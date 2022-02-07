На двухнедельных каникулах в Калуге школьники сходят в зоопарк и прочитают книги

В Калужской области в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом и ОРВИ объявлены дополнительные каникулы для всех школьников на две недели – с 7 по 20 февраля.

Поэтому наш еженедельный опрос калужан касался, как раз забот и дел, которые их дети планируют сделать за эти две недели.

В первый же день «ковикул», 7 февраля, мы вышли на улицы города и задали вопрос калужанам: «Чем займутся ваши дети или внуки в эти двухнедельные каникулы?»

Мама в декрете Надежда

- Я мать двоих маленьких детей. Первым делом у нас уроки. Кроме школьной программы, посещаем еще и дополнительное дистанционное занятие - это подготовка к школе для младшего сына.

Со старшей дочерью мы тоже не упускаем время. Продолжаем повторять уроки. Делаем это, чтобы не отстать от программы. Чтобы она ничего не забыла, мы читаем школьную литературу и еще дополнительную для себя.

Иногда позволяем себе отдохнуть и выходим погулять.

Инженер Дарья КУЗЕНКОВА

- С сыном планировали сходить в зоопарк. Давно выбраться хотели. Конечно, сейчас из-за этой пандемии особо никуда не сходишь. Но, в конце концов, не дома же сидеть целыми днями, нужно и воздухом подышать.

На каникулах отдыхать много не собираемся. Каждый день буду давать ему задание из учебников, по которым он учится. После работы проверю.

Пенсионерка Галина Ивановна

- У меня младший внук еще в школе учится. Ему 10 лет. Больше родители с ним занимаются, потому что я живу отдельно. Занятия даром не проходят, учится хорошо.

Сейчас особо не разгуляешься на каникулах. Поэтому иногда внук приезжает в гости. У меня есть участок и место, где он любит покопаться в снегу. Нравится ему снеговиков лепить и копать норы.

Мама в декрете Вероника

- На каникулах планируем отдыхать, отсыпаться и гулять. Рады, что объявили отдых.

Со всей этой удаленкой толком не понятно ничего. Стало сложней учиться. Когда есть свободное время, пытаемся вместе с мужем помочь дочери с уроками. Она у нас еще в начальной школе учится.

Пенсионер Александр

- Внуку 10 лет, им занимается дочь. Я уже совсем старый, в этих компьютерах вообще ничего не понимаю. Не знаю, как вот сейчас учатся на дистанционке? Все уткнулись в экраны компьютеров и не выходят никуда. Хорошо, что мои дети разбираются.

Но, по словам внука, ему это даже нравится. Не надо лишний раз рано подниматься в школу. На каникулах планирует отдыхать, скоро в гости к нему поеду.

Пенсионер Владимир ТКАЧЕНКО

- Когда время свободное есть, нянчусь с внуками. Раньше, конечно, поколение росло другое, было чем детей занять. Сейчас тоже много всего, только это все не то.

Я не сторонник того, чтобы дети сидели за компьютером постоянно. Раньше этих железок вообще не существовало. Нам отменяли учебу, потому что стояла холодная погода.

Продавец Евгений КОЗУБ

- Некоторые из знакомых на отдых поедут на дачу вместе с детьми. Я со своим просижу дома. Детских развлечений сейчас предостаточно. Разгрузка какая-то произойдет. Наверное, кто-то выйдет с ребенком в какие-нибудь заведения или места.

Пенсионер Никита АЛМАЕВ

- Не надо забывать о том, что каникулы - это хорошее время для обучения. Планирую на недельку забрать внучку к себе в гости, чтобы моему сыну не докучала лишний раз.

Планирую читать своей крохе ее любимые книги. У меня дома есть много логических настольных игр, чтобы развивать фантазию внучки.

Пенсионерка Людмила

- Моя дочь предпочитает каждые каникулы отправлять своих деток ко мне на несколько дней. У меня двое внуков, которые еще учатся в школе. Мы недалеко друг от друга живем, поэтому можем позволить себе часто видеться.

В основном я много готовлю для них. Не могу спокойно себя чувствовать, когда дети голодные. А уроки они сами делают, пусть у меня лучше отдохнут.

Пенсионерка Анастасия

- Бабушки и дедушки для того и нужны, чтобы заниматься с детьми. При любой удобной возможности стараюсь ездить с внуком на дачу. Там у меня огород и хозяйство.

Он скоро школу закончит. Я считаю на каникулах нечего без дела сидеть. Уроки внуку не очень нравится делать, поэтому лучше пусть руками работает, это всегда пригодится.

Уважаемые читатели, а каким образом ваши дети или внуки проведут эти двухнедельные «ковикулы»? Пишите свои ответы в комментариях!

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