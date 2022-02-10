Владимир Кадыков из Калуги стал единственным российским судьей на чемпионата Европы по мини-футболу

Перед Олимпийскими играми в Пекине прошел еще один большой турнир, за которым следили сотни тысяч болельщиков в России и за ее пределами. В Нидерландах стали известны победители и призеры чемпионата Европы по мини-футболу.

Сборная России заняла второе место. В ее составе не было калужан. Но на самом турнире великолепно отработал арбитр из Калуги Владимир КАДЫКОВ. Он был единственным судьей из России на чемпионате Европы.

Владимир Кадыков принял участие в восьми матчах, вернулся в Калугу и поделился с нами эмоциями от крупного спортивного события.

Подготовка к Нидерландам

- Владимир, как ты готовился к чемпионату Европы?

- В октябре 2021 года мне прислали вызов на тренировочные сборы. Они были намечены на начало ноября на Мальте. Там мы должны были сдать психологические и физические тесты и тест на правила игры. Но, к сожалению, за неделю до сборов российских арбитров и судей из ряда других стран из-за ковидных ограничений не пустили на Мальту. Пришлось сдавать тесты в России. Что-то проверяли дистанционно. Физическую подготовку, естественно, сдавали офлайн. И уже в начале декабря европейская федерация футбола УЕФА прислал список из арбитров, которые попали на чемпионат Европы. Всего 24 судьи. Я в него вошел. В январе мы уже собрались в Амстердаме для подготовки к чемпионату Европы.

- Футбол постоянно изменяется. Были ли какие-то новые рекомендации по судейству перед началом турнира?

- Еще летом были изменения в правилах мини-футбола, в каких-то трактовках.

На чемпионате Европы задействовано пять арбитров в каждом матче: два основных, третий, один резервный и хронометрист. Из-за этого были рекомендации о расположении судей на площадке. Они немного отличаются от правил игры, так как на таких турнирах используются больше официальных лиц.

- Как все было организована в Нидерландах? Насколько сильные противоковидные меры были приняты на чемпионате Европы?

- Сам турнир был организован на очень высоком уровне. Хотя в Нидерландах были ограничения по проведению массовых мероприятий. Но уже даже на последние игры группового этапа стали допускать зрителей на трибуны. В Гронингене и Амстердаме максимально на матчи могли попасть 1250 человек.

У нас каждый день было тестирование на ковид. Проходило оно утром. Без этого невозможно было получить доступ к тренировкам и играм. Поэтому все шли с надеждой получить отрицательные результата теста. Но были и заболевшие.

Всегда мы находились в масках, соблюдали социальную дистанцию. Завтракали, обедали и ужинали группами, чтобы не создавать толпу.

Хорошо, что чемпионат Европы состоялся, и коронавирус, по большому счету, никак не помешал проведению турнира.

- Во время таких больших турниров удается ли погулять по стране, где он проводится? Что-то из Нидерландов родным и близким привез?

- Мы жили в полностью закрытом режиме, не было никаких контактов с окружающими. Так что находились в основном в отеле, который располагался в километрах 30-ти от Амстердама. Могли себе позволить только небольшие прогулки. Ездили на тренировки и игры.

Так что ничего особенного интересного в Нидерландах в этот раз увидеть не удалось. Все время было заполнено работой. Так всегда бывает во время серьезных турниров. Мы все-таки приехали работать, а не отдыхать.

Родным привез парочку сувениров, которые купил в аэропорту.

Калужанин Владимир Кадыков был единственным судьей из России на чемпионате Европы.

Высокий уровень мини-футбола

- Ты отработал три матча в качестве главного судьи на чемпионате Европы. Особенно упорным получилась встреча между сборными Италии и Финляндии, которая завершилась со счетом 3:3. Какие-то сверхсложные эпизоды для судейства на этом чемпионате Европы были или все прошло в штатном режиме?

- Мне достались только матчи группы, в которой играли Италия, Финляндия, Словения и Казахстан. Были интересные эпизоды в этих встречах. В дальнейшем мы их разбирали.

Лично ко мне не было никаких замечаний. Я считаю, что достойно отработал все три игры.

Украину и Россию нам было нельзя судить по рекомендациям УЕФА. Матчи команд Грузии и Испании тоже не могли достаться нам, потому что победители в плей-офф выходили на Россию. Вот и вышло, что остались только Финляндия, Казахстан и Италия.

- Языковой барьер на международных матчах присутствует или спокойно общаешься на английском с футболистами?

- Никакого барьера нет. Я легко общаюсь с игроками, тренерами и судьями по-английски. Многие футболисты также понимают русский язык. Ведь они играют в нашем чемпионате. Есть также футболисты, которые не знают английский, в основном это представители испаноговорящих стран. Но мы все равно находили с ним общий язык.

- Также ты отработал на двух матчах с участием сборной Казахстана. Наши соседи победили все те же команды Италии и Финляндии. Казахов легче судить? Все-таки они ближе к нам по менталитету.

- У Казахстана очень сильная сборная. Я не могу сказать, что кого-то сложнее судить, а кого-то легче. На этом чемпионате Европы подобрался сильный состав участников. Например, открытием турнира в Нидерландах стала сборная Финляндии. Молодые футболисты играли в высокий прессинг, очень хорошо были физически готовы. Италия удивила с другой стороны, так как не смогла показать яркий футбол. А Казахстан подтвердил свой высокий класс. Не даром они считаются одной из самых сильных команд в Европе и мире. За сборную Казахстана также играют легионеры. С этой командой у нас никаких проблем не было.

- Ты провел еще пять матчей в качестве ассистента. В чем заключается эта работа?

- Как я говорил, на каждом матче работают пять арбитров. Первые два находятся на площадке. Третий судья и резервный располагаются возле столиков. Они следят за поведением команд и официальных лиц сборных, правильностью выполнения замен. Хронометрист отвечает за время и количество фолов. Все роли очень важны для судейской бригады.

- Не обидно, что не дали возможность поработать на стадии плей-офф?

- Конечно, хотелось судить решающие матчи чемпионата Европы. Но прекрасно понимаю, что я являюсь заложником ситуации. Сборная России – одна из топовых команд в мире. Мы постоянно играем в плей-офф, доходим до поединков, где разыгрываются медали. Еще и Украина сенсационно переиграла Казахстан в четвертьфинале. Поэтому шансов у меня отработать решающие матчи просто не было.

Тем не менее, в качестве хронометриста я судил полуфинал. Получил удовольствие от праздника мини-футбола.

Путь в мини-футбол для сына Владимира проложил Сергей Кадыков.

Серебряная Россия и профессиональные планы

- Наверняка следил за выступлением сборной России на чемпионате Европы. Команда сыграла в свою силу?

- Мы всех футболистов сборной России знаем, судим их в Суперлиге. Конечно, следил и переживал за нашу команду. Могли российские футболисты занять первое место. Обидно проигрывать в финале, когда еще ведешь в счете. Не хватило до золотых медалей совсем чуть-чуть. Но ребята выложились на все 100 процентов, отдали все силы и эмоции. Видно, как игроки переживали после финального свистка.

- Чего, как ты считаешь, не хватило нашей команде в финальном матче с португальцами?

- Удача и фарт были не нашей стороне. Это главное, чего не хватило.

Но серебряные медали – хороший результат. Когда наша сборная по большому футболу выигрывала награды чемпионата Европы? Тяжело вспомнить. А в мини-футболе сборная России стабильно показывает такой высокий результат. Это говорит о силе нашего чемпионата, уровне игроков.

Хочется ребятам пожелать, чтобы они подняли все-таки заветный кубок над головой. Мы все переживаем за нашу команду. Сборная России достойна больших побед.

- Сборную какой страны тебе тяжелее всего судить?

- Разные матчи бывают. Тут не угадаешь, как пойдет встреча. На чемпионате Европы в Нидерландах все сборные вели себя адекватно. Когда были сложные моменты в матчах, никто сильно не спорил, с уважением относились к судьям.

- Совсем недавно Российский футбольный союз опубликовал список Международной федерации футбола на 2022 год. Ты вошел в него и сможешь судить международные матчи. Насколько важно для тебя быть в этом списке?

- Первый раз я попал в список международных арбитров в 2012 году. С этого времени прошло уже 10 лет. Поэтому третий год я нахожусь в элитной группе судей. Это престижно и почетно. Горжусь, что я являюсь арбитром ФИФА от России и качественно выполняю свою работу за пределами родины.

- В большом футболе впервые на международных соревнованиях сможет работать еще один калужанин – Евгений Кукуляк. Как вы с ним общаетесь?

- У нас хорошие рабочие отношения. Можем иногда созвониться. Обсуждаем в основном моменты по судейству.

Я был очень рад, когда Евгений попал в список арбитров, рекомендованных для работы на международном уровне. Сейчас у него главное задача – дебютировать, показать свой уровень и подняться как можно выше по категориям, чтобы судить матчи более высокого статуса.

- С твоим плотным рабочем графиком удается ли уделять времени семье, как часто бываешь дома, в Калуге?

- Не скажу, что у меня очень плотный график. Сейчас, конечно, тяжело было оставить семью на три недели, пока я работал в Нидерландах. Но в основном я сужу матчи в России. Поэтому хватает времени и на семью, и на друзей.

Калуга – мой родной город. Большую часть жизни все равно провожу здесь.

- Какие профессиональные планы у тебя на 2022 год?

- У нас в самом разгаре матчи чемпионата России по мини-футболу. Также идет национальный кубок. В сентябре стартует отборочный турнир к чемпионату мира. Надеюсь, что и в дальнейшем буду получать назначения на международные матчи.

Все-таки все остались довольны нашей работой на чемпионате Европы. Высоко нас оценили глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти и Педро Галан – человек, который отвечает непосредственно за мини-футбол.

Я рад был доказать, что российская школа судейства – одна из самых сильных в Европе и мире.

Спасибо, моей жене, родным, друзьям, руководителю судейского корпуса Ассоциации мини-футбола России, фитнес-тренеру за поддержку. Я знаю, что все они смотрели игры по телевизору, переживали за меня.

Отдельные слова благодарности моему папе, который вложил меня много сил для того, чтобы я стал арбитром.

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