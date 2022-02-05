Стена дома-памятника Калуги обрушилась из-за снега

Культурное наследие Калуги на улице Космонавта Пацаева, 4 не выдержало зимы.

Как мы уже писали, часть стены дома рухнула и чиновники пообещали предложить комнату в общежитии всем собственникам квартир дома-памятника.

Когда именно жители смогут получить новые помещения, пока не сообщается.

Мы выехали на место, своими глазами посмотреть на разрушения и поговорить с местными.

Там нам повезло встретить калужанина Андрея СТАСЕВИЧА, у которого здесь живет мама. После случившегося, он забрал ее к себе домой.

У истории тоже есть трещины.

- Все началось на прошлых выходных, в ночь с субботы на воскресенье, - рассказал нам Андрей. - Мама позвонила мне 30 января и сказала, что стена стала немного крошиться и отваливаться.

Как только я приехал, то первые признаки скорой беды заметил на не почищенной крыше от снега, - продолжает Стасевич. - Кирпичи еще на выходных начали слегка рушиться.

- В понедельник, 31 января, приехали коммунальщики и начали чистить снег, сбрасывая его сверху вниз на крыльцо, - продолжил Андрей. - Из-за этого и случилось обрушение стены.

Жильцам в качестве компенсации предложили комнату в весьма неприглядной коммуналке. Общежитие с удобствами и кухней на один этаж. Но люди все-равно разъехались, потому что здесь жить уже невозможно. Моя престарелая мама не в состоянии находиться в таких условиях, поэтому я и забрал ее к себе домой. А власти говорят - ждите.

- В 2019 году это здание признали аварийным и подлежащим реконструкции, - пояснил еще в четверг, 3 февраля, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Но на тот момент в программу по переселению оно не попало, так как до 2023 года в Калуге идет расселение многоквартирных домов, признанных аварийными до 2017 года

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