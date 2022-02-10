Культурно-историческое наследие Калуги снова потекло

В среду, 9 февраля, в нашу редакцию обратилась калужанка Ирина ЗЕМСКОВА. Она пожаловалась на протекающую крышу в доме на улице Кирова, 9, в котором живет уже много лет. Это трехэтажное здание, построенное в 1890 году, является памятником истории и культуры – ранее там располагались полицейская и пожарная части.

Ирина рассказала, что с 2013 года пытается добиться капремонта крыши, но, несмотря на многочисленные обращения, проблема на протяжении долгих лет так и не решилась.

Мало того, год назад она получила уведомление о том, что капремонт крыши и фасада переносится аж на 2029-2031 года. А в эту зиму с потолка полило пуще прежнего.

Течет все с крыши третьего этажа на первый.

- Ситуация с таким аквапарком продолжается с 2013 года, - рассказала нам Ирина Земскова. - У нас кровля всегда протекает во время снега и дождя. Но сейчас стало гораздо хуже. Все течет и капает уже неделю после того, как коммунальщики сбили сосульки с крыши. Обращалась во все возможные госорганы результат нулевой.

Тазики с тряпками - классический набор во время течи на каждом этаже.

Течет даже у соседей.

- На прошлой неделе вода капала с потолка, стены в некоторых местах сильно намокали, - подхватила соседка Светлана СОЛОВЬЕВА. - Снег на крыше коммунальщики толком не чистили, только сосульки сбили.

Ведра на чердаке не помогли, течь через крышу просочилась в дом.

- После работы коммунальщиков и начался потоп, - продолжила Светлана. - Отец сам залез на чердак и поставил ведра. Два раза в день сливали воду, но этого оказалось мало. Тогда он почистил снег на крыше и стало немного получше, но ситуация в целом сильно не улучшилась.

Подобная ситуация в этом году – больная тема для многих калужан. Как мы уже писали, в ГЖИ поступило более 2500 жалоб на протекающие крыши и львиная их часть – из Калуги.

Мы попросили специалистов ведомства разъяснить, что же надо делать жильцам дома по ул. Кирова, 9, чтобы все-таки добиться решения проблемы и отремонтировать крышу?

- Для того, чтобы попасть в более короткие сроки по капремонту необходимо на общем собрании жильцов принять решение о составлении плана всех недочетов здания и направить его в бюро технической инвентаризации, - ответил нам на этот вопрос замначальника ГЖИ по Калужской области Кирилл ДЗЮБЕНКО. - Затем специалисты БТИ проведут проверку состояния конструкции элементов помещения и установят, насколько оно соответствует нормативным показателями. После этого все данные направляются в ЖКХ. И они уже сами принимают окончательное решение о начальных сроках капремонта.

Уважаемые читатели, а вам удавалось перенести сроки капремонта крыши и отремонтировать ее раньше установленных сроков? Поделитесь своим опытом в комментариях!

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