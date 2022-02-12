Психолог из Калуги Екатерина Ленёва рассказала, как самооценка влияет на нашу жизнь

От самооценки зависит наше психологическое состояние и внутренний комфорт. Однако у многих она нестабильна и зависит от мнения других, обсуждения и осуждения, успехов и неудач.

По сути, она управляет нашей жизнью. Самооценка высокая и у нас все идёт, как по маслу, низкая – всё валится из рук.

О том, как формируется самооценка и можно ли её исправить, мы поговорили с психологом Екатериной ЛЕНЁВОЙ.

Связана с ценностями

- Екатерина, сейчас частое приходится слышать о самооценке. У всех понятие о ней – разное. Что такое самооценка?

- Самооценка - это субъективная оценка человеком самого себя. Её основой является система ценностей каждого человека. Чем сильнее значимость этой ценности, тем больше она влияет на самооценку.

Например, если для меня ценностью является интеллект, то я оцениваю себя и других по уровню его развития.

Если для меня материальное состояние не является значимой ценностью, то этот критерий не будет влиять на мою самооценку и на оценку мною других.

Чем ближе я к своему идеалу, тем выше моя самооценка, тем увереннее я себя чувствую. Часто самооценка зависит от ощущения, могу я чего-то достичь или не могу, смогу или не смогу в будущем.

Важным критерием самооценки является её стабильность и устойчивость. Устойчивая самооценка не зависит от окружающего мира и мнения других людей

. Если же мы оцениваем себя, опираясь на мнение окружающих, это говорит о нашей внутренней личностной незрелости и отсутствии понимания своей идентичности.

- Самооценка и любовь к себе это одно и тоже?

- Любовь к себе – это самоценность, безусловное принятие себя. Можно себя корректировать, улучшать, но делать это с уважением и признанием к себе, а не из ненависти или презрения.

- Зачем нужно работать над своей самооценкой?

- Человек с адекватной самооценкой реалистично оценивает свои качества и способности. Когда у меня высокая, стабильная и реалистичная самооценка, я точно знаю: кто я, чего хочу, что умею, на что способна. И это неизменно!

Это помогает мне ставить цели и добиваться их. Если я где-то ошибаюсь, с чем-то не справляюсь в достаточной степени, это не снижает мою уверенность в себе, я не чувствую себя недостойной или ничтожной.

Моя самооценка остается той же, я просто анализирую причины неудачи, корректирую цели и планы.

Если я живу с уверенностью, что достойна и имею право быть счастливой в этом мире, то никакая моя ошибка или недоразумение не подкосят уверенность в себе. Соответственно, никакая победа не грозит мне «звёздной болезнью».

В основе стабильной самооценки лежит убеждение «Я +», то есть я - в порядке и это не требует никаких доказательств. Если я кому-то не нравлюсь, меня кто-то критикует, это не означает, что со мной что-то не так, это касается только конкретной ситуации.

Человек со стабильной самооценкой уверен в своих достоинствах, независимо от внешних обстоятельств.

Если моя самооценка нестабильна, то, чтобы чувствовать себя достойно, я должна кому-то что-то доказывать, выполнять ряд каких-то требований. Я все время буду жить по чужим правилам и бояться не соответствовать.

Ошибки родителей

- В каком возрасте формируется самооценка?

- Ребёнок рождается вообще безо всякого представления о себе, у него нет никакой самооценки. Всё, что он о себе понимает, он узнаёт от взрослых.

- Какие ошибки здесь допускают родители?

- Отношение к миру, как к опасному или к безопасному формируется у ребёнка с самого рождения. Это зависит от отношения к нему, прежде всего, мамы, насколько она ласковая, внимательная и заботливая.

Позитивная эмоциональная оценка со стороны родителей формирует адекватную самооценку ребенка: рады ли они приходу малыша в их мир, готовы ли впустить его в свою жизнь или напряжены, холодны и равнодушны.

К трём годам у ребенка развивается чувство автономности и уверенность в себе. И здесь важно одобрение самостоятельности и любознательности, это закладывает высокую самооценку детей, а страхи и гиперконтроль родителей вселяют сомнения.

До 9 лет ребёнок в основном ориентируется на оценку родителей, что сильно влияет на становление его личности и восприятие себя. Главная ошибка взрослых в том, что они связывают личность ребенка и его поступки. Отсюда восприятие себя как «Я -» или « Я + , если..»

Разрешите себе быть собой

- Как повысить низкую самооценку?

- Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберём самые распространённые виды нестабильной самооценки:

«Я +, если я радую других».

В этом случае я завишу от одобрения и принятия меня со стороны окружающих. Чтобы это получить, я готова сделать все, что угодно, даже не выгодное и вредное для меня.

Если меня не одобряют, не хвалят, не признают, значит, я - плохая, самооценка падает. Здесь человек живёт не своими интересами, не своей жизнью, а только угождает и уступает, преследуя одну цель - быть полезным и приятным.

Формируют такую самооценку родители, настаивая, чтобы маленькая дочь съела ещё хотя бы ложечку ненавистной каши и порадовала бабушку, или из последних сил добивалась результата, например, в спорте, ради папы, или до утра делала уроки, чтобы получить пятёрку и осчастливить маму.

Воспитание детей строится на том, чтобы они радовали родителей, а потребности и желания ребёнка не учитываются.

Если у вас этот тип самооценки, почаще задавайте себе вопрос: что я хочу сейчас на самом деле?

И в порядке эксперимента начинайте отказывать бесконечным просьбам людей и делать что-то для себя. Уверяю вас, мир не рухнет, а вы станете счастливее.

Самооценка «Я + , если я сильный».

Люди с этим типом самооценки не признают, что у них есть какие-то проблемы, не разрешают себе быть слабым и, тем более, не позволяют никому это заметить. Внешне я уверена и сильна, но на самом деле я могу быть в шаге от надлома и депрессии.

Здесь я, скорее всего, мать-одиночка, которая тянет на себе три работы и двоих детей, презирает всех вокруг, потому что не способна попросить помощи и честно сказать, больше не могу это выносить.

В этом случае самооценка упадёт, и я буду раздавлена, уж лучше я умру под тяжестью своих проблем, но гордая.

Формируется такая самооценка, когда родители, несмотря на чувства ребёнка, требуют от него терпения и выдержки, унижают его за слёзы, не позволяя жаловаться и заявлять о своей боли.

Если у вас такая самооценка, надо попробовать осознать свои слабые места, признать свою усталость (вы - всего лишь человек, а не Бог) и пробовать попросить о помощи. Это не стыдно, не унизительно, зато поможет вам, и в решении проблем, и в налаживании контактов с миром.

Самооценка «Я +, если я лучший».

- Здесь моя ценность воспринимается в контексте определённых достижений, которые выделяют меня среди других людей. Есть достижение – повышается самооценка, нет достижений – она падает.

Сегодня в нашем мире чаще всего самооценка «Я лучший» зависит от уровня материального положения. Но, кроме этого, многие любят быть лучшими в интеллектуальном плане и статусно.

Как формируется такая самооценка? Если родители в детстве говорят: «Я люблю тебя, потому что ты отличница» или «Ты лучше всех, ты самая красивая». Мимикой, жестами, словами доказывают, что воспринимают своего ребёнка только таким.

Кроме того, они постоянно сравнивают сына или дочь с другими, радуются, если их малыш лучше. И совершенно не воспринимают его, ругают и злятся, когда ребёнок хоть в чем-то уступает другим детям.

Тем, кто живёт с такой самооценкой, нужно учиться не сравнивать себя с другими.

Представьте, что вы оказались в стране, где все люди разные, нет ни одного одинакового цвета кожи, цвета волос, одежды, украшений и прочего, где невозможно никого ни с кем сравнить, потому что в этой стране ничего не повторяется.

Как вы там будете себя чувствовать? Пофантазируйте на эту тему. Сначала может стать страшно, потом вы, скорее всего, расслабитесь и разрешите себе быть собой.

Это основные базовые виды нестабильной зависимой самооценки. Дальше, по мере взросления, всё усугубляется и наращивается, как снежный ком.

Но, если ребёнок растёт со стабильной высокой самооценкой, никакие соцсети, улица, школа и прочие социальные общества не сломают его, так как основа уверенности в себе уже заложена.

Мужчинам нравятся уверенные в себе женщины

- Какую роль самооценка играет в отношениях?

- Любой человек, если у него стабильная высокая самооценка, излучает уверенность, спокойствие и надёжность. Рядом с таким человеком комфортно и безопасно. Он стабилен и предсказуем.

Он не носит большого количества масок и не имеет «двойного дна», поэтому с ним легко, комфортно в любой ситуации. С таким человеком приятно общаться, с ним можно быть самим собой, не боясь показаться уязвимым.

И здесь нет гендерного различия. Все мы чувствуем одно и тоже. Сыграть это невозможно, как бы мы ни старались. Неуверенный в себе человек, обычно самоутверждается за счёт других, поэтому рядом с такими людьми всегда напряженно, с ними неприятно общаться и хочется отойти или спрятаться.

Почему мужчины любят уверенных женщин? Потому что эти женщины поддерживают их мужскую самооценку, окрыляют и вдохновляют их, помогают и воодушевляют. Ради таких женщин мужчины готовы на всё. Рядом с ними они становится героями, рыцарями, успешным и богатым.

Всё имеет границы

- Надо ли себя хвалить, не приведет ли это к завышению самооценки?

- Хвалить себя безусловно важно. Но, возвращаясь к адекватности самооценки, смотря за что и для чего хвалить.

Нестабильная самооценка всегда требует похвалы для поддержания себя на уровне, но это, скорее, про зависимость и невротизм. Похвала должна быть адекватна заслуге. Одинаково непродуктивно жить ради похвалы или полностью обесценивать все свои заслуги.

Хвалить себя нужно, когда вы достигли какой-то цели, когда вы превозмогли себя и чего-то добились, сделали хоть небольшой шаг в сторону своего развития.

Однако всё имеет границы и должно быть к месту. Например, родителям очень важно хвалить и одобрять малыша, делающего первые самостоятельные шаги. Но нелепо и бессмысленно высоко оценивать это через год и более.

- Какой должна быть адекватная самооценка?

- Адекватная стабильная самооценка – это прежде всего свобода выбора. Это моя осознанность, моя способность видеть свои слабые и сильные стороны, понимать, что я хочу, каковы мои потребности, цели, моя эффективность и продуктивность.

И это касается только меня, и никак не зависит от внешних обстоятельств.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!