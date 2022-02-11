В Калуге губернатора Николая Смирнова подставили за то, что не брал взятки

Продолжаем наш цикл исторических публикаций о Калуге и Калужской области. И сегодня расскажем о Николаей СМИРНОВЕ, который шесть лет был гражданским губернатором Калуги.

Родился он в богатой семье Михаила Петровича СМИРНОВА, служившего в кавалерградском полку, и Феодосии Петровны БУХВОСТОВОЙ, происходившей из старинного, известного с XV века, дворянского рода.

Предкам по материл Пётр I за службу пожаловал поместья в Московской и Псковской губерниях. Поэтому наследство у Николая Михайловича было весьма приличное.

Знакомство с Пушкиным

Николай закончил Московский университет, поступил на службу в Министерство иностранных дел, затем служил при русском посольстве во Флоренции. Вернувшись в Россию, познакомился с ПУШКИНЫМ и однажды помог ему выплатить долг в 5000 рублей. Эта сумма потом была возвращена, но уже после смерти поэта.

О знакомстве с Пушкиным Николай Смирнов писал: «я с ним очень сблизился и коротко его узнал. Я не встречал людей, которые были бы вообще так любимы, как Пушкин; все приятели его делались скоро его друзьями. Он знакомился скоро, и, когда ему кто нравился, он дружился искренно.

В большом кругу он был довольно молчалив, серьезен и толстые губы давали ему вид человека надувшегося, сердитого; он стоял в углу, у окна, как будто не принимая участия в общем веселии. Но в кругу приятелей он был совершенно другой человек; лицо его прояснялось, он был удивительной живости, разговорчив, рассказывал много, всегда ясно, сильно, с резкими выражениями, но как будто запинаясь и часто с нервическими движениями, как будто ему неловко было сидеть на стуле.

Он любил также слушать, принимал участие в рассказах и громко, увлекательно смеялся, показывая свои прекрасные белые зубы. Когда он был грустен, что часто случалось в последние годы его жизни, ему не сиделось на месте: он отрывисто ходил по комнате, опустив руки в карманы широких панталон и протяжно напевал: «грустно! тоска!» Но веселый анекдот, остроумное слово развеселяли его мгновенно: он вскрикивал с удовольствием «славно!» и громко хохотал.».

О Николае Смирнове в обществе ходили противоречивые мнения.

Известно, что Пушкин на скорую руку набросал портрет Смирнова. Литературовед ЦЯВЛОВСКАЯ описала этот рисунок так: «Смирнову всего двадцать один - двадцать два года. Юноша лысоват, волосы у него прямые, редкие.

Кудри, оказывается, были завитые. Нет у него физиономии и значительности… На лице словно навсегда застыла глуповатая улыбка».

Пушкин же говорил, что Смирнов ему нравится «он вполне европеец, но сумел при этом остаться и вполне русским».

На свадьбе Николая Смирнова и фрейлины Александры РОССЕТ Пушкин был шафером. Но Россет в мемуарах пишет, что поэт отговаривал её выходить замуж: «Пушкин мне сказал: «Какую глупость вы делаете. Я его очень люблю, но он никогда не сумеет вам создать положения в свете. Он его не имеет и никогда не будет иметь».

Свадьба состоялась 11 января 1832 г. Смирнов женился по любви, а для Александры Россет это был брак по расчёту: «продала себя за шесть тысяч душ для братьев».

Убрал торговлю с Каменного моста

3 июня 1845 года Николая Смирнова назначили губернатором в Калугу. В должность он вступил 28 августа. О его деятельности на посту губернатора известно мало. Краевед Дмитрий Малинин говорил о бурном оживлении общественной жизни, когда в Калугу приехали Смирнов и Россет.

Александра Осиповна стремилась «оживить провинциальную тишину и внести в затхлую обыденную атмосферу свежие струи общечеловеческих интересов».

Смирнов предложил учредить в городе постоянную промышленную и сельскохозяйственную выставку, засадил Березуйский овраг деревьями, с Каменного моста убрал купеческие палатки, которые загораживали вид на Оку, разбил Золотую аллею, приказал замостить улицы.

Смирнов взялся и за местную газету. Требовал публиковать больше материалов, касающихся истории Калуги, полезных сведений о жизни калужан. Газета выходила каждую субботу, в ней было не менее трех листов. Стоимость подписки на год составляла 3 рубля серебром, с доставкой - 3 рубля 60 копеек.

Современники характеризовали Смирнова по-разному: «оригинал, человек чрезвычайно добрый, во всех отношениях благородный и честный, но взбалмошный и горячий иногда до бешенства», «человек большого образования и золотого сердца», «некрасивый и недалекий».

Александра Россет писала о муже: «он очень умен, хотя и не блистает в салоне... у меня не было ни одного года покоя и счастья с этим человеком. Сердце у него было доброе, но он был беспринципен и взбалмошен».

Поставили запрещённый спектакль

Александра Осиповна дружила с ГОГОЛЕМ, и он по её приглашению приезжал в наш город и даже читал ей второй том «Мёртвых душ». Были в доме губернатора и другие известные писатели и люди искусства.

В жёны Смирнов взял одну из самых красивых светских дам - Александру Россет.

Смирновы очень любили театр, Александра Осиповна озаботилась калужским репертуаром. Вместо лёгких водевилей в театре стали давать глубокие драмы.

В Калугу с гастролями приехал известный в то время артист Михаил ЩЕПКИН. Александра Россет лично пригласила его в Калугу, так как они были знакомы. Щепкин приехал вместе с БЕЛИНСКИМ, они провели в нашем городе 11 дней. Щепкин сыграл шесть спектаклей, калужане увидели в том числе и «Женитьбу» Гоголя.

Смирновы ходили на все постановки, хотя погода в это время стояла скверная. После воскресного спектакля семья губернатора пригласила Щепкина и Белинского к себе на ужин.

На Белинского Россет произвела приятное впечатление: «Это знатная дама. Свет не убил в ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не в обрез… Чудесная, превосходная женщина».

Когда режиссер калужского театра Николай МИЛОСЛАВСКИЙ решил поставить запрещенное в то время «Горе от ума». Россет помогла ему получить разрешение губернатора (своего мужа) на эту постановку.

Но спектакль сыграли всего два раза - 11 и 20 января 1850 года, после чего Николаю Смирнову пришла гневная депеша от генерал-адъютанта графа ОРЛОВА с требованием немедленно убрать спектакль из репертуара.

Взяток не даёт

В письме Гоголю 8 мая 1846 года Россет писала, что её супруг из-за своей честности и порядочности поссорился почти со всем чиновничьим миром, потакающим мошенникам. При этом она отмечала, что калужане его любят: «потому что делает добро, хотя взяточников и выживает».

20 октября 1848 она пишет Гоголю из Петербурга, что ей необходимо ехать в Калугу, чтобы поддержать мужа, на которого «так и сыплют из департаментов всякую дрянь и грязь. Он им слишком горек, потому что не дает им взяток».

Но отказаться от должности Смирнов не мог, Россет отмечала, что он «пропадет, потому что не может ничем заняться и скучает, а что ещё хуже, начнет управлять имениями».

Губернское правление Калуги раньше находилось в районе нынешнего городского парка.

Ложное обвинение

Вскоре в Калуге разразился скандал. К Николаю Смирнову прибыла сенатская комиссия на ревизию Калужской губернии. Предводитель дворянства Подольского уезда Московской губернии ЕРШОВ подал жалобу на калужского губернатора.

Якобы отец Ершова под влиянием Николая Смирнова сделал дарственную на свое имение в пользу незаконнорожденной дочери Софии, вышедшей замуж за брата жены губернатора.

Началось следствие. В калужском обществе Смирновым стали перемывать кости. Отношения стазу изменилось. Дамы пытались подколоть Александру Осиповну, съязвить, смеялись над её дружбой с Гоголем и изучением греческого языка.

В ходе ревизии выяснилось, что губернатор Калуги не имеет никакого отношения к дарственной, за клевету Ершов был предан уголовному суду. Однако Смирнова всё же отстранили от должности. Александра Осиповна тяжело переживала эту неприятную историю.

Жизнь в Петербурге

После Калуги Смирнов шесть лет был губернатором Санкт-Петербурга. Здесь его тоже ждали неприятности. В газетах выходили нелицеприятные статьи, выступления губернатора называли «образцом бюрократического пустословия».

Обвиняли Николая Михайловича в покровительстве вороватым чиновникам и в том, что он «из аукционной камеры брал себе назначенные в продажу картины знаменитых художников, которые показывались в книге проданными рыночным торговцам, за весьма ничтожную сумму: если картина стоила 200 руб., то Смирнов за неё вносил только 5 руб. сер.»

После отставки Смирнов жил в своем имении Спасское под Москвой и в Санкт-Петербурге. Скончался он 4 марта 1870 года после «воспалительной болезни». Александра Осиповна прожила еще 12 лет, умерла 7 июля 1882 года.

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