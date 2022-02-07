Калужский Минздрав разъяснил, что делать при заболевании «омикроном»

С ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе число обращений на линию 122 и в телемедцентр резко возросло.

От калужан в последнее время поступает множество вопросов о работе операторов.

Замминистра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ ответил на самые частые вопросы наших читателей об этой службе.

1. Когда ко мне придет врач, если я оформил вызов по 122?

- В связи с большим количеством обращений, приоритет выхода врача на дом определен для детей в возрасте до 15 лет, беременных и пациентов старше 60 лет, для остальных категорий граждан возможна телемедицинская консультация, то есть вам перезвонят и проконсультируют по телефону, если надо, откроют больничный удаленно.

2. Если у меня высокая температура, как оператор решит, что со мной делать?

- Операторы работают по четко составленному алгоритму, если у звонящего выявляются показания к экстренной госпитализации (высокая температура в течении нескольких дней выше 38,5, одышка и т.д.) то вызов может перенаправляться в поликлинику для выхода врача на дом или сразу в скорую помощь.

3. Мне позвонили из телемедицинского центра, но доктор работает совсем в другом районе - это как?

- Медики, работающие в центре телемедицинских консультаций, находятся на территории всей Калужской области, вам звонит свободный врач, а не ваш участковый доктор из поликлиники.

После проведения консультации, вся информация о вас, передается в вашу поликлинику, где при необходимости производятся открытие больничного листа, направление врача на дом и т.д.

Поэтому, если вам нужен больничный лист, то информация о нем в Госуслугах появится не сразу после звонка, а в течение нескольких дней.

4. Я не смог дозвониться в первый день по номеру 122 (мне никто не перезвонил), мне откроют больничный лист задним числом?

- Все вызовы на номер 122 фиксируются и записываются, поэтому если вы звонили и не дозвонились, то в дальнейшем при необходимости больничный лист будет оформлен задним числом.

5. Каким образом закрыть больничный удаленно? В прошлом году можно было так сделать, возможно ли тоже самое сейчас?

- Через телемедицинский центр или поликлинику, вопрос решается индивидуально. Теоретически, как и раньше можно закрыть дистанционно при наличии отрицательного ПЦР теста.

Уважаемые читатели, а с какими вопросами о работе операторов линии 122 и телемедцентра сталкивались вы? Пишите в комментариях!

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