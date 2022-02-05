Почему перевозчики Калуги не в состоянии повысить качество вслед за тарифом

Как мы уже писали, с 1 февраля в Калуге повысили до 25 рублей плату за проезд.

Между тем, как показал наш опрос и комментарии в соцсетях и на нашем сайте, калужане считают, что качество перевозок не соответствует цене, которую берут за нее.

В связи с чем мы обратились к калужским перевозчикам с вопросом: а изменится ли качество предоставления услуг после повышения стоимости?

Мы задали этот вопрос руководителям предприятий-перевозчиков и вот что они ответили.

Руководитель организации-перевозчика маршрутов №№ 8, 10, 71, 73, 77, 80, 81 Елена ТЮЛЮШ:

— Комментировать повышение тарифов мы не будем, потому что их повышают для муниципального транспорта. У нас же нерегулируемые тарифы, и мы можем любую цену ставить. Но нужно реально смотреть на вещи.

Мы понимаем, что значит для людей – поднять тариф. То, что перевозки убыточны, – это одно, а то, что в бюджете нет денег – это другой вопрос. Это решение муниципального образования. Оно поднимает тарифы.

Руководитель организации-перевозчика маршрутов №№ 2, 45, 75, 76, 83 Сергей АБАНЬКИН отказался от комментариев:

– Я уже много раз общался с журналистами на эту тему, так что – извините. До свидания.

Руководитель организации-перевозчика маршрутов 26, 29, 76, 27, 83 Александр ШЕМОНАЕВ оказался более контактным и ответил на вопросы развернуто.

— Будет ли увеличиваться транспортный парк?

— Нет, этого не будет, потому что повышение стоимости, которое сейчас произошло, ни на что не повлияет. Эта прибавка мизерная.

— Изменится ли график движения транспорта?

— Нет, практически на всех маршрутах регулярность и частота сейчас хорошая, а уменьшать не будем. Теперь мы еще 83 маршрут получили, в «Европейский квартал», но он совершенно не окупается, скорее работаем в минус. Но стараемся помочь городу.

Директор «УКТ» Вадим ВИТЬКОВ

— Будет ли обновляться троллейбусный парк?

— Пока нет, поскольку стоимость поезда сейчас позволяет только осуществлять деятельность по перевозке. Экономическая стоимость тарифа – 35-40 рублей. Вот если бы стоимость проезда была равна этой сумме, то уже можно было бы как-то обновлять.

А повышение тарифа до 25 рублей позволяет перевозчикам только существовать. Причем в последний раз стоимость повышалась 5 лет назад. Прибавка стоимости проезда в год составила менее 1 рубля. А вот обслуживание транспорта, ремонт техники – стоимость этого выросла в несколько раз. Рост цен на разные категории за эти 5 лет составил от 40 до 200 процентов (ГСМ, электроэнергия и так далее).

Поэтому на сегодняшний день это тариф выживания, который даже не позволяет в полной мере поддерживать нормальное обслуживание техники. Для сведения - одна транспортная единица стоит 25 млн рублей.

— Изменится ли график движения транспорта в связи с этим?

— График на данный момент остается прежним, даже если в позднее время, например, троллейбус везет только двух-трех человек.

Однако перспективы есть, мы взаимодействуем с правительством области, появляются варианты пополнения транспортного парка в будущем, в том числе путем участия в различных программах.

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