Психолог из Калуги Андрей Скатов раскрыл секрет, почему проходит любовь

14 февраля - День влюблённых.

Чем отличаеnся любовь от влюбленности и зависимости, в любом ли возрасте можно влюбиться, в чём кроются причины патологической ревности и как сохранить чувства.

Об этом мы поговорили с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

Химия любви

- Андрей, влюбиться можно в любом возрасте?

- Любовь - сложное понятие, каждый описывает его своими характеристиками. Вообще, в психологии выделяют такие сложные смысловые группы - одиночество, страх смерти, внутренняя свобода, смысл жизни, – на которые каждый даст своё определение.

Про любовь стандартно говорят, что это - жертвовать своими интересами, не только брать, но и отдавать. Но, в целом, всё зависит от воспитания, культуры, менталитета, веры, взглядов.

Чувства у людей возникают по-разному, и ощущения они испытывают разные. Поэтому кто-то может влюбиться и в старости и это будут искренние чувства. Но в некоторых ситуация это - не любовь, а расчёт, чтобы кто-то мог стакан воды подать.

- Первый раз обычно влюбляются в подростковом возрасте?

- Надо разделять влюбленность и любовь. Влюбленность можно характеризовать гормональной перестройкой, она возникает, и в подростковом периоде, и в более позднем возрасте при каких-то сопутствующих факторах.

Есть понятие «химия любви»: определенные гормональные изменения, ощущения, запахи, феромоны.

Любовь же воспринимается, как более стойкое, серьезное чувство, связанное не только с химией и физиологией.

- Почему одни люди влюбчивые, а другим сложно влюбиться. От чего это зависит?

- Если человек не влюбляется, это может быть связано с повышенной тревожностью, страхом пережить болевое ощущение, психологическими травмами, когда его предавали, обижали или был развод родителей. Он боится повторно пережить это, поэтому максимально закрыт и не позволяет своей психике испытывать чувства.

А если человек влюбчивый, это – ветреность, желание выбрать из максимального количества партнеров. Ничем серьёзным обычно не заканчивается. Человек по жизни находится в таком состоянии, его так и шатает.

О мужчинах и женщинах

- Говорят, что мужчины любят глазами, а женщины – ушами. Это так?

- Безусловно, есть люди, которые более восприимчивы к аудиальной информации. Есть люди, которые более восприимчивы к зрительной информации.

Действительно, большинству мужчин важна визуальная эстетика. А большинству женщин – слова, голос. Но одними словами сыт не будешь, зачастую надо, и видеть, и тактильные факторы имеют значение. Но, опять же, всё индивидуально.

Плюс сейчас помимо общественных институтов и культурных особенностей отношений, есть ещё Инстаграм, ТикТок, где активно пропагандируются определенные показатели: что такое любовь, а что - не любовь, в кого надо влюбляться и по каким критериям выбирать спутника жизни.

Это незаметно может влиять на отношения. Включается рациональный компонент, расчётливость. Поэтому мы бьём рекорды по количеству разводов.

- Правда, что противоположности притягиваются?

- Бывает по-разному. Есть семейные сценарии. Например, если в семье папа инфантильный, или страдает какими-то пагубными привычками, или отца вообще нет, дочь может выбрать роль жертвы, человека, который тянет всю семью, берёт на себя ответственность за всё.

Но бывает и по-другому. Женщина выступает в роли дочки, а мужчина – в роли заботливого отца, который решает все проблемы, оставляя достаточно зрелую женщину в детском психологическом возрасте.

Люди могут выстраивать отношения и на противопоставлении, и на дополнениях друг другу, командной работе, дружбе, партнерстве, какой-то общей цели.

- Почему девочек часто тянет на плохих мальчиков?

- Здесь можно взять много разных уровней. На биологическом уровне мальчик – альфа-самец, брутальный, который где-то даже ущемляет других мальчиков, кажется девочке привлекательным. З

акон природы – выбрать сильного, привлекательного самца. Понятно, что на гормональном периоде это срабатывает, а потом приходит понимание, что такой альфа-самец не будет надежным главой семьи.

Если рассматривать семейный уровень, то надо знать, как ведёт себя значимый для девочки взрослый, что допускает девочка в отношениях, когда знакомится с мальчиками. Нюансов - множество.

- А существует дружба между мужчиной и женщиной?

- Существует, но в этой дружбе есть определенные риски. Институт дружбы сейчас видоизменился.

Иногда во взрослом возрасте в определенный момент могут возникать какие-то мысли, ощущения. От этого никто не застрахован. Психика иногда непредсказуема.

Развитие отношений

- Правда, что любовь три года живет?

- В семейной психологии есть период развития отношений: конфетно-букетный, затем – взаимодействие, калибровка, делёжка власти, распределение прав и обязанностей. А после этого может происходить и угасание.

Есть главная причина, почему любовь проходит. Мы живем в таком мире, где каждый стремиться построить карьеру, для каждого важны свои интересы, своё развитие. Это здорово!

Но часто нарушается баланс, между карьерой, личными увлечениями и семейной жизнью. Чтобы любить человека, надо с ним общаться, а не просто приходить домой, выключать свет и какое-то время находится в постели.

Кто-то мне возразит, например, скажут, что когда они больше стали находиться дома вместе, то стали чаще ссорится. Семейные психологи обычно предупреждают, что совместный отпуск - самый опасный период.

Просто люди не привыкли общаться. Нашли какого-то партнёра, поделили бытовые, хозяйственные обязанности и убежали на работу.

А когда появляются дети, особенно важно, чтобы двое взрослых находились вместе, устраивали праздники, радостные сюрпризы, вместе путешествовали. Но времени на это не остается. Есть работа, дети, какая романтика!

Я с этим часто встречаюсь в своей практике. Отношения требуют времени, включенности, осознания. Надо видеть человека, наблюдать, чувствовать. Не торопиться, не бежать быстрей на кухню, или в спортзал, или выспаться. Тогда мы можем развивать чувства, и любовь никуда не денется, а станет только крепче.

Любовь ещё пропадает, когда нет общих семейных целей и ценностей, когда у каждого в семье - свои интересы. Но если есть большая совместная задача: накопить на собственный дом, съездить в путешествие, открыть своё дело, - это является значимым фактором.

Огромная беда, когда приходит пара и говорит, что хочет сохранить семью ради детей. При этому них нет целей, общей мечты, они не хотят вернуть то, что чувствовали друг к другу.

В этом случае маловероятно удастся сохранить семью. Взрослые будут всё равно страдать, и дети это будут чувствовать. А несчастливые родители детям счастья не принесут.

- Если любовь прошла, можно вернуть чувства?

- Всё индивидуально. Потому что каждый человек по-разному ощущает и чувствует. Это как объяснить, что такое киви, человеку, который никогда его не пробовал.

Каждый испытывает свой спектр ощущений, на словах это невозможно передать, всё рано будет криво выражено. Есть наша внутренняя реальность, а есть, грубо говоря, карта, которую мы передаем другому человеку.

Это как испорченный телефон, человек всё по-своему интерпретирует.

Да, какие-то чувства, переживания, при работе над собой, при должном настрое, можно восстановить, хотя, правильнее сказать, это будут другие чувства.

Тоже самое невозможно испытывать, потому что идёт время и в 22 года человек не будет чувствовать тоже, что в 17, а в 30 лет не будет ощущать то, что в 22. Это не значит, что он не может любить. Просто это будет более зрелое, осознанное чувство.

Отношения напрокат

- Как со штампом в паспорте меняются отношения?

- Если люди ведут совместное хозяйство, стремятся к чему-то, хотят обеспечить свое будущее и будущее детей, штамп в паспорте даёт гарантию безопасности. Потому что делаются совместные приобретения, и если отношения узаконены, люди находятся в юридической безопасности.

Когда пара живёт без штампа в паспорте, это такое поверхностное отношение. Сейчас в обществе оно активно прививается.

Это, как взять напрокат авто, квартиру, девушку. По факту нет ощущения укоренённости, спокойствия, защищённости. Ведь можно сдать назад авто, съехать с квартиры, разбежаться с девушкой.

Даже если люди так не думают, это есть у них на подсознательном уровне. Такое лёгкое отношение, как не к своему: чужая квартира, авто и чужой, по сути, человек.

И это может быть как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.

- Некоторые испытывают чувства на прочность и не спешат в загс, а есть пары, которые после месяца знакомства подают заявление.

- Если это происходит на эмоциях, то лучше переждать, когда психика выровняется, и только потом принимать решение о браке.

Но совсем другая ситуация, если это достаточно зрелые люди, имеющие определенный жизненный опыт, чтобы понять, что они нашли друг друга. Тут важно не затянуть.

Конечно, месяц-два - не срок, но примерно полгода - тот период, за который зрелые люди могут сделать определенные выводы.

Надо понимать, что идеальных отношений не существует.Лучше более взвешенно принимать решение, чтобы потом не бегать, не делать лишних записей в паспорте.

Мужчины ревнуют больше

- Как отличить любовь от чувства собственничества, зависимости?

- Зависимость связана с самооценкой, неуверенностью, или негативными историями, которые произошли со знакомыми. Чтобы не испытывать такого, человек пытается себя обезопасить.

Возможно, повлияли детско-родительские отношения, которые были подстегнуты недоверием, определённым унижением.

Много факторов это стимулируют. В этой ситуации чувство собственничества, контроля становится важней, чем любовь. Это может убить чувства.

- Откуда берётся патологическая ревность?

- Здесь двоякая ситуация. Возможно, очень тревожный человек вплоть до паранойи. И на этой тревожной почве он проявляет неадекватную ревность, запрещает что-то, начинает отслеживать партнёра.

А бывает, что человек не имеет каких тревожных факторов в психике, но партнер его специально провоцирует, рассказывает, что кто-то ему сделал комплимент, что-то написал, куда-то пригласил. Понятно, что такая стратегия ни к чему хорошему не приводит.

Мужчины зачастую больше собственники, больше ревнуют.

Но и у женщины ревность может проявляться в большом объеме. И здесь влияют разные факторы: может, её отца из семьи увели, или у неё самой есть негативный опыт, отсюда и патологический страх. Где-то этому сопутствуют нарушения, расстройства.

И часто мужчины подыгрывают, чтобы женщина не начала какую-то враждебную агрессивную деятельность по отношению к ним.

Понятно, что адекватные, зрелые отношения обходятся без таких проявлений. Какие-то ситуации, переживания могут быть, но человек на них не зацикливаться.

Патологическая ревность, кстати, прорабатывается, это можно убрать. Но крайне редко пары заинтересованы в этой проработке.

Побыть вдвоём

- Как сохранить любовь надолго?

- Для каждой семьи – свои рецепты, но я выделю три момента:

- не забывать уделять время родному человек, находить возможность побыть вдвоем. Когда дети уснут, пойти на кухню, посидеть, попить чай, поговорить. Запланировать поездку вдвоем, если есть возможность.

- Когда есть общие большие мечты, цели, это скрепляет и объединяет.

- Хорошо, если люди находятся не только в позиции мужа и жены, но и в позиции друзей, которые поддерживают друг друга, и в позиции единомышленников. Это редко встречается, но является сильным связующим фактором.

- И поменьше конфликтовать?

- Важно, чтобы конфликты решались своевременно, проблемы не копились. Потому что, когда люди терпят, терпят, а потом в один день их прорывает, и они идут разводиться.

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