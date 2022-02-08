Елена Меланич из Калуги побывала в гостях у Анастасии Волочковой

Знаменитости не часто приглашают простых смертных к себе в дом.

Однако Елена МЕЛАНИЧ каким-то волшебным образом смогла это сделать.

- Я уже не раз встречалась с известными людьми. Нет ничего невозможного, если сильно захотеть. Препятствия только у нас в голове. Я всегда настроена на позитив. Люблю людей, мне они искренне интересны, наверное, их это и притягивает, - объясняет Елена. - С Анастасией ВОЛОЧКОВОЙ я знакома не была. Знала о её жизни из СМИ, интернета. И она мне импонировала, хотелось попасть к ней, пообщаться.

Интересно, что перед тем, как мы с мужем поехали к Волочковой, мне снился сон: я сижу у неё в доме на диване, пью чай. Всё это потом сбылось в реальности.

Белые розы

- Поехала я к Волочковой по делам (у меня работа, связанная с украшениями). Вышла на неё сама. Мы с мужем побывали в гостях знаменитости, в ее особняке в элитном подмосковном посёлке. Хотя особняком её дом сложно назвать, это – роскошный дворец!

Я знала, что Анастасия любит белые цветы. Поэтому в Калуге мы купили ей в подарок корзину белых роз. По дороге заехали перекусить, потому что я думала, что встреча займёт максимум полчаса, но пробыли мы у Волочковой долго. Время пролетело незаметно!

Дом Волочковой Елена называет настоящим дворцом, говорит, что не хуже, чем в Петергофе.

Чай с конфетами

- Территория посёлка, где живет Волочкова, закрытая. Там дома у многих известных людей. Дом Анастасии трехэтажный, красивый, помпезный.

Меня поразило, что Настя сама вышла нас встречать. На ней был домашний бархатный костюм кораллового цвета (она часто выкладывает фото в нём в соцсети). Муж сказал мне: «Костюм, как у тебя!» У меня такой же, только не фирменный.

Встретила она нас очень радушно:

- Ребята, вы что ради меня ехали четыре часа из Калуги!

И была так растрогана белыми розами, сказала, что никакие украшения ей не важны, вот эти розы – самый дорогой подарок.

Общаться с Анастасией с первой же минуты было очень легко, будто мы приехали к своей давней подруге. Она сразу предложила перейти на «ты». Сказала: «звезды на небе, а мы все – люди!»

Мы смеялись, пили чай и фирменный «волочковский» кофе. На столе стояли обычные шоколадные конфеты, как в каждом доме: батончики, «маска». Говорили обо всем на свете, начиная от её детства, до становления и покупки дома.

Познакомились с Настиным котиком. Ему 4 месяца, он ещё маленький. Но такой добрый: мы его гладили, и он ни разу когти не выпустил. Милейшее существо!

У Елены и её мужа остались только самые позитивные впечатления от встречи со звездой.

- Нас провели по дому: комнаты, большие гардеробные, личный театр на третьем этаже - всё оформлено с изыском! Я видела, как доброжелательно Анастасия относиться к домработнице, будто это родственница, которая с ней живет.

Волочкова предложила нам сфотографироваться, сказала, что пойдет быстренько переоденется. Причем, была абсолютно без макияжа! Домработница её спросила: «Вам принести косметичку»? На что Настя ответила: «Не надо, и так нормально!»

Какая женщина в 46 лет захочет фотографироваться без макияжа! А Анастасия – легко. И она великолепно выглядит! Никакой пластикой не заморочена. Я думаю, что хорошие внешние данные это - гены: у неё мама моложавая, стройная. И, конечно, спорт и правильное питание.

Знаю, что Настя очень любит шпинат. Хочу у её домработницы спросить, какие блюда со шпинатом она ей готовит, потому что тоже его люблю. И Настя рассказывала, что даже на гастролях её все стараются блюдами из шпината угостить.

Без пафоса

- От встречи с Настей осталось прекрасное впечатление. Она красивая, пластичная, стройная. Настоящая балерина! Я представляла её совсем другой, думала, она более высокая и более крупная. Нет! Она - миниатюрная!

И в общении Волочкова очень приятная, эрудированная, у неё хорошо поставленная речь. Как интересно она рассказывает, знает классные анекдоты. Душа компании! С ней не соскучишься!

Настя показывала нам отрывки из постановок, мы аплодировали ей. При этом никакого пафоса, как у многих звёзд. Просто невероятная! И энергетика такая мощная, прямо зашкаливает.

Нас Волочкова расспрашивала про город, говорила: «Люди дорогие, расскажите, откуда вы». Она помнит, что была однажды в Калуге. У неё есть свой театр, свои постановки. Она организует благотворительные мероприятия. И, возможно, мы ещё увидим Настю в нашем городе.

А как она любит детей! Боже, с какой теплотой она о них говорит! Дарит им билеты на спектакли. Мне запала в душу история, которую она рассказала: «Однажды, я совершенно случайно подошла на улице к двум девочкам и подарила им билеты на свой спектакль.

Потом мне их мама говорила: «Вы подарили им путевки в жизнь. Это бесценно! Я люблю дарить билеты на свои спектакли. Самое дорогое - это эмоции зрителя и цветы. Я до последнего цветка забираю домой, ничего не оставляю.

После концертов, весь мой дом уставлен цветами. И я помню каждое лицо дарящего. Для меня это важно!»

Анастасия откровенно делилась эмоциями: «После благотворительных гастролей в Беслане, у меня до сих пор плачет сердце! Помню несчастных матерей, которые меня обнимали и говорили: «Спасибо вам, Настя, мы впервые за год улыбнулись!»

У меня двое детей-погодок: 4 и 3 года, Анастасия изначально приглашала нас в гости с ними, говорила: «Им здесь будет хорошо, побегают, с котиком поиграют». Но с малышами в дороге непросто. Спасибо свекрови, что посидела с детьми.

А Волочкова лично для моей свекрови записала видео с благодарностью за то, что она отпустила нас к ней. И мы сразу свекрови это видео отправили.

Анастасия Волочкова общалась Еленой Меланич так, будто они знакомы тысячу лет.

Написала книгу

- Меня поразило, насколько Настя душевный и ранимый человек. Она признавалась мне: «Лена, про меня столько пишут гадостей, а я – обычный человек, могу и поплакать. Я всегда много работала, стала известной, мне не могут простить этот успех».

После этой встречи я поняла, как раздуты сплетни, что всё совсем не так, как про неё пишут. Она - человечнее многих!

Анастасия предлагала нам остаться с ночёвкой, у неё был свободен гостевой дом. Но нам надо было возвращаться домой. Тогда Настя проводила нас до машины. Какая звезда так сделает! Волочкова подарила мне свою книгу, которая недавно вышла.

Сейчас я начала её читать. Это откровенная автобиография. И совершенно по-другому начинаешь смотреть на человека. Книга на одном дыхании читается, так интересно и хорошо написано.

У каждого – своя жизнь

- Мне Волочкова понравилась! С удовольствием бы с ней еще раз бы встретилась. Возможно, съездила бы ещё раз гости, сходила в баню, искупалась в купели у неё на участке. Получиться ещё раз встретиться, будет здорово.

Не получится - ничего страшного. Я буду благодарна тому, что уже было, что остались чудесные воспоминания. А в планах у меня – пообщаться и с другими звездами.

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