроумные, интересные тексты? Где московские методисты, которым проще составить пособие для подготовки к ВПР или ЕГЭ?

Обратили внимание, как растут цены на эти пособия? Это не калужские проблемы. Это порочная система, которую поддерживают сверху… И не уверена, что обсуждение этой проблемы на страницах провинциальной газеты что-то изменит…

Об учителях

С огромным уважением отношусь к Сергею Вадимовичу Зеленову. Упреки в комментариях абсолютно несправедливы. С огромным уважением отношусь ко многим своим коллегам: это бессребреники, не жалеющие себя. Это в большинстве своем преданные своей профессии люди, которые не хотят окончательного развала образования. Но многие из нас понимают, что скорее всего нас завалит обломками…

Министр Аникеев несколько лет назад во всеуслышание заявил, что такого понятия, как ставка (18 часов), не существует. Есть человекочас (слово-то какое!). Если учитель будет работать на 18 часов, то даже у того, кто имеет высшую категорию, будет от силы тысяч 20… Кто же такой умный придумал, что нужно платить минимум, а остальное – стимулирующий фонд?

Моя обязанность – с мелом в руке учить детей, не петь, не плясать, не писать научные статьи (я – учитель, не методист, не автор пособий!) Количество конкурсов, в которых должна участвовать школа, зашкаливает. Господи, кто их только придумывает???

О бумажной работе: мы должны, всем и всегда… Не знаю, чье это изобретение, но мы несколько раз в месяц заполняем таблицу: сколько детей имеет Пушкинскую карту, сколько по ней купили билеты и куда, сколько раз посетили музеи, сколько книг прочитали… Думаете, это администрация школы придумала? Очень хочу узнать, что же потом делают с этой информацией? Кому она нужна??? При чем здесь учитель? Какая мне разница, на какие деньги куплен билет?

Кто из чиновников придумал, что волонтерами должны быть 100% школьников? Может, кто-то объяснит этому чиновнику значение слова ДОБРОВОЛЕЦ? Почему это теперь входит в рейтинг школы?

Наш рабочий день длится бесконечно (в 7.30, а то и раньше, вошел в школу, в 16.30, а то и позже, вышел). Дома рабочий день продолжается до… Только работающие в этой системе и близкие знают, что такое наш рабочий день. А еще отсутствие выходных.

Спросите учителей, многие ли из них при такой нагрузке имеют возможность поправить свое здоровье, обращаться к платной медицине? О полисе ДМС многие из нас и не слышали… Почему не уходим? На этот вопрос нет одного ответа. У каждого свои причины…

Дети и родители хотят видеть доброго, веселого, задорного учителя? Желание понятно. И нам хочется улыбаться, увлекать детей своим предметом, творчески работать! Вот только… Но перспективы очевидны: в школе останутся «железные» пенсионеры и горстка молодых, новой формации учителей…

Из недавнего: администрация срочно приказала зарегистрироваться в информационной системе ЖКХ, возражения не принимались. На вопрос «зачем?» ответ был таким: мы подчиняемся горуправе, она наш работодатель! Зарегистрироваться нетрудно, но почему в приказном порядке? И главное – школа будет отчитываться! Я в соцсетях обратилась к Разумовскому, он ответил: добровольно. Что же за рьяные чиновники у нас в городе?

Беда учителей в том, что все тонет в разговорах о наших проблемах. И это не только в Калуге, посмотрите любые учительские сайты… А чиновников от образования, умеющих зарабатывать деньги и не имеющих никакого представления о том, куда и как идти дальше, это вполне устраивает. Столичных учителей прикормили высокими зарплатами, а провинциальным деваться некуда… Вот так и живем…Детей только очень-очень жалко…

От редакции

В первую очередь хотим поблагодарить Наталью Ивановну за ее очень ценное и информативное письмо. Искренне надеемся, что мнение этого педагога с 32-летним стажем будет услышано не только рядовыми калужанами, но и теми, кто в Калужской области принимает решения. Также нам бы хотелось особенно остановиться на нескольких, на наш взгляд, очень важных моментах, озвученных Натальей Ивановной.

Мы согласны с тем, что многие проблемы нашего образования не решить на провинциальном уровне. Однако есть такие, которые вполне могут сделать жизнь лучше и без указки с самого верха.

К примеру, множество острых вопросов во взаимоотношениях учитель – родитель можно устранить, если всем участникам системы образования выжечь из своего лексикона вреднейшее словосочетание «образовательная услуга».

Потому что в парадигме «образование – услуга», обязательно должен быть заказчик и исполнитель. И многие родители начинают считать заказчиком себя, «потому что мы платим налоги», а всю систему образования – исполнителем, который обязан воспитать и обучить его чадо.

Однако образование никогда не было и никогда не будет услугой. Оно всегда было, есть и будет государственным заказом на воспитание из ребенка достойного гражданина своей страны.

И в парадигме «образование – госзаказ», родитель перестает быть заказчиком, а становится точно таким же исполнителем, как и учитель. А значит и спрос за выполнение госзаказа с него точно такой же, как и с любого другого участника образовательного процесса.

Собственно, существование в парадигме «образовательной услуги» и стало первопричиной возникновения такого явления, как «яжмать». В системе «образование – это госзаказ» подобное явление вряд ли было бы возможным.

Так что, может, не стоит ждать указки сверху, а вот прямо сейчас всем директорам школ и чиновникам от образования взять на вооружение эту идеологию, отказавшись от подхода «образование – это услуга»?

Второй момент, на котором мы бы хотели заострить внимание, касается пресловутой отчетности. Наталья Ивановна очень точно подметила возмутительность отчетов по «Пушкинской карте», которые взвалили на учителей Калуги.

Этим глубоко возмущены многие другие ее коллеги, да и мы тоже. Потому что любому здравомыслящему человеку ясно, что в наш век цифровизации всего и вся вести отчетность по использованию электронной карты вручную – это верх нелепости.

Тут невольно вспоминается анекдот:

— Товарищ военком, а правда, что у нас в армии будут воевать боевые роботы?

— Правда, товарищ призывник.

— Ну, тогда зачем я вам нужен?

— Кто-то же должен в них переодеваться.

И у нас, да и не только у нас, возникает вполне резонный вопрос к тем, кто придумал навесить на школы ведение отчетности по «Пушкинской карте» вручную. Неужели так сложно заказать разработку программного комплекса, который бы вел этот учет в автоматическом режиме? Зачем вы насилуете людей, взваливая на них работу, которую гораздо быстрее, эффективнее, и точнее сделает робот?

Подытожив сказанное, согласимся, что многие проблемы нашего образования нельзя решить на местном уровне. Но есть и такие, которые вполне по силам победить на местах. В том числе, – просто не создавая их.

Обратная связь

Уважаемые читатели: родители, учителя, сотрудники системы образования и участники процесса обучения.

Если вам есть что сказать по заданной теме, вы готовы поделиться своими предложениями о выходе из сложившейся в наших школах ситуации, рассказать о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, пишите в комментариях или на почту perekrestok@kp.kaluga.ru. Хоть в открытую, от своего лица, хоть анонимно – как вам будет удобнее.

Мы обязательно продолжим общественную дискуссию на эту тему.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!