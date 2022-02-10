«Что вы устроили с транспортом?»: жители Калуги массово жалуются на отсутствие маршруток

Как мы уже рассказывали, в четверг, 10 февраля, в Калуге возникли серьезные проблемы в работе общественного транспорта.

Некоторые частные перевозчики в течение всего дня не выходили на маршруты.

Наши читатели сообщили, что долгое время не приходили маршрутные автобусы 29, 61, 75, 77, 80, 81 и другие. На остановках скапливалось много людей.

Если в центре пассажиры еще хоть как-то могли дойти до дома пешком, то в отдаленные районы приходилось брать такси.

«Добирайтесь, люди добрые, как хотите!»

На отсутствие транспорта жители Калуги массово жаловались на страницах губернатора Владислава Шапши в соцсетях.

- Что вы устроили с транспортом? Не знали, что будет забастовка? – написала Ангелина Архарова. - Почему люди часами стоят на остановках?!!! Почему не организованы резервные маршруты? С утра было ясно, что 29 маршрут объявил забастовку. До сих пор не хотят маршрутки. Целый микрорайон оказался блокированным - ни уехать, ни приехать. Что сделано со стороны властей??? Где дополнительные автобусы на линии? Где решение проблемы? Добирайтесь, люди добрые, как хотите!!! В данный момент еду в троллейбусе. Народ стоит на головах!! Отвратительная работа властей по решению возникшей транспортной проблемы! Позор!

Ну сколько это будет продолжаться, крик души уже! – прокомментировала Мария Прохорова. - Когда проблема с транспортом пропадёт у нас в городе, в направлении мк. Кошелев сегодня уехать нереально, я ехала в час дня, пришлось ехать на такси, как муж вечером из центра поедет, я не знаю! Сколько это можно терпеть, почему вечные проблемы в нашем направлении, утром не уехать, все забито, а сейчас вообще не ходят!

- А мы в 10 не влезли, стояли с 17:20 больше часа, и пошли пешком, - рассказала Татьяна Кузьмина. - На линии всего три троллейбуса было, а горуправа говорит, по 6 ходят с интервалом 12 минут.

- Сегодня вечером ходят только два автобуса 29 на всей линии. Невозможно уехать ни в троллейбусе, ни в автобусе. Битком уже на кинотеатре. Такси в Кошелев стоит 500 р.!!! Как будет решаться эта проблема? Завтра тоже будет такая ситуация? – задается вопросами Александра Кибардина.

Уже не ГИБДД

На многочисленные жалобы отреагировал аккаунт правительства Калужской области. Там пояснили, что информация передана городской управе, а комментарий власти Калуги должны опубликовать в пятницу.

В самой городской управе по-прежнему объясняют ситуацию проверками водителей. Но если днем упоминалась ГИБДД, то к вечеру Госавтоинспекцию уже не вспоминают:

- По сбоям в работе транспорта проводится проверка. По предварительным данным, сбои в работе произошли в связи с проводимыми внеплановыми проверками транспортных средств контролирующими органами.

Напомним, ранее УГИБДД по Калужской области опровергло информацию о массовых проверках.

Шапша – о реформах

Совпадение или нет, но проблемы с транспортом возникли как раз в тот день, когда городской голова Калуги Дмитрий Денисов отчитывался перед депутатами гордумы об итогах работы за 2021 год. На этом мероприятии присутствовал и губернатор Владислав Шапша. В своем выступлении глава Калужской области затронул тему транспорта и ситуацию с отсутствием маршруток.

- Вот свежий пример: сегодня три компании взяли и ушли с маршрутов. Обосновав это тем, что там на них ГИБДД немножко надавило. Где тут истина, мы до нее обязательно докопаемся, - пообщеал Шапша. - Было это давление, не было этого давления. Но этот вопрос для нас принципиально важен. Мы хотим, чтобы в городе транспорт ходил по графику, регулярно, в любое время, когда это предусмотрено, или мы хотим каждый раз с одной ноги на другую перескакивать. В Обнинске, кстати, приняли решение, и правильное. Мы им помогли с кредитом инфраструктурным, и они в течение этого года практически полностью под муниципальное предприятие заберут все маршруты. Нужно ли это делать в Калуге, решать вам [депутатам – прим. ред.], но возможность модернизации транспорта сегодня появится у нашей областной столицы.

Губернатор напомнил о федеральной программе, которая сейчас разрабатывается.

- Серьезные средства, - подчеркнул он. - Десятки миллиардов рублей будут выделены федеральным правительством для того, чтобы мы с вами, в том числе, имели возможность приобрести новый транспорт. Да, это потребует определенных усилий, там будут требования к регионам, которые участвуют в этой программе, предъявляться. Уверен, мы сможем этим требованиям соответствовать и выполнить. Но это хороший шанс уже в этом году начать процесс модернизации общественного транспорта Калуги. Чтобы таких удивительных случаев у нас не происходило. Не задача – убрать частников, поверьте мне, пожалуйста, пусть работают. У меня нет ни к кому претензий, но главное, чтобы работа была. Сейчас пока с этим сложно.

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