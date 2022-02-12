Коллекционеры показали калужанам свое добро: литография из подвалов и зарисовки Калуги, которой уже нет

В Доме музыки девять коллекционеров представили 89 графических работ из своих коллекций.

Все работы разные: карандаш, сухая кисть, акварель, печатные литографии, ксилогравюра, техника «Силуэт»... Пуантилизм, реализм и авангардное направление.

Есть рисунок Евгения Китайкина «Днепровский в своем саду», графика Леонида Межикова, работы Петра Козьмина, ксилогравюра Кацусика Хокусай «Большая волна в Канагаве». Большинство произведений калужане ещё не видели.

Спонтанные покупки

Зав.отделом изобразительных искусств галереии Дома музыки Лидия ГАПОНОВА коллекционированием занялась не так давно.

- Это - спонтанные покупки, очень опасное занятие – увлекает, - призналась Лидия. - В интернете постоянно проходят аукционы. И я недорого, до тысячи рублей, поймала рисунки московского художника Александра ДЕДУШЕВА.

Он делает пафосные вещи для дорогих столичных студий. Работа «На балконе» - свежая, 2020 года. А я только сделала дома балкон, и у меня была такая ассоциация, что это я на балконе.

Работа Дедушева «На балконе».

Есть графика ПИЛИПЕНКО, которую он мне подарил. Оказывается, он не только классные деревянные вещи создаёт, у него - потрясающие рисунки.

Графика Сергея Пилипенко «Даниилу Хармсу посвящается»

Картины точками

Калужский художник Владимир АРЕПЬЕВ предоставил для выставки три космические работы участника Великой Отечественной войны, художника-декоратора Калужского драматического театра Кузьмина. Издалека кажется, что это – мозаика. Но, подойдя поближе, видно, что рисунок состоит из множества точек.

- Это работы дедушки моей супруги, - объясняет Владимир. – Он жил в то время, когда гремели импрессионисты, потом постимпрессионисты: Сезан, Сёра, Синьяк, Сислей.

И все художники изучали этот метод и пытались по-своему переработать. Кузьмин одно время работал преподавателем. У него умерла жена, осталось двое детей, надо было зарабатывать. Потому он не мог полностью уйти в творчество.

А к пенсии у него появились проблемы со здоровьем – стали трястись руки. И тогда он вернулся к пунктолизму. Это работа точечками. Он брал тонки деревянные палочки, застругивал их. Размешивал акварель, макал палочку. И трясущимися руками ставил точечки.

Получается такое оптическое смешивание. Красные мазки, синие. Как раз то, что импрессионисты делали. Это мерцание подходит для темы космоса. Не выверенные снайперские мазки, а случайные, вибрирующие.

И вот на пенсии он приходил с базара и рисовал. У него разные работы, есть, и пейзажи, и индустриальные темы.

Я, когда женился, даже думал продолжить этот стиль, сделал пару картин в пунктолизме. Меня всегда поражало, какая это просто бесконечная техника!

Калуга 1960-х годов

В зале можно увидеть акварель, запечатлевшую уютные уголки старой Калуги, которых уже нет. Это - работы художника Валентина КАРПОВА.

Работа Валентина Карпова «Кутузова, 30».

- Здесь изображён дом на ул. Кутузова, 30, а мы жили напротив. Это – вид и окна, - рассказывает о картинах сын художника Александр КАРПОВ. - Теперь этот дом совершенно перестроен, сплошной массив. А он был интересный, с «зонтиками», арочками, балкончиками.

На дореволюционных фото на этом здании ещё полукруглые окна. Это был железнодорожный промтоварный магазин, вывеска с эмблемой паровоза. А на углу – хлебный.

Отец всегда рисовал только с натуры. Чуть ли не ежедневно с этюдником в город выходил. На одной из работ - скверик возле кинотеатра «Центральный». Его уже нет. Очень уютный скверик был, ходили сюда в кафе есть мороженое, его подавали в чашечках под серебро.

- Рисовал отец и вид на Калугу с Правого берега. Сейчас там уже все ручейки иссякли. С одной стороны – Некрасовская переправа, с другой – Лесозаводская, у водокачки. Это, если с Беляева идти.

Или работа «Ока. Вид на старый трамплин». Это если идти по Красноармейскому переулку вниз. Там здание метеостанции, а на правом берегу был трамплин.

Написана эта работа в середине 1960-х годов, как раз когда Элем Климов снимал в Калуге «Похождения зубного врача». На этом месте он устроил «пляж». На самом деле никакого пляжа там нет, но было интересное сооружение типа бастиона, метров пять высотой, выложено белым известняком. А дальше - огороды.

Я как раз в то время учился в школе №9, и мы там время проводили. Погода стояла холодная, актеры мерзли. И в кадре наверху мы с велосипедами. Вошли в историю фильма. А зимой, когда река замерзала, мы на лыжах ходили на трамплин.

Нашли в подвалах академии

У Веры ЩЕРБАКОВОЙ-БЕЛОВОЙ хранятся уникальные печатные литографии.

- Я родилась в семье потомственных художников. Меня с детства окружали произведения искусства, старинные предметы, мне прививали художественный вкус, - говорит Вера. - Училась я в Санкт-Петербурге в академии им. Репина. И там подружилась с печатником литографии Михаилом МУСЬКИНЫМ.

Сейчас печатники – редчайшие специалисты, их по пальцам пересчитать можно. Гравюра, ксилография, офорт - очень трудная работа. Это - волшебство. Зная, что я галерист, Муськин подарил мне несколько своих работ.

Полина Козьмина «Щука» из серии «Русский фольклор». Печатник Михаил Муськин.

- А в 2009 году в Академии художеств разбирали подвалы. И обнаружили старинные камни, с которых печатается литография. Их авторов мы не знаем.

Михаил Муськин отпечатал некоторые листы с этих камней. И две работы можно увидеть здесь на выставке. Интересно, что на одной их них – вид на Оптину пустынь. Вот так наша святыня пришла к нам из Санкт Петербурга.

Литография «Оптина пустынь», со старинного камня, найденного в Санк-Петербурге.

Выставка «Графика из частных коллекций калужан» будет работать в Доме музыки до 27 февраля.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!