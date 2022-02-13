Зачем авангардисты Калуги делают коллажи из досок и железа

В зале Калужского музея изобразительных искусств творится что-то невероятное. На стенах – коллажи из досок, железа, цветной бумаги, на полу – деревянные инсталляции, колышки, брёвнышки, камни. Сюда нагрянули авангардисты московского художественного объединения ТАФ-арт.

Объединение «Театр архитектурной формы» (ТАФ) появилось 30 лет назад. Так назывался студенческий кружок–лаборатория при кафедре дизайна Московского архитектурного института.

Эти студенты уже давно стали архитекторами, серьезными педагогами, но творить не бросили. Участники «ТАФ-арта» говорят, что не стремятся удивлять, эпатировать, поучать и воспитывать. А стараются показать богатство и многообразие мироздания. Своё искусство они называют новым авангардом – тишины, растворения в жизни и хотят доставить радость без замысловатых ребусов, исследований и концепций.

Ничего не придумано

В Калуге можно увидеть работы 11 участников «Таф-арта». Некоторые из них приехали в наш город на открытие выставки. Калугу они до этого не видели, но успели прогуляться по центру и называют наш город чудесным.

Сергей Садовсков, Лариса Климова, Александр Ермолаев, Татьяна Шулика приехали в наш город на открытие выставки.

- Это всё - мои ученики, - пояснил руководитель «Мастерской-ТАФ», профессор МАРХИ Александр ЕРМОЛАЕВ. – Они стали что-то делать, как художники. Думал: ну, развлекается молодежь. А постепенно получились серьёзные вещи. Я могу это оценивать, потому что я – кандидат искусствоведения. Стало понятно, что надо заявлять о себе.

Авангард традиционно разрушает, отказывается от предшествующего, а новый авангард возвращается к первоосновам, к тому, что по-настоящему дорого, ценно и привлекательно для нормального человека. Не концепции, не фантасмагория, не чертовщина. А простые чувства, когда всё ясно, понятно, но при этом организовано.

Это серьезная подготовка: учиться точно выражать свои чувства, не домыслы и фантазии. Здесь соединяется архитектурное прошлое и наша наивность, детскость, непосредственность, беззащитность перед лицом природы, перед мирозданием.

Я считаю, что художник не в силах ничего создать более ловкого, совершенного, чем природа. Я имею ввиду природу в широком смысле слова, не только про цветочки и облака, а всё, что твориться вокруг.

И мы начинам с Калуги. С чего ещё начинать, не с Петербурга же! Ну а потом и до Парижа дойдем.

Деревяшки в зале - это моё. Главное – создание среды. Чтобы тот, кто придёт сюда, встретился не с картиной, а с этим искусством.

Вот, например, работы Сергея САДОВСКОВА – смесь живописи и деревяшек. Издалека смотришь – пейзаж и пейзаж. А поближе подойдешь: ух, чего там наворочено!

Работа Сергея Садовскова «Байках. Хужир. Ольхон» в технике ассамбляж.

Или у Ларисы КЛИМОВОЙ – окна. Она вдохновилась деревенскими окнами на севере, в Ошевенске, где мы лето проводим. Там один из домов мы превратили театр света. Сделали для окон новые рамки, такие щели, покрасили их в четыре цвета.

И Лариса запечатлела это соединение цвета, света, бревен, севера. И это не чертовщина. Это всё - элементарно, на поверхности.

Работы Ларисы Климовой «Окна в Доме света». Пенокартон, скотч, смешанная техника.

- Или – вот железка, называется «Дорога». Кто-то подумает: да причем тут дорога? А это - дорога на север, там много участков, где раздолбан асфальт и отремонтирован заплатками. Этот мотив стал поводом. Но это соединяется с высокой художественной идеологией.

Искусственно ничего не придумано. В основе - лист металла, повреждённый, с дырками, с ранами. И что-то было зачищено, заварено, заплатки сделаны и соединено с темой дороги.

Работа Константина Шулики «Дорога на север».

- А Татьяна ШУЛИКА делает коллажи – берет бумажки, вырезает, складывает в цветы, в букеты.

Для меня все работы наших участников - это тоже картинки. И я из них сделал здесь, в зале, коллаж.

Я таким образом развлекаюсь. Через две недели он, правда, будет разобран, выставка закончится. Но я получил огромное удовольствие и, может быть, доставил и вам немного радости.

На этой стене распложены коллажи и рисунки Татьяны Шулики. Букет вверху выполнен из цветной бумаги.

Вместе с сыновьями

- Наше искусство, как вы, наверное, уже заметили, находится на границе, - говорит художник, архитектор, дизайнер, педагог Лариса КЛИМОВА. – Оно и не актуально-концептуальное, и не традиционное, привычное, как чудесный Шишкин, через выставку которого мы сейчас проходили на первом этаже вашего музея.

Оно особенное, потому что мы всё-таки архитекторы, материалисты. Ценим материалы, работу с формой, фактурой, цветом. И экспериментируя, почувствовали, что это сложилось в какое-то явление, что есть своя специфика.

Деревянные инсталляции объединяют экспозицию, а камни проводят параллель с античностью, древностью.

- Наш интерес к искусству возник давно, и не ослабел с годами, происходит эволюция каждого из нас и всех вместе, - рассказывает участница «Таф-арта» Татьяна ШУЛИКА. – Я сейчас посмотрела на экспозицию, и мне это все так нравится! Здесь яркие работы. Не в смысле цвета, хотя его тоже много, а скажу странное слово, - милота.

Смотришь на них и хочется продолжать смотреть. Действительно, прибавляет радости жизни, как ни странно, даже нам. И здорово, если это так же происходит со зрителями.

В Калугу приехали мой сын и сын Ларисы. Они, кстати, есть на моём рисунке, только им там всего 1, 5 года. Ваня раньше был толстым и неуклюжим, а Саша всегда был худеньким.

Мы сидели в декрете, и вот удалось куда-то выехать. Я думала: «Наконец, вырвались». Мамы меня поймут. Уехала и поняла, как по скучаю по детям. Достала карандаш и по памяти стала их рисовать. Главное, что они очень там похожи.

Рисунок Татьяны Шулики, сделанный в марте 1996 года. На нём - сыновья Татьяны и Ларисы.

А вот сыновья Татьяны и Ларисы: Александр и Иван на выставке в Калуге.

- Татьяна – наш портретист, - добавляет Лариса КЛИМОВА. - Она с молодости нас всех рисовала. Одна такая среди нас была. Причем рисовала не с натуры. И всегда точно передавала нашу суть.

Выставка новых авангардистов продлиться до 6 марта. Художники говорят: если калужанам будет интересно, они готовы устроить творческую встречу с концертом, стихами и интересными рассказами.

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